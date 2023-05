Dès notre réveil, on ouvre les yeux et on les utilise. Tout comme les muscles et les organes, ils peuvent se fatiguer. Avec l’avènement des avancées technologiques comme les smartphones et les ordinateurs, on observe une surexposition aux écrans. Cela finit par causer l’épuisement des yeux qui se composent essentiellement de la fatigue visuelle et de la fatigue oculaire. On va découvrir comment gérer le problème de cette dernière.

Les symptômes de la fatigue oculaire

La fatigue des yeux, également appelée asthénopie des yeux, présente différents symptômes. Les sensations d’épuisements se manifestent généralement en fin de journée. Bien qu’on a tendance à généraliser la situation, celle-ci se divise en deux catégories : la fatigue visuelle et la fatigue oculaire.

Le premier cas s’associe à un défaut de votre vue ou des difficultés d’accommodations de vos yeux. La fatigue visuelle se caractérise par la défaillance de votre acuité visuelle. Il est difficile de passer à une vue éloignée à une vision de près. Vos organes peuvent aussi devenir très sensibles aux contrastes, ou encore avoir la sensation d’éblouissement. On a toujours envie de fermer les yeux à cause de cette dernière. L’altération du champ visuel fait aussi partie des symptômes. Dans le pire des cas, vous pourrez subir une diplopie (voir tout en double).

La fatigue oculaire est reconnaissable à des yeux qui picotent, qui s’assèchent, et qui s’irritent. Cela arrive quand la sécrétion lacrymale est insuffisante. Les yeux rouges sont aussi un signe que vous subissez une fatigue oculaire. Dans certains cas, une personne peut moins cligner des yeux, ce qui conduit à l’assèchement de vos globes oculaires. Un individu normal doit en effet cligner des yeux entre 12 à 20 fois par minutes pour humidifier.

La fatigue des yeux peut aussi se manifester par des maux de tête. Les douleurs sont toutefois bien localisées. Elles se situent, soit au-dessus ou autour de votre œil, soit seulement sur un côté de votre tête. Ces signes vont vous aider à savoir que la fatigue de vos yeux est plutôt avancée. Il est possible qu’un ou vos deux paupières tremblotent à cause de la fatigue.

Les causes de ce fléau

Les yeux sont les organes du sens les plus utilisés quotidiennement. Ils nous servent à visualiser notre chemin, les objets, la distance, etc. Trop les exploiter finira par les épuiser. On pense tout de suite à la surexposition aux écrans, un fléau de la société moderne. Ce détail fait évidemment partie des causes de la fatigue oculaire.

Les écrans font en effet diminuer le nombre de clignements des yeux, ce qui conduit à une sécheresse des globes. Ils produisent également de la lumière bleue. Nos yeux ne filtrent pas naturellement cette dernière, et cela entraînera des conséquences sur votre sommeil. Or, celle-ci est importante pour soulager la fatigue oculaire. Les smartphones, les tablettes, et les ordinateurs produisent tous de la lumière bleue. Le soleil en produit aussi, d’où les lunettes de soleil.

La qualité de l’éclairage dans votre maison peut aussi accélérer cette fatigue. Que ce soit insuffisant ou excessif, il faut bien équilibrer la luminosité de la lumière.

Outre les écrans, la concentration sur un détail provoque aussi ce problème. De longues heures de conduites où vous devez faire attention à la route et à votre environnement en font partie. Cela devient encore plus difficile la nuit, dans le brouillard, ou sous la pluie. Les activités avec des conditions particulières comme les détections de défauts sur les produits dans une chaîne de montage épuiseront rapidement vos yeux.

Le vent, la fumée, et la poussière contribuent à l’assèchement des yeux. On recommande donc de ne pas trop s’exposer à l’air conditionné, ou aux fumées de cigarette. La qualité de l’éclairage dans votre maison peut aussi accélérer cette fatigue. Que ce soit insuffisant ou excessif, il faut bien équilibrer la luminosité de la lumière. Pour les étudiants, les longues heures de lectures de documents mal imprimés fatigueront rapidement vos yeux. Les maladies oculaires contribuent aussi à la situation. Pour ce dernier cas, il faudrait rapidement contacter un médecin pour un traitement adéquat.

