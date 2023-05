Épargne retraite : comment se préparer financièrement sans compter sur l’État ?

Lorsque vous arrivez à la retraite, vous avez forcément envie de vous la couler douce, de profiter de la vie sans soucis d’argent, de voyager et de passer vos vieux jours au soleil. Vous n’avez clairement pas envie de vous serrer la ceinture à cause de votre petite pension de retraite. Dans ce cadre, il peut être très utile de s’intéresser à l’épargne retraite, soit aux placements financiers qui vous rapporteront gros, ceux qui vous permettront de financer votre retraite sans avoir à compter sur le gouvernement.

L’épargne salariale, ses avantages et inconvénients pour la retraite

Pour financer votre retraite sans avoir à compter sur votre retraite de base ou la complémentaire, vous pouvez épargner pour vos vieux jours. Et parmi les meilleures épargnes retraites, il y a l’épargne retraite salariale. Cette solution permet à un salarié d’épargner grâce à leur employeur. Deux plans s’offrent à vous : l’épargne d’entreprise (PEE) ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Ces épargnes sont alimentées par des versements du salarié, par des primes, mais aussi par des versements de l’employeur. Le gros avantage, c’est que ce genre d’épargne permet l‘exonération d’impôt sur le revenu pour les sommes versées. Vous avez également la possibilité d’investir dans les actions de l’entreprise grâce à ces sommes.

Attention, généralement ces épargnes sont plafonnées donc si vous cherchez à obtenir une épargne à gros chiffre, ce n’est peut-être pas l’idéal. D’ailleurs, le déblocage de l’épargne ne se fait que sous certaines conditions. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour vos achats quotidiens. Mais, vous pouvez l’utiliser pour payer des prestations de service ou encore un bien immobilier.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER), un bon plan ?

Il existe également le PER pour financer votre retraite. En épargnant avant de partir à la retraite dans un PER, vous pourrez assurément vous construire un petit patrimoine financier pour vivre sereinement sans compter sur votre maigre pension de retraite.

Le PER permet notamment constituer un complément de revenu, cumulé avec votre pension. Il propose aussi des avantages fiscaux indéniables. Pour cause, vos versements sont déductibles des impôts (dans certaines limites en fonction du contrat).

Attention : le capital ne peut pas être utilisé avant la retraite. Vous avez seulement la possibilité de débloquer le PER en cas d’achat d’une maison ou d’un appartement ou en cas d’accidents. Vous avez le choix entre plusieurs types de PER. Il y a le PER individuel, le PER collectif et le PER catégoriel.

L’assurance-vie, un bon moyen d’assurer l’avenir

Vous avez aussi l’assurance-vie qui propose un rendement plutôt intéressant pour financer votre retraite. Comme pour un Livret A, par exemple, vous pouvez effectuer des versements automatiques ou occasionnels afin de vous constituer un capital solide et qui vous rapporte dans le temps.

Les plus ? Des avantages fiscaux puisque vous avez droit à un abattement sur les prélèvements sociaux. Ce capital peut aussi être transmis à des héritiers lorsque vous perdez la vie.

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA)

Vous avez aussi la possibilité d’investir dans un PEA, plafonné à 150 000 euros. Là aussi, il s’agit d’un plan d’épargne qui permet des versements réguliers ou non pour votre retraite. Exonérés d’impôts, les gains de votre PEA peuvent être très avantageux en fonction des actions investies. Évidemment, vous vous exposez quand même à des risques avec ce placement puisqu’il fluctue en même temps que le marché financier.

Financer sa retraite : continuer à avoir des revenus en cumulant les méthodes

Vous avez également la possibilité de cumuler les compléments de revenus avant la retraite et pendant votre retraite pour financer vos vieux jours sans compter sur votre petite pension. En effet, cumuler sa pension de retraite avec d’autres sources de revenus, faciles à obtenir, est légal et très recommandé pour vivre pénard lorsqu’on devient retraité.

Vous pouvez par exemple vendre des vieux objets, louer des choses que vous n’utilisez pas, donner des formations, devenir entrepreneur, rendre des services contre rémunération. Mais, le plus avantageux, ce sont les revenus passifs. Ces derniers vous rapportent de l’argent après un premier investissement, sans que vous n’ayez plus rien à faire.

Attention quand même, les revenus passifs peuvent aussi vous faire perdre de l’argent. Vous pouvez tester : l’investissement en bourse, d’investir dans la cryptomonnaie, de vendre des produits par affiliation, de vendre des produits téléchargeables. On peut aussi investir dans l’immobilier et louer le bien acheté.