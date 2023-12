Cette histoire a fait le tour du monde. On en a parlé partout, sur tous les écrans de télévision lorsque ce sombre récit a été révélé en 2006. Natascha Kampusch est restée enfermée durant huit longues années dans un cachot. Elle a finalement pu se libérer après avoir passé une bonne partie de sa vie avec son bourreau. Voici son histoire.

Une jeune fille qui aurait été kidnappée à l’âge de 10 ans

Kidnappée à l’âge de 10 ans, cette jeune femme a vécu le pire jusqu’à l’âge de ses 18 ans. L’homme qui l’aurait enlevé alors qu’elle n’était qu’une fillette s’appelle Wolfgang Priklopil, un homme qui aurait été très violent avec la victime.

Né en 1962, travailleur en télécommunication, Wolfgang était connu pour être un homme maniaque, qui aimait faire le ménage. C’est un peu tout ce que nous savons sur lui.

Cet homme aurait exercé une pression monstre sur elle et lui aurait fait subir de nombreux sévices alors qu’elle était enfermée chez lui.

Nathasha, de son côté, est une jeune fille autrichienne qui a vécu à Vienne. Ses parents étaient séparés et elle vivait surtout avec sa mère. Mais, parfois, elle allait chez son père.

Toutefois, il semble que son père était un homme un peu froid, mais aussi qui aimait l’alcool. C’est en tout cas ce qui ressort de son récit.Il l’emmenait souvent au bar où elle côtoyait donc de nombreux hommes également ivres, et ce, dès son plus jeune âge.

On peut aussi noter que Natascha était souvent punie par ses parents autoritaires. Et ces punitions l’ont visiblement traumatisé puisqu’il lui arrivait de faire pipi au lit à cause de cela. En bref, elle n’a pas eu une enfance des plus joyeuses.

VOIR AUSSI : Un crocodile géant abattu au Zimbabwe : l’incroyable histoire !

L’enlèvement de Natascha Kampusch en face de son école

Le 2 mars 1998, la jeune fille est allée à l’école seule, chose rare, mais elle et sa mère ont eu une dispute. Elle est donc partie à l’école située à 5 minutes, sans même le dire à sa mère.

Face à son école, elle voit finalement un homme juste avant de traverser pour aller en cours.

Elle a eu un peu peur, mais ne pensait pas qu’il allait se passer quelque chose car elle ne pensait pas qu’il l’enlèverait. Avec un fort manque de confiance en elle, elle pensait « on ne m’enlèvera jamais car je suis moche et grosse ». C’est ce qu’elle dit dans son livre où elle raconte cette histoire. L’homme était à côté de sa voiture.

Elle passe à côté de lui et là, il l’attrape et la force à monter dans le véhicule. Natascha était tétanisée, elle ne pouvait pas crier.

« Aucun son ne sortait », disait-elle en interview.

Elle raconte également que son ravisseur lui a assuré, après qu’elle ait posé la question, qu’il n’abuserait pas d’elle.

Destination le cahot de 6 m² de son ravisseur

Finalement, il l’aurait emmené dans un bois et Wolfgang (s’il est bien le ravisseur) serait sorti de la voiture pour appeler quelqu’un avant de dire que cette personne ou ces personnes qu’il essayait d’appeler ne viendrait pas. Natascha n’a jamais su de quoi il parlait. Ils sont repartis.

Natascha lui aurait demandé où il l’emmenait. Très franc, il lui aurait dit la vérité : ils vont à Strasshof, à 25 minutes du domicile de la jeune fille. L’homme l’emmène dans sa maison et la fait descendre dans un cachot, une sorte de bunker sous son garage, un lieu insonorisé qu’il a construit pendant 4 ans.

Le cachot où aurait été enfermée la jeune fille de ses 10 à ses 18 ans faisait 6 m².

Une toute petite pièce où elle restera pendant des années. La pièce était très sombre, elle dormait sur un matelas très peu épais et elle ne mangeait apparemment pas à sa faim.

VOIR AUSSI : Ameca : L’histoire de ce robot IA aux facultés très impressionnantes

Insultes, violences physiques, menaces, malnutrition et perversité

Il la nourrissait de temps en temps, selon son témoignage. Lorsqu’elle avait 18 ans, Natasha pesait 42 kg, le même poids qu’elle faisait à l’âge de 10 ans.

Pendant 6 mois, elle serait restée enfermée dans 6 m² avant d’avoir le droit de monter à l’étage de la maison. L’homme l’aurait toutefois menacé de tuer sa famille si elle tentait de s’enfuir. Elle n’a donc rien tenté par peur.

