La quête du bonheur est universelle, mais les Finlandais semblent avoir déverrouillé la formule magique. Régulièrement classés comme les plus heureux de la terre, les habitants de ce pays nordique offrent des leçons précieuses sur la recherche du bien-être. Dans cet article, explorerez les essentiels à connaître sur ce sujet. Découvrez les secrets du bonheur à la Finlandaise : 3 habitudes à adopter dès aujourd’hui.

La connexion avec la nature

Le bonheur à la finlandaise implique la symbiose avec la nature

Les Finlandais ont compris depuis longtemps l’impact bénéfique de la nature sur l’être humain, leur corps, leur esprit et leur âme. Prendre le temps de se connecter avec la nature devrait être une priorité quotidienne. Que ce soit une promenade en forêt, une pause déjeuner dans un parc ou simplement prendre le temps d’admirer un coucher de soleil. Cette symbiose avec Dame Nature recèle bon nombre d’effets positifs sur la santé mentale. Cette habitude, qui semble ancrée dans leur ADN culturel, offre des leçons précieuses pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie.

Sachez que ce pays est reconnu pour ses vastes étendues forestières. Elles offrent ainsi un sanctuaire naturel pour l’âme. Les habitants affectionnent les « kansallispuisto » (parcs nationaux). Il n’est pas rare de les voir s’aventurer dans les bois pour une pratique appelée « metsäkylpy », ou bain de forêt. Cette expérience immersive dans la nature s’accompagne d’une réduction du stress, d’une amélioration de la concentration et d’une augmentation de l’énergie vitale.

Comment adopter cette habitude ?

Adopter cette habitude n’implique pas nécessairement des escapades dans des forêts lointaines. Même au cœur d’une vie citadine trépidante, vous pouvez incorporer des éléments de la nature dans votre quotidien. Prenez le temps d’une promenade régulière dans un parc local ou créez un petit coin vert sur votre balcon. Vous pouvez aussi tout simplement prendre quelques minutes chaque jour pour contempler le ciel.

Des études montrent que passer du temps dans la nature peut réduire les niveaux de cortisol, l’hormone du stress. Une revue de littérature scientifique réalisée pour la Société des établissements de plein air du Québec confirme cette théorie. L’étude en question était menée par une équipe de chercheurs de l’Institut de cardiologie de Montréal, dirigée par le Dr Louis Bherer. De plus, l’air frais et les paysages apaisants favorisent la libération de dopamine, contribuant ainsi à un état d’esprit positif.

Se contenter d’assez

La culture finlandaise encourage la satisfaction avec ce qui est suffisant. Plutôt que de poursuivre sans fin la quête de la perfection, adopter l’attitude « d’assez » peut être libérateur. Cette philosophie repose sur la reconnaissance que le bonheur n’est pas nécessairement lié à l’accumulation constante. Elle prône plutôt l’appréciation de ce que l’on a déjà. Au lieu d’être frustré de ce que vous n’avez pas, de ce que vous désirez, vous savourez pleinement ce que vous possédez et cela vous suffit.

Les Finlandais démontrent qu’il est possible de redéfinir la réussite au quotidien : réussir sans tomber dans la spirale de la surconsommation. Intégrez cette habitude dans votre vie en prenant le temps de réfléchir à ce qui est réellement important pour vous. Redéfinissez vos objectifs en termes de qualité plutôt que de quantité. Cela pourrait signifier se concentrer sur des relations significatives, des expériences enrichissantes plutôt que sur la possession matérielle, ou simplement apprécier les petits moments de la vie quotidienne.

La notion de « minimalisme » se rapporte parfaitement à ce deuxième principe ainsi qu’au troisième, qui sera expliqué plus bas. Qui ne connaît pas la décoration minimaliste, devenue très tendance ces temps-ci ? C’est un style qui se caractérise par la simplicité, la fonctionnalité et la réduction des éléments superflus dans un espace. L’objectif principal est de créer une atmosphère épurée et harmonieuse. Ce style tire souvent son inspiration de l’esthétique zen et de la philosophie du « moins, c’est plus ». Pas étonnant que les Nordiques l’aient adopté pour une ligne directrice plus cohérente avec leur mode de vie.

