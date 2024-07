Comment économiser avec le CashBack eBuyClub ?

Le cashback est devenu une astuce incontournable pour les amateurs de bons plans en ligne. Parmi les nombreuses plateformes disponibles, eBuyClub se distingue par ses offres attractives et son fonctionnement simple. Dans cet article, nous vous dévoilons comment tirer le meilleur parti du cashback avec eBuyClub.

Qu’est-ce que le CashBack et comment ça marche ?

Le cashback est une méthode simple et efficace pour récupérer de l’argent sur vos achats quotidiens.

Le principe du CashBack

Le cashback, ou « remise en argent », est un système où une partie de vos dépenses vous est remboursée après un achat. En partenariat avec de nombreux commerçants, eBuyClub vous permet de récupérer une partie de votre argent dépensé en ligne, en magasin, ou via des bons d’achat.

Les trois types de CashBack sur eBuyClub

eBuyClub propose trois types de cashback :

CashBack en ligne : activez le cashback sur le site du marchand avant de finaliser votre achat.

: activez le cashback sur le site du marchand avant de finaliser votre achat. CashBack en magasin : photographiez votre ticket de caisse via l’application mobile.

: photographiez votre ticket de caisse via l’application mobile. CashBack sur les bons d’achat : achetez des bons d’achat et recevez immédiatement un pourcentage du montant dans votre cagnotte.

Comment utiliser le CashBack en ligne

Utiliser le cashback en ligne avec eBuyClub est un jeu d’enfant.

Activation et achat

Pour bénéficier du cashback en ligne, il suffit de :

Se connecter à votre compte eBuyClub. Rechercher le marchand chez lequel vous souhaitez acheter. Activer le CashBack en cliquant sur le bouton dédié. Finaliser votre achat sur le site du marchand.

Une fois l’achat effectué, votre cashback sera crédité dans votre cagnotte eBuyClub.

Exemples de marchands partenaires

Voici quelques exemples de taux de cashback chez des marchands populaires :

Marchand Taux de CashBack* Darty Jusqu’à 4,2% remboursés Fnac Jusqu’à 4,2% remboursés Hotels.com 5% remboursés Sarenza.com Jusqu’à 4,5% remboursés LEGO Jusqu’à 3,5% remboursés Michael Kors 3,5% remboursés Spartoo Jusqu’à 4% remboursés Yves Rocher Jusqu’à 6% remboursés Sephora Jusqu’à 2,5% remboursés Groupon Jusqu’à 3% remboursés

*Ces taux de cashback peuvent varier, alors vérifiez régulièrement les offres sur eBuyClub pour maximiser vos économies.

Le CashBack en magasin

Le cashback en magasin vous offre la possibilité de gagner de l’argent même lors de vos achats physiques.

Comment ça marche ?

Le cashback en magasin permet de récupérer une partie de vos dépenses effectuées en boutique. Pour en profiter :

Achetez dans un magasin partenaire. Photographiez votre ticket de caisse via l’application eBuyClub dans les 10 jours suivant l’achat. Recevez votre remboursement dans votre cagnotte sous 48 heures.

Pourquoi l’utiliser ?

Le cashback en magasin est idéal pour ceux qui préfèrent les achats en personne. Il offre une flexibilité supplémentaire et vous permet de cumuler des économies sur vos achats quotidiens.

Les bons d’achat eBuyClub

Les bons d’achat eBuyClub sont une excellente manière d’optimiser vos dépenses.

Fonctionnement des bons d’achat

Les bons d’achat vous permettent de faire des économies supplémentaires :

Achetez un bon d’achat sur eBuyClub. Recevez immédiatement un pourcentage du montant dans votre cagnotte. Utilisez le bon d’achat en ligne ou en magasin.

Cumul des économies

Ce système est particulièrement avantageux car vous pouvez cumuler le cashback des bons d’achat avec celui des achats en ligne ou en magasin, ainsi qu’avec les promotions en cours chez le marchand.

Parrainage et bonus de bienvenue

En plus des économies, eBuyClub propose des bonus attractifs grâce à son programme de parrainage.

Le programme de parrainage

eBuyClub propose un programme de parrainage attractif :

3€ offerts pour chaque ami parrainé.

pour chaque ami parrainé. 10% des gains de vos filleuls à vie.

Bonus de bienvenue

À votre inscription, eBuyClub vous offre un bonus de 6€ si vous passez par un lien de parrainage. Ce bonus est crédité directement dans votre cagnotte, vous permettant de commencer à économiser immédiatement.

L’application eBuyClub CashBack & Code Promo

L’application eBuyClub transforme chaque jour en période de soldes. Plus besoin de comparateurs de prix, vous pouvez économiser sur toutes vos dépenses, qu’elles soient quotidiennes (courses, shopping) ou exceptionnelles (voyages, high-tech).

L’application propose du cashback, des codes promo, des bons d’achat et des réductions immédiates chez plus de 2600 partenaires, comme Shein, AliExpress, Airbnb, SNCF, Zalando, Leclerc, Booking, Carrefour, Air France, H&M, Decathlon, et Asos.

Utilisez l’application pour activer le cashback en ligne ou en magasin, scanner vos tickets de caisse, et recevoir vos remboursements directement dans votre cagnotte. En moyenne, les utilisateurs économisent jusqu’à 200€ par an. De plus, profitez de 3€ offerts dès l’inscription.

L’application eBuyClub est gratuite et permet de cumuler les économies avec des alertes de promotions et un suivi en temps réel de votre cagnotte.

Conclusion : Pourquoi choisir eBuyClub ?

eBuyClub se distingue par la simplicité de son utilisation et la variété de ses offres de cashback. Que vous soyez un adepte des achats en ligne, en magasin, ou que vous préfériez utiliser des bons d’achat, eBuyClub vous permet de faire des économies significatives. En plus, grâce à son programme de parrainage et ses bonus de bienvenue, vous pouvez augmenter encore plus vos gains.

En résumé, eBuyClub est un outil puissant pour tous ceux qui souhaitent optimiser leurs dépenses et économiser facilement. N’hésitez plus, inscrivez-vous et commencez à profiter des nombreux avantages offerts par eBuyClub !

