Vous avez la fibre écolo, mais vous êtes aussi soucieuse de votre look ? Avec la tendance de la seconde main, vous n’aurez plus à choisir ! Dans le contexte actuel, chacun d’entre nous a conscience de l’enjeu écologique, particuliers ou professionnels. En effet, nous avons tous à cœur de réduire notre impact sur l’environnement et cela peut passer par la réduction de ces déchets textiles. Mais, nous ne voulons pas non plus nous empêcher de profiter de vêtements confortables et esthétiques. Alors, la mode de la seconde main gagne en popularité et Kiabi l’a bien compris ! Cette marque française de prêt-à-porter répond à cette tendance avec son service de seconde main. Mais comment fonctionne-t-il exactement ? Découvrons-le ensemble.

Le concept de la seconde main chez Kiabi

Ce n’est un secret pour personne : l’industrie textile est l’une des industries les plus polluantes de la planète. La production de vêtements nécessite énormément d’eau, de pesticides, et de produits chimiques, ce qui pollue les cours d’eau et l’air. Les fibres synthétiques comme le polyester, dérivées du pétrole, ajoutent à l’empreinte carbone. De plus, la « fast fashion » accélère le cycle de consommation et de déchets, aggravant la situation. Alors, il est urgent de repenser notre manière de consommer pour réduire cet impact environnemental.

Kiabi Seconde Main est une initiative qui permet aux clients de donner une seconde vie à leurs vêtements tout en réalisant des économies. Le principe est simple : acheter, vendre et donner des vêtements d’occasion via le réseau Kiabi. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de promouvoir une mode plus circulaire et responsable.

Et vous y trouverez tout type d’articles, tels que des robes taille femme, des maillots de bain, de la lingerie, des vêtements bébé dessous, et bien plus encore, à des prix imbattables.

Découvrez le service seconde main Kiabi en vidéo :

Comment acheter des articles de seconde main chez Kiabi ?

Acheter des articles de seconde main Kiabi est un processus simple et accessible :

Visitez le Site ou l’Application Kiabi : La section « Seconde Main » est bien visible sur la plateforme en ligne de Kiabi. Vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Parcourez les Articles Disponibles : Une fois dans la section, vous pouvez parcourir une large gamme de vêtements seconde main. Les articles sont triés par catégories (femme, homme, enfant, bébé) et par état (neuf avec étiquette, très bon état, bon état). Sélectionnez et Achetez : Choisissez les vêtements d’occasion qui vous intéressent, ajoutez-les à votre panier et procédez à l’achat Kiabi comme pour tout autre produit sur le site. Livraison et Retours : Les articles achetés sont livrés à domicile ou en point relais (comme Mondial Relay). Si un article ne convient pas, les conditions de retour sont les mêmes que pour les produits neufs.

VOIR AUSSI : Nos coups de cœur pour créer des looks polyvalents avec un t shirt

Comment vendre ses vêtements ?

Pour revendre vos vêtements via Kiabi Seconde Main, suivez ces étapes :

Préparez vos Articles : Sélectionnez les vêtements en bon état que vous souhaitez vendre. Ils doivent être propres et sans défauts majeurs. Déposez en Magasin : Rendez-vous dans un magasin Kiabi participant à l’opération. Vous pouvez y déposer vos articles directement au comptoir dédié à la seconde main. Évaluation et Mise en Ligne : Les articles déposés sont évalués par l’équipe Kiabi pour vérifier leur état. Une fois approuvés, ils sont photographiés et mis en ligne sur la plateforme seconde main Kiabi. Réception des Gains : Une fois vos articles vendus, vous recevez un bon d’achat valable dans tous les magasins Kiabi et sur leur site internet.

VOIR AUSSI : Le choix des vêtements thermiques : découvrez les recommandations des professionnels

Les avantages de la seconde main Kiabi

Économie : Acheter des vêtements d’occasion permet de faire des économies importantes par rapport aux articles neufs. Les prix d’achat Kiabi pour la seconde main sont très compétitifs. Alors, même en période d’inflation, vous allez pouvoir continuer à vous faire plaisir d’un point de vue vestimentaire et sans vous ruiner ! Durabilité : En prolongeant la vie des vêtements, Kiabi contribue à réduire l’empreinte écologique de la mode. Accessibilité : Le service est facile à utiliser, que ce soit pour acheter ou vendre des articles, grâce à une interface intuitive et un réseau de magasins étendu. Solidarité : Kiabi collabore avec des associations pour donner une partie des vêtements non vendus à des personnes dans le besoin.

VOIR AUSSI : Shein, Zara… : pourquoi tout le monde boycotte ces marques ?

Kiabi Seconde Main est une initiative qui allie économie, durabilité et solidarité. En facilitant l’achat et la vente de vêtements d’occasion, Kiabi encourage une mode plus responsable et accessible à tous. Que vous soyez acheteur ou vendeur, ce service vous offre une manière simple et pratique de participer à la mode circulaire. Alors, prêt à donner une seconde vie à vos vêtements avec Kiabi ?

Notez cet article