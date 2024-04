Affaire Lacey Spears : elle a empoisonné son fils pour la célébrité

Dernièrement, nous sommes tombés sur une vidéo très intéressante de Jimmy sur cette histoire terrible d’une maman qui a empoisonné son fils durant des années. Nous vous partageons la vidéo un peu plus bas. Voici l’histoire de Lacey Spears et de son enfant, un malade imaginaire qui a perdu la vie pour le désir de célébrité de sa mère.

Une maman atteinte du syndrome de Münchhausen

Vous avez déjà vu le film « Everything, everything » ? C’est un film pour ados dans lequel nous suivons une jeune fille malade depuis sa naissance. Elle n’a pas le droit de sortir dehors, sinon, elle peut mourir. Mais, en réalité, elle n’est pas du tout malade, c’est sa mère qui la rend malade et qui lui fait croire qu’elle l’est.

Concrètement, c’est un problème psychologique qui s’appelle le syndrome de Münchhausen. Et cette maman, Lacey Spears, a fait un peu la même chose avec son fils de 5 ans, Garnett. En fait, Lacey Spears était une mère de famille qui tenait un blog. Originaire de Scottsville, aux États-Unis, elle a été accusée d’avoir tué son fils en l’empoisonnant, en janvier 2014. Elle a d’ailleurs été condamnée pour ça, en avril 2015, à 20 ans de prison.

Que s’est-il passé ? Lacey Spears a commencé à tenir un blog et à partager les aventures de son fils de 5 ans, Garnett. Sur ce blog, elle était suivie par de nombreuses personnes. Ces gens étaient surtout très à l’écoute de ses histoires, puisque selon la maman, son fils était malade.

Elle a empoisonné son fils pendant 5 ans

Dans un premier temps, Garnett a été hospitalisé plus de 20 fois à la suite de plusieurs infections. Et ce, dès sa première année de vie. C’est en partageant ce calvaire qu’elle s’est fait connaître sur son blog. Ayant déjà perdu son compagnon, le courage de la mère de famille a beaucoup ému le public. La sympathie et la pitié se mélangeaient, mais Lacey avait ce dont elle manquait depuis plusieurs années, de l’attention.

Un jour, en 2014, l’enfant a dû être hospitalisé en urgence. Il était très mal en point. Les médecins ont fait des examens et ils ont trouvé un taux anormal de sodium dans son corps. À l’hôpital, les médecins avaient bien dit à Lacey de ne pas donner à boire à l’enfant car cela pouvait le tuer, en attendant la stabilisation du sodium.

Mais, il semble que Lacey, 27 ans, a décidé de lui donner quand même à boire, comme en témoignent des images de caméra de surveillance. Sur ces mêmes images, nous pouvons aussi voir la mère de famille emmener l’enfant dans la salle de bain de la chambre d’hôpital. Après cela, en sortant, alors que l’enfant allait mieux juste avant, Garnett se tordait de douleur.

Lacey Spears, une vie de souffrances pour un blog

Pour certains, elle aurait administré du sodium à son enfant en cachette à l’hôpital pour le garder malade et dans un état préoccupant. Et alors que l’enfant se tordait de douleur, gisant sur le lit d’hôpital, nous pouvons voir Lacey prendre son fils à l’agonie en photo… Des images terribles que nous ne vous partagerons pas ici, c’est vraiment difficile à regarder.

En fait, d’après les autorités, elle administrait des quantités de sel incroyables par une sonde à son fils. Et c’est ce qu’elle lui aurait donné à l’hôpital. Finalement, Garnett a perdu la vie à la suite de cet épisode.

Les médecins qui ont déjà vu Garnett en consultation ont expliqué que l’enfant allait bien, mis à part ce taux de sodium. La mère voulait que son enfant soit malade, notamment pour susciter l’attention et pour blogger l’histoire, dans le même but. C’est le résultat d’une maladie mentale, le syndrome de Münchhausen par procuration.