Elle a enfin eu le droit de prendre une douche lorsqu’elle est sortie du cachot. L’homme serait venu plusieurs fois dans le bain avec elle, sans que rien ne se passe, selon son témoignage. Ce n’est pas tout. Il aurait aussi exercé de la violence verbale et physique sur elle. Des insultes, coups de poing, coups dans le ventre, etc.

image d’illustration

Natascha Kampusch se rase les cheveux

Plusieurs années après, en 2002, Natascha Kampusch aurait eu accès à l’entièreté de la maison. Finalement, elle vivait presque avec son ravisseur. Elle était obligée de faire des tâches ménagères dans la maison car la mère de son ravisseur venait souvent en week-end chez lui. Évidemment, lorsqu’elle était là, la jeune fille était dans son cachot.

Sauf que lorsqu’elle faisait le ménage, elle avait souvent les cheveux détachés, ses cheveux tombaient même au sol de temps en temps.

Chose que l’homme n’a pas du tout aimé puisqu’il est maniaque et que si sa mère le voit, elle se posera forcément des questions. Il l’aurait puni et il lui a finalement ordonné de se couper les cheveux. Elle se serait donc rasée entièrement et est devenue chauve à 14 ans.

Bibiana était son surnom lorsqu’elle était captive, c’est elle qui a trouvé cette identité sous la demande de l’homme.

Natascha Kampusch sort de la maison

En 2003, elle a pu sortir de la maison. Ils sont allés ensemble dans son jardin. D’après Natascha, c’était une expérience incroyable car c’était la première fois qu’elle respirait l’air frais de la nature, qu’elle revoyait l’extérieur.

Elle a même eu droit d’avoir une radio, pour rester connectée à l’extérieur. Et, un jour, elle aurait entendu une information à la radio qui parlait d’elle.

Plus tard, l’homme avait attaché la jeune fille devenue adolescente à son lit. Ils dormaient donc ensemble sous la contrainte. Natascha vivait donc totalement avec lui. Il l’a même forcé à travailler pour lui en faisant des travaux de rénovation dans la maison.

La jeune fille a même pu ressortir d’autres fois de la bâtisse un peu plus tard. Elle est par exemple allée dans un supermarché avec son ravisseur. Comme elle était avec lui, par peur, elle ne s’est pas sauvée à ce moment-là. Et lorsqu’elle avait 17 ans, elle serait d’ailleurs allée faire du ski avec son ravisseur.

VOIR AUSSI : La petite histoire du monstre du Loch-Ness : Quelle est l’origine du mythe ?

La fuite : Natascha Kampusch arrive enfin à s’enfuir

Le 23 août 2006, alors qu’elle a 18 ans, après 8 ans et demi de captivité, Natascha sera libre. Enfin. Ce jour-là, Natascha se serait levé et aurait fait le petit-déjeuner de son ravisseur avant de le rejoindre pour manger. Après cela, elle devait nettoyer la voiture de l’homme, une BMW rouge.

Lorsqu’elle nettoie le véhicule, son ravisseur détourne son attention d’elle, il est au téléphone et s’éloigne d’elle.

Et c’est à ce moment-là que la jeune femme décide de s’enfuir.

L’homme est éloigné pour la première fois d’elle, et elle était en train de faire du bruit en passant l’aspirateur dans la voiture. Le moment idéal.

Le portail de sortie. Littéralement puisque le portail du jardin, qui mène à la sortie de chez son ravisseur, est entrouvert. « Si je ne m’enfuyais pas à ce moment-là, je ne pourrais plus jamais le faire », a-t-elle avoué en interview.

Délivrance et disparition de Wolfgang Priklopil

Natascha aurait donc couru, passé le portail et aurait fui jusqu’à trouver trois passants. Elle se serait alors jetée sur elle pour demander un téléphone afin d’appeler la police. Ces personnes ont refusé. Ils ne savaient pas ce qu’elle avait vécu.

Finalement, elle court à nouveau, apeurée d’être suivie par l’homme. Elle arrive alors à une maison et entre dans le jardin. Une vieille dame, celle qui habite la maison, la voit et lui demande ce qu’elle fait. Natascha lui dit d’appeler la police et lui donne même son nom en lui parlant de l’enlèvement.

Après cela, la police est donc venue et a entendu la jeune femme qui venait de s’échapper. Le jour où s’est échappé Natascha, Wolfgang Priklopil a perdu la vie. Il s’est jeté sous un train.

Bonus vidéo : cette histoire incroyable a été racontée par Neoxi, un très beau récit

Nous vous recommandons fortement de regarder cette vidéo de Neoxi. Il y raconte cette histoire en vidéo et rajoute en plus de cela de nombreuses autres histoires et théories sur cette affaire très sombre.

Réagissez dans les commentaires à cette histoire complètement dingue, à la fois terrifiante et triste, qui s’est finalement bien terminée.

Source : le livre de Natascha sur Amazon et la vidéo de Neoxi ci-dessus.

Notez cet article