Les gestes pour soulager et prévenir la fatigue oculaire

Il vaut mieux prévenir que guérir comme le dit l’adage. Il existe plusieurs traitements pour soulager ou prévenir la fatigue oculaire. La prévention est avant tout un moyen de préserver vos yeux. Tout le monde peut le faire, il suffit de prendre les bonnes habitudes.

Outre les maux de tête, la baisse de l’acuité visuelle et la fatigue, cela va aussi affecter votre concentration et votre productivité. On va découvrir comment faire pour éviter la fatigue de vos yeux selon votre situation.

Les écrans et la lumière bleue

Si vous travaillez tout le temps devant un ordinateur, vous subirez à coup sûr une surexposition aux écrans. Pour minimiser les effets néfastes, on vous recommande de prendre une distance minimale de 30 cm de votre écran. Mettre ce dernier soit plus bas que le niveau de vos yeux (environ 20°) permet aussi de réduire les reflets de la lumière bleue.

Les pauses régulières sont fortement recommandées. Il ne faut pas dépasser plus d’une heure devant votre ordinateur. Ce délai dépassé, levez-vous et regardez au loin. Vous pouvez aussi vous étirer, ou faire autre chose. Pensez aussi à ajuster la luminosité et le contraste de votre écran. Le nettoyage de ce dernier va améliorer sa visibilité, et réduire l’effort requis par vos yeux.

Le soleil produit de la lumière bleue, tout comme les phares de voitures ou certaines lampes torches. On vous recommande d’appliquer un filtre anti-lumière bleue à vos lunettes si vous en portez. Concernant toujours la lumière, privilégiez un éclairage de type blanc chaud dans votre maison. De préférence en dessous de 3 000 Kelvins. Ce ne sera ni trop faible ni trop lumineux pour vos yeux.

Appliquer un filtre anti-lumière bleue sur vos écrans ou vos lunettes va aussi aider.

La sécheresse des yeux

L’autre cause de cette fatigue est le dessèchement de vos yeux. On a déjà mentionné la lumière bleue issue des écrans. Essayez de cligner les yeux le plus possible. Il existe un exercice permettant de renouveler le film lacrymal. Pour cela, vous devrez cligner lentement vos yeux pendant 30 secondes. Cela va humidifier vos globes oculaires. Verser des larmes artificielles peut aider.

Les docteurs peuvent aussi vous prescrire des collyres. Respectez les nombres de gouttes sur votre ordonnance. Éloigner les écrans une heure avant de dormir va améliorer votre sommeil, et donc le repos de vos yeux.

Votre environnement de travail peut aussi causer cette sécheresse. Il faut que ce dernier soit bien aéré et humidifié. Si nécessaire, utilisez un humidificateur d’air pour que ce ne soit pas trop sec.

Le massage des paupières et la gymnastique oculaire

Le massage peut être un geste instinctif lorsque nos yeux sont fatigués. On ferme nos yeux et on met nos doigts sur l’arête de notre nez, tout en massant un peu une partie des paupières. Il arrive même de se frotter les yeux. Dans ces situations, on vous recommande de fermer les yeux puis de masser délicatement vos paupières avec vos majeurs. Vous pouvez passer de l’arcade sourcilière, aux coins internes, sous les yeux, etc. L’alternative est de chauffer la paume de vos mains en les frottant l’une contre l’autre, puis de les appliquer sur vos yeux fermés.

La technique de la gymnastique ou yoga oculaire est peu connue. Il s’agit de se muscler les yeux grâce à des exercices. Il suffit de fixer un point au loin, puis d’effectuer des rotations. Vous pouvez commencer en suivant le sens de l’aiguille d’une montre, puis inverser. Il est possible de dessiner des formes avec le mouvement de vos yeux pour varier : ronds, carrés, lettres de l’alphabet, etc.

Le recours à un professionnel

La fatigue oculaire possède différentes causes. Les bonnes habitudes peuvent vous aider à réduire ses effets. Certains cas exigent cependant l’intervention d’un professionnel. Les personnes atteintes de pathologies doivent en effet approcher un médecin pour un diagnostic puis obtenir le traitement adéquat. C’est indispensable pour le port de lunettes correctrices.