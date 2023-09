5 pistes pour augmenter ses revenus après 50 ans

Après 50 ans, et même parfois avant, il peut être très difficile de retrouver un emploi, de se reconvertir pour trouver un travail mieux payé ou d’obtenir une augmentation dans son poste. Ainsi, proche de la retraite ou déjà retraité, vous avez peut-être du mal à finir le mois dans votre situation financière actuelle. Aujourd’hui, la précarité touche trois classes majoritaires : les jeunes, les familles monoparentales et les seniors. Ainsi, voici 5 pistes pour augmenter un peu vos revenus mensuels si vous êtes bloqué dans votre job sans possibilité d’évolution, si vous êtes déjà à la retraite ou encore si vous êtes incapable de travailler (handicap, invalidité, etc).

Complément de revenu : rendre des services rémunérés

Il n’y a pas de solution magique pour gagner de l’argent. Faites bien attention aux pseudo-entrepreneurs qui veulent vous vendre des formations ou des conseils pour devenir riche. L’argent ne pousse pas sur les arbres et devenir millionnaire ne se fait pas juste avec une bonne volonté.

Passé un certain âge, il peut d’ailleurs être très compliqué d’entreprendre et d’évoluer professionnellement. Malheureusement, la majorité des recruteurs n’engagent pas les seniors, c’est un fait.

Toutefois, vous pouvez toujours arrondir vos fins de mois en cumulant emploi / retraite / invalidité / RQTH et une activité d’autoentreprise. Créer une micro-entreprise ne vous coûte rien en argent et vous ne payez pas de cotisations si vous ne faites pas de chiffre d’affaires.

Si vous avez un talent, des capacités dans un domaine, vous pouvez peut-être envisager d’en faire une, juste pour voir. Voici ce que vous pouvez envisager :

Faire des services rémunérés en autoentreprise par exemple : jardinage, couture, garde d'enfants, garde d'animaux, rédaction, enseignement à domicile, formations, etc. Bref, dans un domaine que vous maîtrisez. Le tout est de trouver une clientèle, c'est l'aspect le plus difficile.

Si vous avez un jardin, produire des légumes, fruits, élever des poules et revendre ou troquer vos productions. Par exemple, vous pouvez produire des fruits et les échanger contre des œufs avec un autre producteur comme vous.

Commencer un service de taxi comme Uber. Évidemment, il faut une voiture.

Livraison de repas comme Uber Eats ou Deliveroo. La livraison de courses avec Shopopop est aussi possible.

Changer de logement si vous êtes en location

Avec une retraite moyenne de 1400 euros et un smic à 1380 euros, après le passage du loyer, il ne vous reste plus grand-chose pour vivre. Si vous avez la possibilité, mais nous savons que c’est facile à dire, essayez de trouver un logement plus petit ou avec un loyer plus léger, quitte à vous éloigner un peu de la ville.

En effet, le loyer pèse lourd sur un budget. Mais pas que, les charges aussi (eau, électricité, gaz, assurance habitation). En choisissant un logement excentré ou plus petit, vous pourriez faire des économies de ce côté.

Faire des courses malignes pour économiser de l’argent

Dans notre article sur la planification du budget mensuel, nous vous expliquions qu’il est important de noter ce que vous dépensez pour éviter de finir dans le rouge tous les mois, et pour économiser. Et parmi les gros postes de dépenses, il y a les courses alimentaires. Voici quelques pistes pour faire un panier de courses moins cher :

Vous fixer un budget maximum et ne pas le dépasser.

Ne pas céder aux promotions car elles vous font acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Achetez donc des produits en promo, mais seulement si ces derniers se gardent très longtemps, que vous pouvez les congeler ou que vous en aviez besoin à la base.

Réduire un peu sa consommation de viande.

Privilégiez le fait maison. Par exemple, au lieu d'acheter une pâte brisée, faites-la maison. Les ingrédients vous coûteront moins cher sur le long terme puisqu'ils sont utilisables plusieurs fois (par exemple la farine).

Évitez d'acheter des bouteilles d'eau quand vous avez l'eau du robinet.

Privilégiez la Soda stream plutôt que les sodas.

Acheter en gros si les produits sont congelables ou non périssables dans l'immédiat. Le but est d'acheter le prix au kilo le moins élevé.

le moins élevé. Faire ses courses tous les jours ou une fois par semaine.

Arrondir ses fins de mois : louer ou vendre des choses

Vendre des vieux meubles, des vieux objets, vêtements, livres, bijoux, sur les vide-greniers, vide-poussettes, en brocante, ou encore sur les sites de petites annonces ou en friperie.

Louer ses outils.

Mettre sa voiture en location.

Faire du covoiturage.

. Vendre ses créations artistiques ou des objets et meubles que vous avez remis en état.

Acheter des choses de seconde main (par exemple sur Vinted) et les revendre plus chers.

Vendre des textes sur la toile.

Louer une partie de son logement.

. Mettre à la location un bien immobilier, à l’année ou de manière saisonnière.

Commencer le revenu passif si vous êtes à l’aise sur le net

Si vous voulez un jour partir en voyage à la retraite, il faut mettre de l’argent de côté. Voici quelques pistes si vous êtes à l’aise avec internet et avec le revenu passif (vous faites quelque chose une fois et cette chose vous rapporte de l’argent au travers du temps).

Créer un blog et faire de l’affiliation, des placements de produits, des contenus payants, utiliser la pub Google, etc.

Lancer votre chaîne YouTube.

. Vendre des produits téléchargeables, par exemple des livres, des textes, des formations.

Pour plus d’infos sur les sites et les endroits où vous pouvez vendre vos productions, vos vieux meubles, louer vos outils, etc, voici notre dernier article sur les compléments de revenus à la retraite.