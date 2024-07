5 cold case en France qui demeurent un vrai mystère

En 2019, 901 homicides connus ont été commis en France. Et en 2022, plus de 43 000 enfants ont été portés disparus dans le pays. Ces chiffres traduisent une terrible réalité : la France est un pays où la sécurité n’est plus légion, l’insécurité est grandissante et le nombre d’affaires non élucidées, les cold case, grandit à mesure des années qui passent.

Et justement, voici 5 des plus grosses cold case, toujours non résolues (il y en a des plus médiatisées comme l’affaire d’Outreau ou l’affaire de la petite Maelys, mais sont maintenant élucidées).

PS : on vous met des vidéos d’explications dans chaque partie pour aller plus loin sur chaque cold case. Nous trouvons que c’est plus parlant qu’un article !

L’affaire Dupont de Ligonnès

C’est l’une des plus grandes cold case de France. L’affaire Dupont de Ligonnès est connue de tous et elle demeure non résolue. Pour résumer brièvement, l’affaire débute en 2011 alors qu’une mère de famille et ses quatre enfants sont retrouvés sans vie à Nantes.

Le père de la famille, Xavier, n’a pas donné signe de vie depuis les faits. Il est suspecté d’être à l’origine de ce massacre. Toujours recherché, personne ne sait où il est, ni même s’il est vivant. Seul lui peut encore donner des réponses aux enquêteurs : est-ce lui qui a assassiné sa famille ?

L’affaire des disparus de Boutiers (ou Affaire Méchinaud)

L’affaire Méchinaud est un mystère. Non résolue, l’affaire désigne la disparition de toute une famille à Boutiers-Saint-Trojan, près de Cognac (Charente).

En fait, la famille Méchinaud n’a plus donné signe de vie depuis le 24 décembre 1972. Ils ont tout simplement disparu dans la nature, sans aucune trace, après avoir passé le réveillon de Noël chez des amis.

L’affaire du petit Grégory

Cette affaire a fait couler de l’ancre. L’affaire du petit Grégory demeure non résolue à ce jour. Elle désigne la disparition d’un enfant, Grégory Villemin, le 16 octobre 1984. L’enfant de 4 ans a finalement été retrouvé sans vie à 7 km de chez lui, dans la Vologne, qui est une rivière des Vosges.

À ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé au petit garçon. Il y a cependant des pistes encore explorées dans le cas de cette affaire, dont des accusations toujours en cours d’analyses.

L’affaire Estelle Mouzin et Michel Fourniret / Monique Olivier

Si vous ne l’avez pas vu, nous vous conseillons fortement de regarder le documentaire sur Netflix au sujet de cette affaire. L’affaire Fourniret est très connue puisque de nombreuses filles et femmes auraient été victimes de cet homme.

Désormais décédé en prison, c’est sa femme et accusée de complicité, Monique Olivier, qui peut encore donner des réponses quant aux victimes, ce qu’il s’est passé et l’emplacement des corps. Estelle Mouzin n’est pas la seule à avoir disparu et qui aurait été victime du couple, elles sont nombreuses, mais c’est son nom qui retentit le plus dans les médias.

La petite fille de 9 ans a disparu alors qu’elle revenait de l’école, en 2003, à Guermantes en Seine-et-Marne. Au procès de Monique Olivier, cette dernière a finalement avoué avoir été complice du meurtre de l’enfant et a même raconté le calvaire qu’a vécu la petite fille.

Néanmoins, cette affaire demeure toujours non résolue dans le sens où l’emplacement du corps d’Estelle Mouzin est toujours inconnu. Monique Olivier aurait avoué qu’elle serait même incapable de retrouver ses restes à ce jour.

L’affaire du petit Émile

Elle est très récente, cette affaire. Du coup, il se peut qu’elle finisse par livrer ses secrets dans peu de temps, qui sait ? En tout cas, c’est encore un mystère à ce jour. En juillet 2023, un petit garçon de 2 ans, Émile Soleil, a disparu des radars alors qu’il sortait de sa sieste dans la maison secondaire de ses grands-parents.

Plusieurs mois après, il a finalement été retrouvé sans vie. Du moins, ce sont ses ossements qui ont été retrouvés en pleine forêt. Actuellement, personne ne sait ce qui lui est arrivé : est-ce un accident ? A-t-il été tué ? Est-ce une vengeance étant donné le profil de sa famille ?

