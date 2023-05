Étude : Combien de temps les enfants en bas âge passent-ils sur les écrans ?

D’après une étude récente, les enfants seraient de plus en plus devant les écrans et de plus en plus tôt. Les bébés de 2 ans passeraient en moyenne 1 heure à regarder un téléphone, la télévision, une tablette ou l’ordinateur.

Un temps d’écrans affolant pour les enfants de 2 ans

Selon une enquête réalisée dans le cadre de l’étude Elfe, signée l’Institut national d’études démographiques (Ined) et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le temps d’écran des enfants en bas âge a considérablement augmenter ces dernières années, sur l’une des dernières générations de parents.

En observant 18 000 enfants nés en 2011 et suivis sur une durée de 20 ans, les chercheurs ont découvert que les parents laissaient à leurs enfants en moyenne 1 heure d’écrans par jour à l’âge de 2 ans.

Des durées de visionnages bien supérieures aux recommandations de l’OMS

Plus précisément, 56 minutes en moyenne pour les enfants âgés de 2 ans en 2013. Le chiffre augmente d’année en année. Lorsque les enfants sont âgés de 3 ans, les parents leur accorderaient en moyenne 1h20 sur les écrans par jour. 1h34 à 5 ans et demi.

Des durées de visionnage qui sont bien supérieures aux recommandations de l’OMS. Celles-ci préconisent de ne pas exposer les enfants de 2 ans et moins aux écrans. Pour les enfants de 2 à 5 ans, 1 heure seulement au quotidien et maximum.

Une tendance à la hausse depuis la pandémie de Covid-19

Notez que ce temps d’une heure d’écrans pour des enfants de 2 ans est sans doute bien supérieur aujourd’hui sur des enfants nés entre 2017 et 2023. Il semble que la pandémie de Covid-19 est fait évoluer cette tendance. Les enfants n’allant plus à l’école, les parents travaillaient à la maison et devaient alors les occuper. Le téléphone ou la tablette avec des comptines pour enfants se sont alors démocratisés à une vitesse folle.

