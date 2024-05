Test : Choisissez un pays et révélez votre personnalité

L’autre jour, vous aviez bien aimé notre test de personnalité où vous deviez choisir un petit-déjeuner. Voici donc un autre petit test exclusivement concocté par Numedia. L’idée est simple, vous devez choisi l’un de ces quatre pays, peu importe si c’est simplement en termes de beauté ou pour y vivre, y voyager. Vous devez choisir celui que vous préférez.

Pourquoi ? Le jeu du choix est idéal pour en savoir plus sur une personne. Généralement, les gens qui ont des expériences passées similaires ont aussi les mêmes goûts. De ce fait, même si ce n’est pas une science exacte mais plus une histoire de probabilité, les personnes qui ont des expériences passées similaires font souvent le même choix instinctif face à plusieurs images ou plusieurs choix.

C’est pour cela que vous devez faire un choix sans trop réfléchir. Regardez cette image ci-dessus et choisissez entre ces quatre pays. Vous ne devez pas réfléchir, mais choisir le pays qui, instinctivement, vous plaît le plus. Ce peut être en termes de beauté des paysages, de sa culture, ou bien pour y vivre ou y voyager. Vous avez ici le choix entre : le Japon, l’Australie, la France et le Maroc.

Vous avez choisi le Japon

Si vous avez choisi le Japon comme pays préféré, cela voudrait dire que vous êtes une personne d’un naturel curieux. Vous êtes une personne qui aime bien partir à la découverte du monde, s’émerveiller d’un rien et surtout apprendre de nouvelles choses.

Découvrir de nouvelles choses est quelque chose que vous aimez et vous aimez bien aussi partager ce que vous trouvez beau ou intéressant. Le monde est vaste et vous trouvez qu’il renferme de nombreuses surprises. Dans ce cadre, on dit de vous que vous êtes une personne d’un naturel fougueux, avec un caractère bien trempé et atypique.

Cela fait aussi de vous une personne qui a beaucoup de choses à raconter, qui fait beaucoup d’humour également. Les gens vous apprécient justement parce que vous les faites rire et qu’on ne s’ennuie jamais avec vous.

Vous êtes aussi quelqu’un de passionné. Quand vous aimez quelque chose, c’est à fond. Votre détermination peut être à toute épreuve lorsqu’il s’agit d’une passion ou d’une chose que vous aimez ou d’une personne que vous aimez.

Vous avez choisi l’Australie

Si vous avez choisi l’Australie comme pays préféré, cela voudrait dire que vous êtes une personne d’un naturel courageux. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles par le passé, mais vous voulez toujours aller de l’avant, aller plus loin et plus haut.

Face aux obstacles, vous avez tendance à ne pas abandonner, à faire de votre mieux pour réussir. Vous êtes également une personne très sensible, ce qui ne fait pas du tout de vous quelqu’un de faible. Au contraire, vous essayez toujours de passer outre vos craintes, notamment si cela peut faire plaisir à ceux que vous aimez.

Vos proches sont d’ailleurs très importants pour vous. Vous pourriez tout faire pour ceux que vous aimez, soulever des montagnes juste pour voir un sourire sur leurs visages.

Vous avez choisi la France

Si vous avez choisi la France comme pays, cela voudrait dire que vous êtes une personne attachée à ses racines, ou plutôt à ses proches, vous feriez tout pour votre famille. Que vous soyez originaire de France ou non, sachez que c’est un pays de traditions.

En général, les gens qui choisissent la France sont de grands amoureux dans l’âme, mais dans le sens où ils peuvent donner leur amour inconditionnellement à leurs proches. Vous pourriez tout faire pour ceux que vous aimez, d’ailleurs, vous préférez offrir que donner.

Pour vous, c’est très important de faire plaisir aux autres, vous êtes quelqu’un de très généreux. Dans le même sens, vous êtes aussi quelqu’un d’extrêmement tolérant, vous ne jugez pas au premier abord, cela fait de vous une personne à qui on se confie assez facilement.

Vous avez choisi le Maroc

Si vous avez choisi le Maroc comme pays préféré, cela voudrait dire que vous êtes une personne déterminée. Cela veut dire que vous faites toujours tout à fond. Dès que quelque chose vous tient à cœur, vous vous donnez au maximum, surtout s’il s’agit d’une passion ou d’une personne que vous aimez. Vous avez même tendance à vous oublier pour que les autres soient heureux.

D’un autre côté, vous êtes une personne très travailleuse, qui a tout pour réussir, entre prise d’initiatives et bonnes idées. Malheureusement, vous avez tendance à vous rabaisser à cause de votre manque de confiance. Mais, réellement, vous pourriez avoir tout ce que vous désirez, vous avez les tripes et le culot pour ça.

On dit aussi de vous que vous êtes quelqu’un plein d’humour, d’ailleurs les gens vous aiment beaucoup pour cela, vous êtes un bon confident, mais vous êtes aussi une personne capable de détendre l’atmosphère, qui choisit les bons mots.

