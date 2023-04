Est-ce que les périodes de chômage comptent pour la retraite ?

Vous êtes très nombreux à ne pas savoir si vos périodes de chômage comptent dans le calcul de votre départ à la retraite et de votre taux. Validez-vous des trimestres lorsque vous êtes demandeur d’emploi ? On répond à vos questions.

NB : cela ne change pas avec la réforme des retraites, le chômage compte exactement de la même façon avant et après réforme.

Chômage indemnisé : est-ce qu’il compte pour la retraite ?

Pour les périodes de chômage après 1980, sachez qu’elles sont prises en compte dans le calcul de votre retraite.

Cela concerne les allocations suivantes : Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), Allocation de solidarité versée par l’Assurance chômage (allocation de solidarité spécifique – ASS, allocation équivalent retraite – AER ou allocation temporaire d’attente – Ata), l’Allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (AS-FNE). Mais aussi l’Allocation chômeurs âgés (Aca) et l’Allocation de conversion dans le cadre d’un congé de conversion. Les périodes d’Allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou d’Allocation versée dans le cadre d’un congé de reclassement ou d’une cellule de reclassement comptent également.

Notez que les périodes de différés d’indemnisation ou de délai d’attente sont prises en compte dans le calcul. Comment cela fonctionne ?

Vous validez 1 trimestre tous les 50 jours de chômage en touchant ces allocations.

Et cela, dans la limite de 4 trimestres par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Vous n’avez rien à faire : Pôle emploi transmet automatiquement les informations à l’Assurance retraite.

VOIR AUSSI : Quelle retraite pour un salaire de 1500 euros ?

Et quand on est chômeur, mais sans indemnisation ?

Et si je n’ai pas d’allocation de la part de Pôle emploi, mes périodes de chômage comptent-elles dans le calcul de mes trimestres pour partir à la retraite ?

Si vous avez déjà eu une indemnisation, mais que cette dernière a cessé, les périodes de chômage non indemnisé qui suivent directement cette période indemnisée sont prises en compte par l’Assurance retraite. Mais il y a une limite, cette prise en compte ne peut pas excéder un an à la suite de votre dernière période indemnisée.

Dans le cas où vous n’avez jamais eu droit à une allocation au chômage, avant 2011, la 1re période de chômage non indemnisé de votre carrière compte pour la retraite dans la limite d’un an aussi, en continu ou discontinu. Là aussi vous validez 1 trimestre tous les 50 jours de chômage non indemnisé, dans la limite de 4 par an. « Vous ne devez pas avoir obtenu auparavant la validation d’une période de chômage non indemnisé suivant une période de chômage indemnisé », précise le Service Public.

Et si je n’ai jamais été indemnisé, après 2011 ? Là aussi, la première période de chômage non indemnisé de votre carrière compte dans le calcul de la retraite. Et ce, avec 1 trimestre tous les 50 jours de chômage dans la limite de 4 trimestres validés par an. Exactement comme avant 2011. La seule différence pour cette période de chômage après 2011, c’est le délai. En effet, vous avez un an et 6 mois de chômage qui compte dans le calcul. Contre un an avant 2011.

A savoir. Toutes les périodes de chômage, indemnisées ou non, avant 1980, sont prises en compte.. 1 trimestre est validé tous les 50 jours de chômage, dans la limite de 4 trimestres par an. Pôle emploi transmet automatiquement les informations à l’Assurance retraite.

VOIR AUSSI : Qui ne sera pas concerné par la réforme des retraites ?

Sources : est-ce que le chômage compte pour le calcul de la retraite ?

Le Service Public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31249#:~:text=Les%20p%C3%A9riodes%20de%20diff%C3%A9r%C3%A9s%20d,informations%20%C3%A0%20l’Assurance%20retraite.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31249#:~:text=Les%20p%C3%A9riodes%20de%20diff%C3%A9r%C3%A9s%20d,informations%20%C3%A0%20l’Assurance%20retraite. La retraite en clair : https://www.la-retraite-en-clair.fr/parcours-professionnel-regimes-retraite/periode-inactivite-retraite/chomage-retraite

VOIR AUSSI : Pôle Emploi : est-ce grave de refuser leurs ateliers et RDV ?

Voilà, vous savez si vos périodes de chômage comptent pour le calcul de votre retraite. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les poser en commentaires.