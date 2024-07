Comment choisir et installer un distributeur automatique de boisson dans votre entreprise ?

Équiper votre entreprise ou votre local commercial d’un distributeur automatique de boisson peut grandement améliorer le bien-être des employés et visiteurs et améliorer votre image auprès d’eux. Cependant, pour tirer le meilleur parti de cet investissement, il est crucial de choisir le bon modèle en fonction de différents critères spécifiques. Regardons en détail les étapes essentielles pour faire le choix idéal et installer efficacement un distributeur automatique.

Commencez par identifier les besoins spécifiques de votre entreprise

Les types de boissons à distribuer

La première étape consiste à déterminer quel type de boissons répondra le mieux aux besoins de votre personnel. Vous avez principalement trois catégories :

Boissons chaudes : café, thé, chocolat chaud.

: café, thé, chocolat chaud. Boissons froides : sodas, jus de fruits, eaux minérales.

: sodas, jus de fruits, eaux minérales. Distributeurs mixtes : combinant boissons chaudes et froides ou même snacks.

Les prix varient selon les fonctionnalités, le volume des ventes prévu et le type de produit distribué. Par exemple, les machines à café, qui nécessitent des fonctionnalités spécifiques comme la mouture des grains, diffèrent des distributeurs de boissons froides. Quelle que soit la configuration recherchée, les conseillers des entreprises spécialisées dans les distributeurs automatiques de boissons vous aideront à trouver la machine idéale à un prix compétitif. Pour ceux recherchant une solution économique, ils proposent aussi souvent des distributeurs automatiques d’occasion offrant un excellent rapport qualité-prix. Par conséquent, n’hésitez pas à faire une évaluation pour comprendre quels types de boissons seront les plus appréciés, en tenant compte également de la variété des marques disponibles.

Le volume et la fréquence de consommation

Le profil de votre entreprise influence directement le type de distributeur nécessaire. Le nombre d’employés et de visiteurs journaliers déterminera la capacité adéquate du distributeur. Voici quelques directives :

Moins de 30 personnes : un petit distributeur de boissons glacées ou de snacks peut suffire.

De 30 à 80 personnes : un distributeur de boissons chaudes ou froides, voire mixte, s’avère idéal.

Plus de 80 personnes : optez pour plusieurs machines ou des modèles à grande capacité.

Options supplémentaires et fonctionnalités

La distribution de produits variés

Pour maximiser la satisfaction, assurez-vous que le distributeur offre une variété suffisante de produits. Les options courantes incluent :

Eaux (plates ou gazeuses)

Sodas

Jus de fruits

Boissons énergisantes

Thés glacés

L’idéal serait de proposer au moins trois catégories de boissons différentes pour satisfaire tous les goûts.

Les différentes méthodes de paiement

Un autre aspect crucial est le mode de paiement proposé par le distributeur. Les options peuvent inclure :

Monnayeur automatique

Cartes prépayées ou badges nominatifs

Clés spéciales

Paiement sans contact

Choisissez une méthode qui soit pratique pour vos utilisateurs tout en simplifiant la gestion pour l’entreprise.

Gestion et entretien du distributeur

Achat vs location

Vous pouvez acheter, louer ou opter pour un dépôt gratuit selon vos besoins financiers et opérationnels. Comparez les coûts et les avantages de chaque option :

L’achat est généralement moins cher à long terme.

est généralement moins cher à long terme. La location peut inclure l’entretien et le réassortiment.

peut inclure l’entretien et le réassortiment. Le dépôt gratuit nécessite souvent un volume de consommation minimum.

Maintenance et support technique

Assurer une maintenance régulière et disposer d’un support technique fiable est essentiel pour le bon fonctionnement du distributeur. Lorsque vous choisissez votre fournisseur, vérifiez :

Les délais d’intervention en cas de panne.

en cas de panne. Les services inclus dans le contrat d’entretien.

La disponibilité de pièces détachées.

Comparez les fournisseurs et demandez des devis

Avant de finaliser votre choix, il est recommandé de comparer plusieurs fournisseurs. Demandez des devis détaillés et considérez non seulement le prix mais aussi les services annexes proposés :

Variété des produits offerts.

Conditions de maintenance et de réapprovisionnement.

Flexibilité des contrats (location, achat, dépôt).

Une comparaison minutieuse permet souvent d’économiser jusqu’à 30% sur les coûts totaux.

Les bénéfices d’investir dans des distributeurs automatiques de boissons pour votre entreprise

L’achat de distributeurs automatiques de boissons ou l’investissement dans ce type de produit présente de nombreux avantages pour votre entreprise. Lors de l’entrée sur le marché de la distribution automatique, divers facteurs doivent être pris en compte, car ils peuvent influencer le coût et la rentabilité de votre distributeur. Les fournisseurs sérieux vont s’efforcer de vous fournir un distributeur automatique personnalisé qui répond à vos besoins spécifiques, tout en assurant la meilleure rentabilité possible sans sacrifier la qualité des produits. Ils offriront la possibilité de personnaliser non seulement les distributeurs, mais aussi les boissons proposées, en les adaptant aux attentes des consommateurs, quel que soit le lieu d’installation. Les distributeurs automatiques personnalisables conviennent parfaitement aux lieux publics à fort trafic piétonnier tels que les gymnases, les centres de santé et hôpitaux, les écoles et les bureaux.

Choisir et installer un distributeur automatique de boisson adapté aux besoins de votre entreprise nécessite une analyse approfondie des habitudes de consommation, des options technologiques et des offres fournisseurs. Une fois le bon dispositif installé, vous verrez rapidement les bénéfices en termes de satisfaction des employés et de convivialité des espaces communs.

