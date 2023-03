Réforme des retraites : quel impact pour les carrières longues ?

Que ce soit avant ou après passage de la réforme des retraites, les personnes qui justifient d’une carrière longue peuvent partir à la retraite en avance. Un départ anticipé calculé en fonction du nombre d’années travaillées avant l’âge légal de départ à la retraite et, surtout, l’âge où le futur retraité a commencé dans le monde du travail. Carrières longues, avant et après réforme des retraites, voici ce que vous devez savoir.

Avant réforme des retraites : les conditions pour les carrières longues

Avant la réforme des retraites, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Mais, il est tout à fait possible de prendre sa retraite de manière anticipée avec le dispositif français conçu pour les carrières longues. Les personnes qui travaillent avant 20 ans ou avant 16 ans peuvent ainsi aller à la retraite plus tôt.

Pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, vous devez avoir commencé à travailler avant 20 ans. Il y a également d’autres conditions pour partir à la retraite avant les autres pour carrière longue.

Il faut justifier d’une durée d’assurance retraite, tous régimes de base obligatoires confondus, avec un nombre minimum de trimestres cotisés. Vous devez aussi avoir acquis un nombre minimum de trimestres d’assurance retraite en début de carrière. L’âge de départ pour carrière longue dépend essentiellement de ces éléments et de votre année de naissance.

À quel âge partirez-vous à la retraite en carrière longue : années de naissance de 1961 à 1969

Pour les personnes nées en 1961, 1962, 1963 : vous pouvez partir à 58 ans en ayant commencé avant 16 ans et cotisé 176 trimestres dont 5 à la fin de l’année des 16 ans si vous êtes né de janvier à septembre, 4 trimestres si vous êtes né entre octobre et décembre. Vous pouvez partir à 60 ans si vous avez commencé avant 20 ans avec 168 trimestres dont 5 à la fin de l’année des 20 ans si vous êtes né de janvier à septembre, 4 trimestres si vous êtes né entre octobre et décembre.

À quel âge partirez-vous à la retraite en carrière longue : années de naissance de 1970 et plus

1970, 1971, 1972 : vous pouvez partir à 58 ans en ayant commencé avant 16 ans et cotisé 179 trimestres dont 5 à la fin de l’année des 16 ans si vous êtes né de janvier à septembre, 4 trimestres si vous êtes né entre octobre et décembre. Vous pouvez partir à 60 ans si vous avez commencé avant 20 ans avec 171 trimestres dont 5 à la fin de l’année des 20 ans si vous êtes né de janvier à septembre, 4 trimestres si vous êtes né entre octobre et décembre.

Et après passage de la réforme des retraites, comment ça marche ?

Qu’est-ce que change la réforme des retraites par rapport à ce dispositif des carrières longues ? En réalité, la seule chose qui change, ce sont les âges de départ à la retraite. C’est-à-dire que le texte de la réforme des retraites prévoit un allongement de deux ans.

« Le dispositif de carrières longues sera adapté pour qu’aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans. Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès 58 ans ; entre 16 et 18 ans à partir 60 ans ; entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans », explique le texte.

En d’autre terme, s’il était possible de partir en retraite anticipée à 58 ans en ayant travaillé avant ses 16 ans, en suivant les mêmes conditions (trimestres cotisés, âge de début de carrière et trimestres cotisés la première année), vous pourrez partir en retraite à partir de 60 ans. Pour ceux ayant commencé entre leurs 16 ans et leurs 20 ans, ils pourront donc partir à 62 ans au lieu de 60 ans avec la réforme.

La réforme prévoit aussi une autre mesure : si vous avez travaillé avant vos 21 ans (entre vos 20 et 21 ans), vous bénéficiez aussi d’un départ anticipé à la retraite. Si vous cotisez 43 ans de trimestres et 4 ou 5 trimestres à la première année, en suivant les conditions d’avant la réforme, vous pourrez partir à 63 ans et non 64 ans.

Tableau après réforme :

Qui d’autre pourra partir avant l’âge de 64 ans avec cette réforme ?

Il y a d’autres moyens de partir avant 64 ans à la retraite après la réforme. Déjà, toutes les personnes nées avant 1968 pourront partir à la retraite avant 64 ans.

Né en 1961, vous pourrez partir à 62 ans avec 168 trimestres en étant né du 1er janvier au 31 août 1961 .

. Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 : 62 ans et 3 mois et 169 trimestres.

: 62 ans et 3 mois et 169 trimestres. 1962 : 62 et 6 mois et 169 trimestres.

: 62 et 6 mois et 169 trimestres. 1963 : 62 et 9 mois et 170 trimestres.

: 62 et 9 mois et 170 trimestres. 1964 : 63 ans et 171 trimestres.

: 63 ans et 171 trimestres. 1965 : 63 ans et 3 mois et 172 trimestres.

: 63 ans et 3 mois et 172 trimestres. 1966 : 63 ans et 6 mois et 172 trimestres.

: 63 ans et 6 mois et 172 trimestres. 1967 : 63 ans et 9 mois et 172 trimestres.

Et ce sera aussi le cas des travailleurs dont la pénibilité de leur emploi a été prouvée. Les personnes en situation de handicap et les invalides pourront aussi partir plus tôt. La valeur des points de pénibilité sera augmentée après la réforme des retraites 2023.

Cela aura pour effet de repousser l’âge de départ légal des salariés en exercice de pénibilité de 60 à 62 ans en fonction des points. Le personnel soignant, pompiers, policiers, gendarmes, employés qui soulèvent des charges sont notamment concernés.

Pour ce qui est des invalides et des personnes en situation de handicap, la personne pourra partir à 55 ans si elle a travaillé et est handicapée. 63 ans pour les personnes invalides.

