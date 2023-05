APL, RSA, prime d’activité : vers un versement automatique des aides ?

Dans une optique de rendre les déclarations et les demandes d’aides plus faciles et accessibles à tous, le gouvernement français veut mutualiser vos déclarations de revenus et vos déclarations de situations auprès des différents organismes (les impôts, Pôle Emploi, la CAF…). Le but ? Que toutes vos informations du foyer soient connues de tous les services et que vous n’avez donc plus à faire la demande vous-même des aides sociales et primes auxquelles vous avez droit. Une initiative qui, à terme, vous permettra de recevoir toutes vos aides par versement automatique, sans aucune démarche à effectuer. Cela vous permettra également de ne pas passer à côté d’aides financières que vous oubliez de demander.

Le gouvernement va mettre en place un versement automatique des aides de la CAF

Voilà donc une très bonne nouvelle pour les allocataires de la Caisse d’allocations familiales. La CAF va bientôt mettre en place un processus de versement automatique des aides sociales et des primes auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de vos ressources et de la situation de votre foyer. Les aides financières et primes seront donc versées automatiquement sur votre compte bancaire, sans que vous n’ayez rien à faire.

L’objectif d’une telle mesure est d’éviter aux ménages de ne pas percevoir des aides de l’État auxquelles ils ont droit, mais qu’ils oublient de demander. Certains ne connaissent d’ailleurs pas leur existence, bien souvent. Cela représente une perte de 10 milliards d’euros pour les allocataires, chaque année. Une somme colossale.

Une déclaration préremplie sera à valider pour accéder au virement

Pour lutter contre cela, le gouvernement veut donc mettre en place un versement automatique à la source. Dans ce plan de changement, vos aides seront versées par virement automatique, après le remplissage d’une déclaration de revenus et de situation à la CAF. Cette déclaration sera préremplie pour éviter que les phobiques de l’administratif n’aient trop de démarches à entreprendre et trop d’éléments à taper.

Trois aides concernées par ce versement automatique

Pour le moment, seules trois aides sont concernées par ce virement d’aides automatique. Nous y comptons donc le RSA ou Revenu de solidarité active. Mais aussi l’APL ou l’aide personnalisée au logement. Et la Prime d’Activité, bien-sûr. 90 % des allocataires de la CAF sont éligibles à ces aides financières. Mais, très peu en font finalement la demande chaque année alors qu’ils y ont le droit.