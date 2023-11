Votre prénom est-il sexy ? Avec une infinité de prénoms dans le monde entier, il en existerait qui seraient réellement plus sexy et romantiques que les autres. C’est en tout cas ce que révèle cette étude réalisée par Love Honey, un site spécialisé dans le plaisir. Et voici les prénoms qui sortent du lot.

Les prénoms masculins les plus sexy

Réalisée auprès de spécialistes et en se basant sur de nombreux livres de fiction et des films, l’étude met en avant plusieurs prénoms de filles et prénoms de garçons. Selon cette étude, il s’agirait donc des prénoms les plus sexy et des plus romantiques dans le monde. Voici les 6 prénoms d’homme les plus sexy selon les chercheurs :

Jack.

Nick.

James.

Ben.

Peter.

Joe.

Autres prénoms jugés comme romantiques, d’après cette étude :

Jamie.

Shane.

Jacob.

Chris.

Mark.

Logan.

Nathan.

Lucas.

Michael.

Benjamin.

Tom.

Adam.

Charles.

John.

Les prénoms féminins les plus romantiques

Et voici les 10 prénoms féminins les plus sexy et romantiques selon cette étude :

Marie.

Rachel.

Kate.

Julia.

Eva.

Susan.

Mia.

Julie.

Bella.

Anna.

Autres prénoms jugés comme romantiques, d’après cette étude :

Rose.

Lara.

Émilie.

Sophie.

Sarah.

Laura.

Jenny.

Bridget.

Ellie.

Lucie.

Bianca.

Dorothy.

Jessica.

Source : l’étude de Love Honey basée sur des films et des livres.