Quels sont les avantages à rester inscrit à Pôle emploi ?

Si vous êtes actuellement inscrit chez Pôle emploi, mais que vous ne percevez pas d’indemnité chômage ou que vous avez retrouvé un travail (CDD, CDI, Interim ou encore auto-entreprise…), sachez qu’il est très avantageux de rester inscrit. Bien que vous ne soyez absolument pas obligé de garder votre compte Pôle emploi et de rester « demandeur d’emploi« , il y a des avantages à rester inscrit à Pôle emploi même sans indemnisation, notamment en ce qui concerne votre retraite et vos droits au chômage.

Avantages de rester inscrit à Pôle emploi sans indemnisation : valider automatiquement vos trimestres

Les périodes de chômages comptent pour la retraite. Donc si vous vous demandiez si le chômage entre en compte dans le calcul de votre pension de retraite et de votre âge de départ, la réponse est oui. 1 trimestre est validé tous les 50 jours de chômage, dans la limite de 4 trimestres par an. Pôle Emploi transmet ces informations automatiquement à l’Assurance maladie.

Mais, quel intérêt de rester inscrit à Pôle emploi si on est pas au chômage (qu’on travaille) ou qu’on ne perçoit pas d’indemnisation ? Là aussi, rester inscrit à Pôle emploi a des avantages pour votre retraite. Pour cause, lorsque vous vous actualisez chez Pôle emploi et que vous fournissez tous les justificatifs (vos bulletins de salaire, rémunérations auto-entrepreneur, etc), vous gardez votre dossier emploi à jour.

Vos trimestres sont validés automatiquement et votre situation est donc connue de Pôle emploi et de tous les services reliés, y compris les services retraite, tous les mois. Ainsi, rester inscrit à Pôle emploi a des avantages pour la retraite puisque vous communiquez vos revenus, le nombre d’heures travaillées mensuellement, votre situation est donc mise à jour en continu.

S’actualiser sur Pôle emploi en travaillant : garder votre dossier à jour pour la réouverture de vos droits ou pour avoir un complément de revenu

Il y a un autre avantage. Vous gardez à jour votre situation, ce qui facilitera l’ouverture ou la réouverture de vos droits au chômage. Garder son compte et espace Pôle emploi et continuer à s’actualiser vous permet de rendre compte de votre situation en continu. Mais aussi de faire votre demande de chômage beaucoup plus rapidement.

Si vous vous désinscrivez de Pôle emploi lorsque vous trouvez du boulot, vous devrez refaire une demande d’inscription. Puis d’indemnisation. Une phase qui peut être longue et laborieuse. Vous aurez, à nouveau, à transmettre des pièces justificatives, des preuves de votre perte d’emploi, des documents à scanner, etc.

Par ailleurs, Pôle emploi peut compléter vos revenus. Si un jour vous perdez votre emploi et que vous ne trouvez qu’un mi-temps après. Ou si votre employeur baisse vos heures. Ce peut aussi arriver si vous créez une micro-entreprise. Mais qu’après votre inscription à Pôle emploi et si vous n’avez pas assez de revenus avec votre chiffre d’affaires et après cotisations. Cela dépend néanmoins de vos revenus et le service est très pointilleux sur la question.

