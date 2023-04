Est-ce que la prime d’ancienneté compte pour le calcul de la retraite ?

Avec la réforme des retraites, il peut être très difficile d’y voir clair sur vos droits pour votre pension de retraite à venir. Et notamment, vous êtes nombreux à vous demander si vos primes, dont la prime d’ancienneté, comptent dans le calcul de votre pension. Nous allons tenter de vous répondre au mieux sur cet aspect, grâce aux informations données par le gouvernement français.

Est-ce que la prime d’ancienneté compte pour ma retraite si je suis contractuel ?

D’après ce que nous savons du régime de retraite actuel et en vigueur en France, que vous soyez contractuel ou fonctionnaire, la réforme des retraites ne changera bien à la règle concernant les primes. Ce n’est pas pareil au calcul de la retraite à taux plein, qui change avec cette réforme.

Dans le cas où vous avez un contrat de travail qui ne relève pas de la fonction publique (vous n’êtes pas fonctionnaire), sachez que vous cotisez à la retraite à l’Assurance retraite de la Sécurité sociale sur tous les éléments composant votre rémunération. Et ce, que ce soit dans le secteur privé ou salarial.

Dans ce cadre, oui, toutes les primes comptent dans le calcul de votre retraite.

Cela compte pour votre retraite de base de la Sécurité sociale et pour le calcul de votre retraite complémentaire de l’Ircantec.

La raison ? Les primes sont soumises aux cotisations, au même titre qu’un salaire. Dans ce sens, il est totalement possible que votre prime d’ancienneté ou toute autre prime compte dans le calcul de votre pension de retraite. Contractuel, votre pension est calculée en fonction de vos 25 meilleures années de travail. Donc, si les primes que vous avez touchées sont incluses dans ces 25 meilleures années, elles compteront pour le calcul final.

Par ailleurs, c’est aussi le cas avec vos périodes de chômage. Si celles-ci comptent dans vos 25 meilleures années, elles seront comptabilisées dans le calcul de la retraite.

Et dans le cas où je suis fonctionnaire, est-ce que la prime compte pour le calcul de la retraite ?

Et quand on est fonctionnaire alors ? Sachez que si vous êtes fonctionnaire, toutes les primes sont également prises en compte, mais uniquement pour votre retraite complémentaire.

Quand on est fonctionnaire, on bénéficie de deux pensions : la retraite de base du SRE si vous êtes fonctionnaire d’État ou de la CNRACL si vous êtes fonctionnaire territorial ou hospitalier ET la retraite complémentaire du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Vous cotisez avec vos primes à la RAFP dans la limite de 20 % du montant de votre traitement indiciaire (montant de revenus par an).

