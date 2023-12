Rester à la maison est l’un des principaux souhaits de nombreuses personnes âgées. Cependant, le maintien à domicile n’est pas souvent évident. Des aménagements du logement sont nécessaires pour faciliter le déplacement des séniors. L’usage d’équipements connectés tels que le monte-escalier permet aux séniors de rester dans le cadre familial et de s’épanouir. Quelle est l’importance du matériel d’assistance pour les personnes âgées ?

Au fur et à mesure que l’âge avance, l’être humain perd en mobilité. Le déplacement devient de moins en moins aisé et l’accès aux étapes peut commencer à poser des problèmes. L’achat et l’installation d’un équipement comme le monte personne se révèle être la meilleure solution pour éviter les chutes lourdes. Voici en détail les bénéfices de la mise en place de cet équipement.

Un maintien à domicile facilité

La perte d’autonomie est l’un des changements que les séniors ont du mal à accepter, car il les empêche de vieillir chez eux. L’installation d’un monte-escalier est la solution la plus efficace pour vous permettre de rester plus longtemps dans votre habitation.

Vous pourrez vous mouvoir facilement d’un étage à un autre de votre foyer. Le fait de pouvoir rester vivre dans un environnement familier pendant vos vieux jours fait du bien à votre moral et vous aide à conserver votre liberté.

Cette installation vous évitera aussi de déménager dans un domicile plus adapté à votre situation et de vous séparer d’un bien dans lequel vous avez vécu pendant de nombreuses années. De plus, l’installation d’un monte-escalier électrique ne nécessite pas des travaux d’une grande envergure.

Il suffit de fixer l’appareil sur des rails préalablement posés au mur, sur les marches de l’escalier ou à la rambarde. La configuration de votre maison ne change pas. Vous ne perdrez donc pas vos repères et pourrez conserver toutes vos habitudes.

Une sécurité renforcée

L’optimisation de la sécurité est un autre avantage du monte-personne. Les derniers modèles intègrent de plus en plus de fonctionnalités révolutionnaires, dont le but est de renforcer votre sécurité.

Ils intègrent par exemple une ceinture qui s’ajuste à la taille et qui permet de limiter les risques de chute. Certains monte-escaliers sont aussi dotés d’un détecteur d’obstacles qui identifie les blocages et permet d’arrêter l’équipement pour éviter les risques d’accident.

La plupart des monte-personnes modernes sont aussi équipés d’une batterie. Ainsi, en cas de coupure de l’électricité, la batterie prend le relais pour assurer le fonctionnement du dispositif durant tout le trajet.

Un confort assuré

La dernière raison pour laquelle vous devriez équiper votre habitation d’un monte-escalier est qu’il vous offre un meilleur confort de vie. Vous pourrez vous rendre à l’étage en position assise. Vous pourrez ainsi économiser votre énergie, surtout si vous n’êtes pas dans une bonne forme physique.

Des options telles que le réglage de la hauteur de fauteuil, le revêtement antidérapant du siège ou encore la présence d’accoudoirs rembourrés assurent un confort optimal aux utilisateurs.

Des équipements d’aide au déplacement pour une perte de mobilité minime

Vous sentez que vous perdez l’équilibre au fil des jours et vous cherchez à améliorer votre stabilité ? N’hésitez pas dans ce cas à vous procurer une canne de marche. Elle sert de point d’appui et améliore votre équilibre.

Au cas où vous éprouvez des difficultés plus prononcées, songez à utiliser un déambulateur pour aller d’une pièce à une autre. Ces équipements améliorent considérablement votre sécurité en réduisant le risque de chutes graves.

Des outils pour assurer votre protection dans votre salle de bain

Une autre raison pour laquelle les proches de séniors hésitent à les laisser seuls à la maison est le risque de chute dans la salle de bain. En effet, cette pièce est la plus dangereuse pour les personnes âgées, car la probabilité de glissade est très élevée.

Pour vous simplifier la vie et être épanoui dans votre domicile, installez un siège de douche afin de rester assis lorsque vous prenez une douche. Vous pouvez aussi fixer un rehausseur dans vos toilettes si elles sont de taille standard.

N’oubliez pas surtout de fixer des barres d’appui et de munir votre salle de bain de tapis antidérapants pour optimiser votre sécurité.

