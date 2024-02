Il y a plusieurs manières d’être heureux au quotidien, plus positif et plus à l’aise de manière générale. La confiance en soi est généralement la clé de tout car si vous n’avez pas la confiance en vous, votre estime sera en baisse et vous aurez tendance à tout voir de manière sombre et même à rater certaines choses par auto-sabotage. Il existe heureusement des façons d’accroitre sa confiance en soi et son bonheur. Il y a par exemple la méthode du small talk. Mais, il y a aussi une astuce qui fait son petit chemin dans le milieu du développement personnel et de la psychologie : la gratitude. On vous explique en quoi ça consiste et à quoi ça sert exactement.

Cultiver la gratitude pour augmenter sa confiance en soi

Parmi vos bonnes résolutions que vous pourriez mettre en place dès cette année, il y a la pratique de la gratitude. En effet, la gratitude est un formidable moyen d’accroitre sa confiance en soi-même. Les experts en développement personnel en parlent de plus en plus comme une méthode miracle pour aller mieux, être plus heureux, plus épanoui.

Ce n’est pas forcément miraculeux, mais c’est effectivement une bonne manière d’aller vers l’acceptation de soi. Et s’accepter, c’est finalement l’un des grands leviers pour être réellement heureux dans sa vie.

Mais, qu’est-ce que la gratitude ? Tout simplement, il s’agit du fait de se montrer plus reconnaissance. Reconnaissant envers les autres, mais aussi et surtout reconnaissant envers soi-même.

La reconnaissance, c’est une façon assez simple et gratuite de cultiver la positivité dans sa vie, auprès de ses membres, d’attirer la sympathie, d’être plus productif, et d’arriver à accomplir ses objectifs.

On dit que plus on a confiance en soi, ce que permet la gratitude sur le long terme, on a un meilleur moral, de meilleures relations avec les autres, une meilleure connaissance de soi-même et de ses limites, mais aussi cela peut vous ouvrir des portes professionnellement et sentimentalement.

VOIR AUSSI : Qu’est-ce qui fait le bonheur ? Voici les 5 traits de caractère à avoir, selon les scientifiques !

Dire « merci » aux autres, mais aussi à soi-même

Comment pratiquer la gratitude ou la reconnaissance ? La première chose que vous pouvez mettre en place, c’est d’apprendre à dire « merci ». C’est bête, mais le simple fait de remercier les autres et de se remercier soi-même, c’est quelque chose que l’on fait très peu.

Dire merci à ses proches pour des cadeaux, c’est une chose. Mais, leur dire merci de s’intéresser à vous, de vous aider, d’être présent, c’est déjà beaucoup.

Les gens seront non seulement beaucoup plus reconnaissants à leur tour (cela boostera votre confiance), mais aussi ils seront plus amicaux, vous leur apparaitrez comme quelqu’un de confiance, une personne loyale. Les relations ne peuvent qu’être meilleures.

Se dire « merci » à soi-même est aussi incroyable pour accroitre son bonheur, mais c’est plus difficile. Se dire « merci » et le penser, que ce soit pour les actions que vous menez, l’argent que vous ramenez ou pour la santé que vous cultivez pour votre corps.

Essayez d’avoir de la reconnaissance pour toute chose bien dans la vie. Montrez votre gratitude à votre psy qui vous aide à aller mieux, à votre ami qui prend le temps de vous écouter, au plombier qui vient réparer votre baignoire ou vos parents qui vous ont élevés… L’idée est de verbaliser, de le montrer par des petites actions et des petits gestes, mais surtout de la penser.

VOIR AUSSI : Les secrets du bonheur à la Finlandaise : 3 habitudes à adopter dès aujourd’hui

Réapprendre à apprécier les petits gestes

Pour arriver à penser sincèrement à la reconnaissance, il faut d’abord réapprendre à apprécier les petites choses simples, ce que vous avez. Dans notre monde où nous avons tout et tout de suite, nous avons une addiction à la dopamine.

Mais, les petites choses du quotidien que vous faites qui sont positives pour vous, que vous faites pour votre famille, dans votre travail (vous contribuez à une entreprise), les petites attentions des autres pour vous nourrir, vous aider, vous accomplir, vous donner de quoi vivre… Tout cela doit avoir une importance à vos yeux, retrouver une importance.

Le Journaling est aussi une pratique très représentée en développement personnel. Il s’agit du fait d’écrire sur un carnet (mais ce peut être aussi sur le téléphone) ce que vous avez sur le cœur, vos objectifs, etc.

Le but est d’écrire un peu tous les jours. Et dans le journaling, on peut aussi faire de la gratitude. Car oui, vous pouvez aussi écrire votre reconnaissance au lieu de le verbaliser. C’est parfois plus facile.

Voilà, vous savez l’importance de la gratitude dans votre quotidien. Heureusement, ce n’est pas la seule manière de cultiver le bonheur chaque jour. Il existe même 10 traits de caractère que vous pouvez perfectionner et qui augmenteraient les chances de ressentir de la joie dans sa vie.

Notez cet article