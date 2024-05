Test : faites-vous partie des personnes les plus intelligentes ?

Pensez-vous faire partie des gens les plus intelligents ? Faites ce petit test de QI pour le savoir. Très peu de gens arrivent à trouver la bonne réponse à cette énigme mathématique. Selon le site Les écrans de Paris, 95 % des joueurs auraient déjà échoué à ce petit test d’intelligence. Voulez-vous jouer ?

Trouvez la réponse à cette énigme

Regardez l’image ci-dessus, vous avez plusieurs lignes d’additions et une ligne sans réponse. Votre objectif est de trouver le plus rapidement possible la bonne solution derrière le (?). Il y a deux difficultés à ce jeu. Vous devez donc trouver la bonne réponse, mais vous devez aussi trouver la solution en un certain délai.

Ce n’est pas obligatoire, mais vous pouvez vous chronométrer avec votre téléphone. La plupart des gens arrivent à trouver la réponse en 60 secondes, mais les plus intelligents trouvent en 30 secondes. Prêt à tester votre cerveau ? Allez, c’est parti !

La réponse à ce test mathématique

Alors, vous pensez avoir trouvé la solution à ce test ? Bien évidemment, 2 + 3 ne valent pas 10, mais si 2 + 3 = 10, que 8 + 4 = 96, que 7 + 2 = 63, et que 6 + 5 = 66, combien vaut 9 + 7 ?

Voici la solution à ce test. Dans cette énigme de maths, il faut en fait additionner les deux chiffres additionnés et multiplier le résultat par le premier chiffre de l’addition.

Pour 2 + 3, cela donne 5. On fait ensuite 5 x 2 = 10.

Pour 8 + 4, cela donne 12. On fait ensuite 12 x 8 = 96.

Pour 7 + 2, cela donne 9. On fait ensuite 9 x 7 = 63.

Pour 6 + 5, cela donne 11. On fait ensuite 11 x 6 = 66.

Donc pour 9 + 7, cela donne 16. On fait ensuite 16 x 9 = 144.

La réponse est donc 144. Aviez-vous trouvé ? Et si oui, en combien de temps ? Dites-le-nous dans les commentaires.

