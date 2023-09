3 critères pour choisir un cercueil

Lorsque vous devez enterrer un proche, le choix du cercueil s’apparente comme un choix délicat, mais important. Vous devez tenir compte de plusieurs paramètres pour ne pas vous tromper. Nous vous en présentons trois qui détermineront votre choix de cercueil.

Tenez compte de votre religion, de votre culture et de vos croyances

Chaque tradition a ses propres spécificités et exigences en matière de funérailles et de sépulture. Par exemple, dans la tradition juive, les cercueils doivent être faits de bois simple, sans clous ni ornements métalliques. Dans certaines cultures indigènes, des cercueils peints ou sculptés peuvent être utilisés pour raconter l’histoire de la vie du défunt.

Les préférences personnelles et les convictions environnementales peuvent aussi influencer le choix. Pour prendre une décision judicieuse pour le cercueil, vous pouvez avoir besoin d’une entreprise de pompes funèbres ayant des experts aguerris.

Avec leur expérience et leur connaissance approfondie des différentes options disponibles, les directeurs de funérailles guident les familles à travers le processus de sélection. Pour ce faire, ils tiennent compte des désirs du défunt, des croyances religieuses et culturelles, ainsi que du budget disponible. Ils peuvent présenter une gamme de cercueils, expliquer les différences entre les matériaux, les styles et les coûts, puis aider à faire un choix approprié.

De plus, certaines entreprises de pompes funèbres proposent des services complets, y compris le transport, l’organisation de la cérémonie et la gestion des documents administratifs.

Examinez le matériau du cercueil

Les cercueils sont en général fabriqués à partir de divers matériaux. Il y a le bois dur comme le chêne, l’érable ou le noyer, le bois tendre comme le pin ou le peuplier. Certains sont fabriqués avec du métal comme l’acier, le cuivre ou le bronze. Il existe aussi des alternatives plus écologiques, à l’instar du bambou, l’osier ou le carton. Chaque matériau a ses propres caractéristiques :

durabilité,

apparence,

coût.

Par exemple, les cercueils en bois dur sont souvent plus chers, mais ils offrent une apparence riche et traditionnelle, tandis que les cercueils en métal sont durables et disponibles dans une variété de finitions. Les options écologiques, quant à elles, sont plus légères et ont moins d’impact sur l’environnement. L’analyse du matériau de fabrication vous aide à choisir un cercueil qui correspond non seulement à vos préférences esthétiques, mais aussi à vos valeurs et à votre budget.

Examinez la taille et la forme du cercueil

Les dimensions standards d’un cercueil sont d’environ 1,90 mètre de longueur et 60 à 70 centimètres de largeur. Il existe cependant des options plus grandes pour les personnes de grande taille ou de forte corpulence. En ce qui concerne la forme, la majorité des cercueils présentent une silhouette rectangulaire avec un couvercle plat ou hémisphérique.

Certains modèles peuvent toutefois avoir une forme plus arrondie, ou une partie supérieure qui permet d’ouvrir seulement la moitié du couvercle pour les visites. Vous pouvez également personnaliser la forme et la taille selon les souhaits spécifiques de la famille ou du défunt.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans les options standards, de nombreuses entreprises de pompes funèbres proposent aussi des services de personnalisation. Elles peuvent travailler avec vous pour concevoir un cercueil sur mesure qui incorpore des éléments spécifiques tels que des gravures personnalisées, des matériaux particuliers ou une forme unique. Quel que soit votre choix, une entreprise de pompes funèbres compétitive peut rendre le processus d’achat d’un cercueil beaucoup moins stressant.