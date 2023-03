Combien faut-il de trimestres pour une retraite à taux plein ?

Avec la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, il est difficile de savoir quelle retraite vous pourrez obtenir. Et même sans cette réforme, beaucoup de futurs retraités semblent perdus face à leurs droits de pension. Combien faut-il de trimestres validés pour avoir sa retraite à taux plein ? Vous êtes trop nombreux à ne pas savoir. Pourtant, il s’agit d’une information cruciale pour éviter de se faire avoir et avoir une pension de retraite moindre. On fait le point.

Avant réforme des retraites : l’âge légal de départ à la retraite et trimestres pour le taux plein

Que vous soyez en fin de carrière professionnelle ou pas encore, vous allez forcément arriver à la retraite un jour. Il s’agit d’une période de la vie très importante où vos revenus vont changer par rapport au moment où vous étiez employé. Mais, il n’empêche que tout le monde veut une bonne retraite arrivée à l’âge légal de départ. Avec une retraite à taux plein, vous aurez une pension maximale due. Si vous partez à la retraite avant d’avoir un nombre de trimestres validés manquant, vous risquez de voir votre pension de retraite réduite.

Il y a 2 moyens d’obtenir une retraite à taux plein :

Soit avoir le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé selon votre année de naissance.

selon votre année de naissance. Soit partir en retraite à 67 ans.

Actuellement, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Une fois en retraite, la pension que vous recevez est calculée à partir d’un taux et de votre nombre de trimestres d’assurance retraite. Ce taux correspond en principe à 50 % de votre salaire annuel moyen. Si ce taux ne subit pas de décote, on parle d’une retraite à taux plein.

Combien de trimestres en fonction de votre année de naissance ?

Pour garantir vos droits à une retraite à taux plein avant l’âge de 67 ans, il est nécessaire d’avoir cotisé un certain nombre de trimestres, et cela, en fonction de votre année de naissance. Exemple :

Nés en 1955, 1956, 1957 : 166 trimestres (41 ans et 6 mois).

1958, 1959, 1960 : 167 trimestres (41 ans et 9 mois).

1961, 1962, 1963 : 168 (42 ans).

1964, 1965, 1966 : 169 (42 ans et 3 mois).

1967, 1968, 1969 : 170 (42 ans et 6 mois).

1970, 1971, 1972 : 171 (42 ans et 9 mois).

À partir de 1973 : 172 (43 ans).

Si vous remplissez ces critères (date de naissance + nombre de trimestres validés), vous pourrez donc obtenir une pension de retraite à taux plein sans minoration.

Comment sont calculés les trimestres ? Vous pouvez en obtenir en travaillant avec des cotisations normales, mais aussi en avoir gratuitement en ayant des enfants, mais aussi lors des périodes d’arrêt de travail couvertes par des prestations (congés maladie, pour adoption d’un enfant, pour chômage involontaire ou encore pour invalidité). Vous avez droit à une majoration dans le cas de maternité, d’enfant handicapé ou pour les périodes pendant lesquelles le salarié a tenu le rôle d’aidant familial.

Retraite anticipée, ce qu’il faut savoir

Vous pouvez cependant partir à la retraite avant l’âge légal de départ à la retraite. Ou obtenir un taux plein avant l’âge ou avant 67 ans dans les trimestres requis. Une décote des trimestres est notamment opérée pour les métiers liés à une pénibilité du travail, pour les carrière longue, les travailleurs handicapés, ceux en pension d’invalidité, pour les mères de familles nombreuses (3 enfants ou plus) avec un emploi ouvrier.

Et après réforme des retraites, combien faut-il de trimestres pour avoir un taux plein ?

Pour ce qui est de la réforme des retraites, qu’est-ce qui change au niveau des trimestres pour avoir un montant de retraite à taux plein ? La nouvelle réforme des retraites se fera progressivement d’après le gouvernement.

Déjà, qu’en est-il de l’âge légal de départ à la retraite ? Si vous êtes nés après le 1er septembre 1961 ? Vous êtes concerné par cette réforme. Pour eux, l’âge de départ sera de 62 ans et 3 mois. Pour ceux nés en 1962, il sera fixé à 62 ans et 6 mois. Et ainsi de suite avec un décalage de 3 mois entre les années de naissance jusqu’à 1968. Le passage à 64 ans concernera les personnes nées à partir de 1968. Notez que les travailleurs handicapés pourront toujours partir en retraite à partir de 55 ans. Pour ceux qui sont en invalidité, ils pourront partir à 62 ans.

Le nombre de trimestres à valider pour avoir un régime de retraite à taux plein sera établi à 43 ans, soit 172 trimestres pour les personnes nées après 1973. Avant cette date, comptez un trimestre de plus toutes les trois générations. Par exemple, les personnes nées jusqu’en 1957 doivent avoir validé 166 trimestres. Celles nées en 1958, 1959 et 1960 devront justifier de 167 trimestres. En 1961, 1962 ou 1963, 168 trimestres, etc. Le taux plein effectif à 67 ans reste inchangé.

