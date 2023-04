Retraite : 10 idées de compléments de revenus quand on a une petite pension

Actuellement, vivre avec une simple pension de retraite peut être très compliqué. Nous ne comptons pas le nombre de personnes, et surtout de retraités, qui peinent à finir le mois. 10 % des plus de 65 ans vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté. C’est juste énorme. Mais, en l’absence d’une révolution du système de retraite et du calcul de sa pension, il faut bien trouver le reste d’argent qu’il nous faut pour vivre quelque part. Voici donc 10 idées de compléments de revenus quand on est retraité, ou bientôt à la retraite.

Vendre de vieux objets, meubles et vêtements sur internet ou dans les vides greniers

Première chose que vous pouvez faire, c’est vendre de vieux meubles, objets et vêtements, que ce soit les vôtres ou ceux de proches qui vous ont donné des bibelots. Vous pouvez vendre ces objets divers et variés sur des vides greniers, vides poussette ou encore sur le web. Vendre des objets dont vous voulez vous séparer dans les brocantes est aussi un très bon plan. Cela vous permettra d’augmenter un peu votre pouvoir d’achat.

Sur le web, vous avez Vinted par exemple pour les vêtements, affaires pour bébés et jouets pour enfants, pour les livres aussi et les accessoires et chaussures. Vous avez aussi Momox pour vendre des livres, le Marketplace Facebook ou LeBonCoin pour vendre un peu de tout.

Donner des cours ou devenir formateur sur votre temps libre !

Vous pouvez aussi donner des cours ou former des personnes dans un domaine que vous connaissez. Alors cela n’est pas donné à tout le monde, car il faut être pédagogue. Mais, si c’est votre cas, vous pouvez tenter de devenir professeur particulier retraité et à domicile, donner des cours en ligne… Le tout, c’est de s’enregistrer comme autoentrepreneur et de trouver des clients sur le Marketplace Facebook, sur LeBonCoin ou encore sur professeurparticulier.com ou superprof.fr.

VOIR AUSSI : Est-ce que les périodes de chômage comptent pour la retraite ?

Rendre service à son voisinage pour arrondir ses fins de mois à la retraite

Vous pouvez aussi rendre des petits services à vos voisins contre une rémunération : jardinage, déménagement, couture, garde de chien, petits travaux, ménages, garde d’enfants, etc. Mettez une petite annonce à la mairie à ce sujet, sinon utilisez les sites dédiés comme LeBonCoin, Kiwiiz, Allovoisins, Needhelp.

En passant, vous pouvez aussi devenir coursier Uber, Deliveroo ou encore Shopopop (livraison de courses à domicile). Mais, sachez qu’il faudra devenir autoentrepreneur pour cela.

Développer ses revenus passifs sur le web pour des compléments de revenus à la retraite

Pour développer des revenus passifs sur le web, il faut être un peu callé sur internet. Ces revenus permettent de bons compléments de revenus sans trop d’effort quotidien. Le but d’un revenu passif ? Faire un premier investissement en argent ou en temps de travail, puis gagner de l’argent sans rien faire grâce à cet investissement.

Parmi les revenus passifs, vous avez : la vente par affiliation sur votre site web, l’investissement en bourse ou dans la cryptomonnaie, la création d’un blog avec des pubs, la vente de produits téléchargeables (cours, livres) ou encore la création d’une chaine YouTube.

Évidemment, nous n’avons rien sans rien : il faudra étudier ces différents filons pour en tirer des bénéfices.

VOIR AUSSI : Quelle retraite pour un salaire de 1500 euros ?

Écrire et vendre des textes ou des cours sur la toile

Si vous êtes bon en écriture et en français, pourquoi pas écrire des textes pour les autres ? Pour vous par exemple postuler sur différents sites d’information pour devenir rédacteur web. Vous pourriez aussi devenir écrivain public et partager votre offre d’aide administratif à la mairie de votre ville. Pourquoi pas vendre vos anciens cours ou vos documents sur Pimido également ?

VOIR AUSSI : Cotisation retraite auto-entrepreneur : comment ça marche ?

Compléments de revenus retraite : Investir dans l’immobilier si vous en avez la possibilité

Clairement, il n’est pas simple d’investir dans l’immobilier et donc d’acheter des biens immobiliers. Mais, si vous en avez l’occasion, faites-le. Mettre en location un logement ou même une partie de votre logement (vous pourriez aussi faire construire une dépendance sur votre terrain par exemple), vous rapportera des compléments de revenus sûrs à la retraite. Vous pouvez aussi mettre ce logement en location touristique, sur Air BNB par exemple.

VOIR AUSSI : Combien faut-il de trimestres pour une retraite à taux plein ?

Compléments de revenus pour retraités : Louer sa voiture ou ses outils

Il existe plein de sites où il est possible de louer sa voiture ou encore ses outils. Par exemple, sur Allovoisins, Kiwiiz, ou encore Bricolib, vous pouvez mettre à la location des objets dont vous ne vous servez pas à l’instant T, contre de l’argent.

Vous pouvez aussi louer votre voiture avec OuiCar ou même utiliser vos trajets pour gagner de l’argent avec un covoiturage du type BlaBlaCar.

Une âme d’artiste ? Bricoleur ? Vendre des créations sur internet pour gagner de l’argent

Que ce soit sur Etsy, sur EBay, sur LeBonCoin ou sur votre propre site e-commerce, vous avez aussi la possibilité de vendre vos propres créations artistiques ou de bricolage. Si vous peignez, que vous faites des sculptures, que vous créez des meubles avec des palettes en bois… Vous pouvez vendre vos services de création ou carrément vos œuvres et créations !

Cela vaut aussi pour les livres. Si vous avez écrit un livre ou que vous voulez en écrire un, vous pouvez totalement vous faire autopublier sur Amazon KDP ou sur Google Livres, la FNAC, CoolLibri aussi, et vendre vos livres sur la toile.

VOIR AUSSI : Qui ne sera pas concerné par la réforme des retraites ?

Continuer à travailler tout en étant à la retraite, c’est possible

Sachez que vous pouvez aussi continuer à travailler à temps partiel ou temps plein en étant à la retraite, tout en cumulant votre pension. Même s’il est compliqué de se faire embaucher quand on est retraité (et de toute façon, on veut rarement travailler), cela reste possible pour avoir des compléments de revenus à la retraite.

VOIR AUSSI : Coin tranquille pour la retraite : top 10 des villes en France et pays à l’étranger !

Potager, serres, élevage de poules, confiture… vendez ce que vous produisez !

Si vous avez un grand jardin, profitez-en, cultivez vos fruits et légumes, élevez des poules. Vous avez des arbres fruitiers ? Vendez votre confiture ! Vous pouvez vendre vos productions et même des plats que vous avez fait vous-même (avec une attestation de restauration) sur les marchés ou via des petites annonces !