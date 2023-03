Qui ne sera pas concerné par la réforme des retraites ?

Les débats continuent et la réforme des retraites d’Emmanuel Macron et Elisabeth Borne approche. Une perspective qui effraie de nombreux Français puisqu’elle implique un départ légal à la retraite reculé à l’âge de 64 ans au lieu de 62 ans. Mais, concrètement, qui sera concerné par cette réforme des retraites ? Voici la réponse.

A partir de quel âge êtes-vous concerné par la réforme des retraites ?

Premièrement, sachez que les actuels retraités ne sont pas concernés par cette réforme. En réalité, elle concernera toutes les générations nées après le 1er septembre 1961. A compter de cette date, l’âge légal de départ à la retraite reculera de trois mois (un trimestre) pour chaque année de naissance. Exemple : Si vous êtes né en 1962, vous pourrez partir à la retraite à 62 ans et 3 mois. Si vous êtes né en 1963, à 62 ans et 6 mois. Et ainsi de suite.

La retraite à 64 ans, qui sera concerné ?

Et ce, jusqu’à la génération de 1968 qui pourra donc partir à la retraite à partir de 64 ans. Les grands perdants de cette réforme sont ceux nés entre 1965 et 1967 puisqu’ils devront cotiser trois trimestres de plus qu’avant réforme.

Un simulateur de retraite en ligne mis en place par le gouvernement vous permet justement de savoir si vous êtes concerné par cette réforme des retraites. Nous vous conseillons d’y entrer vos informations pour savoir si oui ou non vous êtes concerné selon votre régime et si vous pourrez obtenir une pension de retraite à taux plein.

En tout cas, sachez que toutes les personnes nées avant le 31 août 1961 ne sont pas concernées par ces mesures de la réforme des retraites.

L’allongement de la durée des cotisations : combien de trimestres pour avoir un taux plein ?

Cette réforme implique également l’allongement de la durée de cotisation nécessaire, qui passera de 42 ans, soit 168 trimestres, à 43 ans, ce qui équivaut à 172 trimestres. Cela se fera progressivement par l’assurance à hauteur de d’un trimestre par ans.

Exemple : les personnes nées entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 devront cotiser 169 trimestres (soit 42 années et trois mois), pareil pour 1962. Puis les personnes nées en 1963 devront cotiser 170 trimestres, 171 pour les personnes nées en 1964, 172 trimestres pour les personnes nées en 1964.

À partir de la génération 1965, il faudra donc 172 trimestres pour obtenir leur pension de retraite à taux plein. L’annulation de la décote est maintenue à 67 ans. Vous aurez donc une retraite à taux plein si vous partez à 67 ans, dans tous les cas.

Carrières longues et départs anticipés

Pour les carrières longues, vous pourrez partir à 60 ans si vous avez commencé à travaillé avant 18 ans. Le départ à la retraite se fera à 62 ans pour ceux ayant travaillé avant 20 ans.

Du côté des départs anticipés, cela dépendra essentiellement de l’avis des médecins. Puisqu’ils reposeront sur votre état de santé par rapport au travail. Les métiers pénibles devraient partir plus tôt à la retraite (personnel médical, pompiers, gendarmes, ouvriers, ports de charge lourde, etc). Les travailleurs handicapés et invalides également.