L’importance de l’environnement qui vous entoure

Dans cette perspective, les Finlandais accordent une importance considérable à la qualité de leur environnement immédiat. Le bonheur à la finlandaise ne découle pas de la possession d’une maison connectée ultramoderne équipée des derniers gadgets tendance. Au contraire, l’accent est mis sur la durabilité des objets et sur leur valeur intrinsèque.

L’espace de vie doit être considéré comme un reflet de votre philosophie de vie. Opter pour des matériaux durables comme le bois, le verre et les textiles naturels n’est pas seulement une question de tendance. C’est une manière de cultiver un environnement qui favorise le bien-être. Les meubles en bois massif, les textiles de qualité et les objets durables non seulement embellissent l’espace, mais contribuent également à une atmosphère apaisante.

C’est là où la décoration minimaliste fait son entrée. Ce style de vie procure de nombreux bienfaits. D’après M. Florian Richard du blogue « Minimalisme », cela permettrait de « ralentir son rythme de vie, ferait économiser du temps, de l’argent, de l’énergie, et dirigerait naturellement la focalisation de l’attention psychosensorielle sur ce qui a le plus d’importance. »

L’importance accordée aux matériaux durables va de pair avec la valorisation de l’artisanat et des créations faites maison. Les Finlandais préfèrent souvent les objets faits à la main, non seulement pour leur qualité supérieure, mais aussi pour l’histoire qu’ils portent. Cela crée une connexion plus profonde avec les objets qui les entourent.

Au-delà de la simple esthétique, ils sont conscients de l’impact environnemental de leurs choix. Le fast-fashion, par exemple, est écarté au profit de vêtements fabriqués à partir de matériaux durables. Cette sensibilisation à la durabilité va de pair avec une vision à long terme, où la qualité prime sur la quantité.

De manière concrète : comment faire ?

Adopter les habitudes pour le bonheur à la finlandaise peut représenter un défi. Cela vous permettra cependant d’être heureux et d’avoir une vie équilibrée. Avec des ajustements simples, toutefois, vous pouvez intégrer ces principes dans votre routine quotidienne.

Se connecter avec la nature : consacrez quelques minutes chaque jour à une promenade en plein air. Cela peut être dans un parc local, le long d'une rivière ou même dans votre quartier. Cela offre une pause revitalisante et renforce votre connexion avec la nature.Apportez également la nature à vous. Pour ce faire, créez des espaces verts à domicile. Des plantes d'intérieur, un coin jardin sur le balcon ou même un mur végétal peuvent transformer votre environnement intérieur en un sanctuaire naturel.

Se contenter d'assez : prenez d'abord le temps de réfléchir à vos besoins réels. Au lieu de succomber à des achats impulsifs, évaluez si l'objet ou l'expérience contribuera réellement à votre bonheur et votre épanouissement. Lorsque vous faites des achats, privilégiez la qualité sur la quantité. Optez pour des objets qui dureront plusieurs années plutôt que d'accumuler des possessions sans réfléchir. C'est vrai que le portefeuille peut en souffrir au moment de payer, mais vous n'aurez pas à acheter le même objet 3 fois en une année. Puis, les belles choses se voient du premier coup d'œil. Cela donnera un joli cachet à votre maison, par exemple.

L'importance de l'environnement qui vous entoure : n'ayez pas peur de vous débarrasser de plusieursobjets dans votre maison. Le tri peut être une tâche pénible, mais vous verrez comment vous vous sentirez léger et en paix une fois que c'est fini.

Le bonheur à la finlandaise en résumé

En intégrant ces ajustements simples dans votre vie quotidienne, vous pouvez progressivement adopter les habitudes finlandaises pour cultiver un bien-être mental et une satisfaction durable. Le secret réside dans la constance et la prise de conscience de la manière dont ces choix influent positivement sur votre vie.

En conclusion, en empruntant quelques pages du livre de vie finlandais, vous pouvez avoir accès au bonheur en 3 habitudes. Connectez-vous avec la nature, apprenez à être satisfait de ce qui est suffisant et entourez-vous de matériaux durables. Ces piliers de la vie nordique peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être mental et votre épanouissement global. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Allez-vous changer votre routine et votre environnement avec ces secrets du bonheur à la Finlandaise ?

