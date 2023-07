Top 10 des pays avec le plus de meurtriers en Europe (et oui, la France est dans le classement)

Vous vous demandez quels sont les pays où il y a le plus de meurtriers en Europe ? D’après une étude statistique datant d’octobre 2020, voici les 10 pays où il y a le plus de meurtriers sur le continent. La place de la France au classement va vraiment vous surprendre.

NB : ce classement se base sur le nombre d’homicides volontaires et non sur le taux par habitant. Les homicides involontaires ne sont pas comptés.

10. La Lituanie

À la dixième place du classement, nous retrouvons la Lituanie. Le pays compte 99 homicides volontaires en 2020. Un chiffre assez bas par rapport à de nombreux autres pays qui ne sont pas en Europe, mais aussi plus bas que les 9 pays les plus dangereux du continent.

9. Les Pays-Bas

Les Pays-Bas est neuvième au classement des pays avec le plus de meurtriers en Europe. Pour cause, le pays a compté 121 homicides en 2020. Notez que le taux par habitant est néanmoins plus bas car le pays est plus peuplé que la Lituanie (environ 17 millions d’habitants pour les Pays-Bas contre 3 millions pour la Lituanie). En soi, la Lituanie est donc plus dangereuse que les Pays-Bas.

8. La Suède

124 homicides volontaires en 2020 pour la Suède pour 10 millions d’habitants. Le pays réputé pour être très sécuritaire ne l’est donc pas tant que cela. La Suède arrive donc huitième au classement des pays en Europe où il y a le plus de meurtres en 2020.

7. La Belgique

Septième dans ce top, la Belgique comptait 142 assassinats en 2020 pour environ 11 millions d’habitants. Un chiffre que nous ne soupçonnions pas du tout pour un pays réputé comme globalement sûr.

6. La Roumanie

En Roumanie, il y a eu 256 meurtres en 2020 pour 19 millions d’habitants. Un sacré bon dans les chiffres qui nous a également beaucoup étonnés puisque cela équivaut à un meurtre tous les un ou deux jours.

5. La Pologne

La Pologne est aussi un pays où il y a beaucoup de meurtriers en Europe. Le pays fait partie du top 5, à la cinquième position. Pour cause, la Pologne comptait 261 homicides volontaires pour 37 millions d’habitants. En soi, le taux par habitant est donc plus faible que les pays précédents.

4. L’Italie

L’Italie, avec ses 59 millions d’habitants arrive en quatrième position au classement avec pas moins de 285 homicides volontaires en 2020, selon ces statistiques. Cela fait presque un meurtre par jour en Italie pour une année.

3. L’Espagne

Top 3 des pays avec le plus de meurtriers en Europe. Nous avons l’Espagne en troisième position avec un chiffre de 298 homicides volontaires sur l’année 2020. Le pays compte 47 millions d’habitants. Statistiquement, le pays a donc un plus fort taux d’homicides par habitant que l’Italie.

2. L’Allemagne

Attention, l’Allemagne va vous choquer. D’après les statistiques, le pays comptait 719 meurtres en 2020 pour 87 millions d’habitants. C’est tout simplement énorme. Cela fait plus de 2 meurtres par jour dans le pays.

1. La France

Nous vous avions prévenu. La France est en haut du classement. Pour cause, d’après les statistiques de 2020, la France comptait 879 homicides volontaires sur l’année 2020. Pour rappel, le pays compte environ 67 millions d’habitants, soit beaucoup moins qu’en Allemagne. Cela équivaut à 2 ou 3 meurtres par jour, en moyenne, en France.

Autres pays d’Europe où il y a beaucoup de meurtriers

La Lettonie avec 93 meurtres volontaires déclarés en 2020.

avec 93 meurtres volontaires déclarés en 2020. Au Portugal avec 81 homicides connus en 2020.

avec 81 homicides connus en 2020. La Hongrie avec 77 meurtres la même année.

avec 77 meurtres la même année. En Grèce avec 73 assassinats en 2020.

Des chiffres très bas par rapport à d’autres pays qui ne font pas partie de l’Europe. Parmi les pays les plus dangereux du monde, nous trouvons par exemple la Syrie, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Brésil, l’Arabie saoudite, les États-Unis ou encore le Mexique.

Notez que l’on parle vraiment des meurtres qui ont été déclarés. Les assassinats volontaires qui n’ont pas été déclarés ne sont pas comptabilisés ici. Certains pays pourraient donc se trouver plus haut dans le classement puisque beaucoup d’assassinats ne sont jamais portés à la connaissance des autorités.

Lire l’enquête statistique complète de 2020 juste ici : https://fr.statista.com/statistiques/1366214/homicides-volontaires-europe-par-pays/