Êtes-vous empathique ? Les 6 traits de caractère qui font toute la différence

L’intelligence émotionnelle est devenue un sujet central, car elle offre des outils pour améliorer les relations, le leadership, le bien-être émotionnel et l’adaptabilité dans un monde en constante évolution. Dans le monde du travail, on évoque de plus en plus les soft skills qui comptent autant que les compétences techniques. Parmi toutes les qualités qui font partie de l’intelligence émotionnelle, l’empathie arrive en tête de liste. En effet, être empathique est une capacité précieuse, autant dans le domaine personnel que professionnel.

Certaines personnes sont des empathes par nature et d’autres le développent au fur et à mesure des expériences de la vie. Même si cette hypersensibilité peut être déroutante par moment, l’empathie permet de créer des relations harmonieuses et de mieux gérer ses émotions. Est-ce que vous pensez détenir ce don de l’empathie ? Découvrez les 6 caractéristiques d’une personnalité empathique.

1. Vous percevez les émotions naturellement

Être empathique, c’est ressentir de manière intuitive les émotions d’autrui. Pas besoin de longs discours pour ces personnes particulièrement sensibles et attentionnées.

Elles comprennent tout de suite quand quelque chose ne va pas, juste avec quelques mots, l’intonation de la voix, certains gestes ou encore l’expression du regard.

Une personne empathique va adapter ses paroles en fonction de son interlocuteur et être une béquille naturelle. Une chose est sûre, elle cherchera toujours à apporter son soutien aux personnes qui en ont besoin. C’est une des raisons qui fait que ces personnes comprennent très bien les enfants et possèdent une patience plus importante que la moyenne.

2. Vous vous inquiétez pour autrui

Un empathe s’intéresse sincèrement aux autres. Pas seulement sur l’aspect matériel et professionnel, mais aussi dans des domaines plus profonds, comme la santé mentale. Étant naturellement altruiste, un empathique va toujours chercher à savoir si son entourage est heureux dans sa vie. Il va agir avec bonté, compassion et tolérance en toute circonstance.

Ainsi, ces personnes sont dévouées pour l’humain, mais aussi pour le monde en général. Elles sont particulièrement affectées par la maltraitance animale, la destruction de l’environnement, les conflits, la famine, l’injustice… Elles se sentent concernées et souhaitent avoir un impact positif pour la société. Alors, il n’est pas rare qu’elles s’engagent dans des associations pour faire le bien autour d’elles.

3. Vous savez écouter et accueillir sans jugement

Si vous êtes empathique, vous êtes une personne loyale sur laquelle on peut compter. Vous êtes l’épaule sur laquelle on s’appuie en cas de coups durs. La personne qui a besoin de se confier trouvera toujours un grand réconfort et beaucoup d’écoute chez un empathique. Plutôt que de vous transmettre des conseils pas toujours bienvenus, l’empathe vous posera des questions constructives qui vous feront avancer dans votre réflexion.

À ses côtés, on se sent compris, car ce type de personnalité sait faire la part des choses et remotiver les troupes quand c’est nécessaire. De plus, cet hypersensible n’a aucun préjugé. Il comprend que chaque personne est unique, qu’elle suit son propre chemin, avec ses cartes et ses défis. Un empathique transmet les bons conseils, parce qu’il se met à la place de son interlocuteur.

4. Vous suivez votre intuition

Vous êtes complètement connectés à votre moi profond, aux autres, à l’univers, aux 4 éléments… En d’autres termes, vous êtes en lien avec le Tout et le vivant. Une personne empathique est en général très spirituelle et se laisse guider par son intuition qui l’aide à prendre les bonnes décisions. Et, la bonne nouvelle, c’est que l’univers est de son côté et lui envoie souvent des signes ! En tout cas, l’empathe y croit et ça fonctionne !

Ainsi, comme expliqué plus haut, vos interlocuteurs n’ont pas besoin de fournir de longues explications. En effet, l’empathique se connecte à vos émotions et marche avec les sensations. En général, ce genre de personnes est très bien entouré, car elle arrive à créer des liens solides, profonds, durables et très loin de la superficialité.

5. Vous savez gérer les conflits

Même dans les moments de tensions les plus extrêmes, une personne empathique est pacifiste et elle gardera toujours son calme et la tête froide. Son but est d’atténuer les conflits et de trouver un terrain d’entente où chacun est gagnant. Elle considère que chacun a sa place et un rôle à jouer. Ainsi, vous êtes doués dans les rôles de manager, car vous savez mettre vote égo de côté et faire preuve de diplomatie. De plus, vous arrivez à instaurer un dialogue bienveillant pour éviter les disputes inutiles. En somme, vous êtes un pilier important pour l’entreprise.

6. Vous adorez apprendre

Une personne empathique est humble et curieuse par nature, donc elle cherche toujours à s’améliorer. Elle adore apprendre, comprendre et progresser. L’apprentissage n’a pas de fin pour un empathe. C’est même le travail de toute une vie. Ainsi, ce dernier n’hésitera pas à reprendre des études sur le tard ou à assister à des cours du soir sur des sujets qui l’intéresse. En général, les formations qu’il choisit sont en lien avec la psychologie, la spiritualité, la communication non violente ou encore le développement personnel.

Si vous vous retrouvez dans ces 6 caractéristiques, vous êtes forcément une personne très empathique. Ainsi, vous faites le bonheur de votre entourage et ne changez surtout pas ! Le monde a bien besoin d’empathie, vous ne pensez pas ?