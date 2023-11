Gestion des conflits : 7 conseils infaillibles pour des relations saines

Les relations humaines ne sont jamais toutes roses. Il y a des hauts et des bas et les conflits font partie de la normalité, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Les malentendus, le manque de communication, la violence verbale, les habitudes de vie, les croyances limitantes, les plannings surchargés ou les traumatismes peuvent compliquer l’harmonie dans une famille, avec ses amis ou au travail. Mais, certaines personnes ont un don naturel pour gérer les conflits. Voici les 7 secrets pour maîtriser sereinement vos relations.

1. Anticipez, communiquez, soyez transparent

La devise « Mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son sens dans ce premier point. En effet, le but est d’éviter le point de non-retour ou une réaction explosive. Plutôt que d’attendre que la coupe soit pleine, il est essentiel de communiquer le plus possible et en amont. Ainsi, les sources de tensions peuvent être identifiées et éliminées. Plus vous partagerez vos propres besoins et limites et plus vous comprendrez ceux des autres, plus il sera facile de désamorcer les conflits. Avec de la transparence, vous éviterez bien des disputes.

2. Écoutez vraiment et soyez empathique

Pour éviter ou limiter les conflits, vous devez faire preuve d’ouverture d’esprit, de tolérance et d’écoute active. Ce n’est pas seulement écouter sans réagir, c’est aussi poser des questions constructives et reformuler les propos. Votre interlocuteur se sentira vraiment pris en considération, ce qui aura l’avantage de l’adoucir.

VOIR AUSSI : Êtes-vous résilient ? Les 8 signes qui le confirment !

Même si vous ne pourrez jamais totalement comprendre ce qu’il se passe dans l’esprit de l’autre, vous pouvez au moins essayer de vous mettre à sa place. Quelles seraient vos réactions si vous échangiez les rôles ? C’est un exercice qui aura le mérite de vous faire réaliser pourquoi certaines réactions se produisent et d’accepter plus facilement les émotions de l’autre.

3. Zen attitude en cas de conflits

Pour que les conflits ne dégénèrent pas, il est essentiel de rester serein. Si vous faites preuve de respect et de calme, votre interlocuteur prendra votre exemple. À l’inverse, la colère ne fera qu’aggraver les choses. En effet, vous devez maîtriser vos émotions et trouver des astuces pour calmer vos nerfs. Si le stress monte, isolez-vous, respirez et/ou expliquez que vous préférez reprendre la conversation plus tard. Il sera plus facile de trouver un terrain d’entente sans impulsivité quand tout le monde sera un peu plus détendu.

4. Exit les critiques subjectives

En effet, il est préférable de se baser sur du concret et d’éviter les attaques personnelles. Cela ne fera qu’attiser les conflits et engendrer des réactions irrationnelles. Alors, on s’en tient aux faits uniquement. De plus, on évite de ressortir les vieux dossiers qui sont hors sujet. On reste sur la raison actuelle du conflit. Il existe une astuce pour limiter l’accusation envers son interlocuteur en utilisant le « je » plutôt que le « tu ». Au lieu de dire « tu n’as pas respecté la deadline », préférez plutôt : « je suis déçu, car le planning n’a pas été respecté », ce qui est moins agressif.

5. Trouvez des compromis

Pour dénouer les conflits, chacun doit y trouver son compte. En effet, il faut un résultat gagnant-gagnant. Donc, plutôt que d’imposer ses propres idées et des solutions qui ne conviennent qu’à soi, il faut trouver la solution qui mettra tout le monde d’accord. Et, ce n’est pas simple !

VOIR AUSSI : Quelle est la forme d’intelligence prédominante chez vous ?

Une chose est sûre, votre ouverture d’esprit et votre créativité vous aideront sûrement à étudier des pistes auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Ensuite, une fois que la décision est prise, il faut s’y tenir sur le long terme. En effet, le but n’est pas de se retrouver dans la même problématique plus tard. C’est comme si vous signiez un contrat. Vous vous engagez ensemble et les attentes sont claires et précises pour les deux parties.

6. Appréciez la diversité

Chacun a sa propre personnalité et ses valeurs. Personne ne devrait les changer pour autrui. La différence est une force et une richesse. Vous apprendrez toujours plus des personnes qui ont des philosophies de vie différentes que celles qui sont toujours d’accord avec vous. Cela permet de faire évoluer vos opinions et ça marche dans les deux sens. Donc, acceptez que les avis divergent pour que les discussions ne se transforment pas en débats trop animés.

7. Apprenez de vos erreurs et des conflits

Échouer, se tromper, rencontrer des mésaventures et des conflits, fait partie du processus d’apprentissage. C’est d’ailleurs grâce à vos erreurs que vous allez grandir et progresser. Cela fonctionne pareil avec les conflits à condition de savoir aussi se remettre en question quand c’est nécessaire.

VOIR AUSSI : Comment ChatGPT surpasse-t-il les humains dans la compréhension des émotions ?

Si vous prenez le temps d’analyser la situation et de repérer les déclencheurs des conflits, vous pourrez sûrement éviter les prochains. Le but n’est pas de tomber dans la répétition et de reproduire les mêmes problèmes. Après une altercation, il est important de briser la glace, de faire le premier pas, de reprendre le dialogue, de s’excuser éventuellement et de s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde.

Maintenir des relations saines est un art. Savoir gérer les conflits, c’est faire preuve d’intelligence émotionnelle. Ne laissez plus les conflits vous submerger, mais transformez-les en opportunités de croissance personnelle et relationnelle. Et vous, avez-vous d’autres conseils ?