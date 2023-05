Shein, Zara… : pourquoi tout le monde boycotte ces marques ?

Depuis plusieurs années, sur les réseaux, nous entendons parler du boycott de nombreuses marques de prêt-à-porter telles que Zara, Shein (ex Sheinside) ou encore Boohoo. Mais pourquoi certains militants et de nombreuses consommatrices appellent à arrêter d’acheter ces marques ? Pourquoi boycotte-t-on Shein et les autres enseignes similaires ? On fait le point.

Shein et ces autres marques que tout le monde boycotte

Il y a de nombreuses raisons qui poussent les consommateurs à arrêter d’acheter ces marques de fast fashion (mode rapide, qu’on achète en masse à petit prix avec une production massive en usine). Nous allons ici prendre l’exemple de Shein, mais dites-vous qu’une grande partie des marques similaires sont accusés des mêmes choses, notamment d’exploitation humaine, de vol de designs et d’un impact négatif sur la planète.

Liste des marques souvent citées par les consommateurs comme à boycotter : Shein, Zara, Romwe, Pretty Little Things, Wish, Primark, Boohoo, Missguided… Si vous en voyez d’autres, mettez-les en commentaires.

Raisons boycotte Shein : Un mode de consommation vivement critiqué

Le mode de consommation induit par Shein et les autres marques similaires est vivement critiqué aussi. Non seulement parce que ce genre de marque propose de nombreux vêtements, pour tous les goûts et toutes les tailles, complétement à visée européenne et américaine dans sa publicité. Shein pousse la majorité à acheter en masse et souvent, en surfant sur les tendances, sur la facilité d’achat et sur le prix attractif.

Des prix trop attractifs

Notamment avec des promotions et des coupons alléchants, des prix défiant toute concurrence. Ces prix, parlons-en aussi : ils nous font croire que la mode est peu chère, qu’un vêtement doit être peu cher. C’est faux.

Aujourd’hui, ça nous fait presque bizarre d’acheter un t-shirt à 25 euros alors que c’est le bon prix (minimum) avec le cout de production, le paiement des employés, la livraison, etc. Payer le même t-shirt à 5 euros, c’est évidement qu’il y a anguille sous roche. Mais du coup, nous n’avons plus la vraie notion du prix, de ce que valent ces choses, à cause de ces marques qui vendent pour pas cher et en masse.

Plus de 6000 nouvelles références par jour

C’est d’ailleurs pour le prix que beaucoup de gens se tournent vers Shein et les autres. Sachez-vous combien de nouvelles références Shein ajoute à son site chaque jour ? Environ 6000 tous les jours. 6000 nouveaux vêtements ajoutés au site par jour. C’est un nombre indécent, mais totalement logique puisqu’on parle de fast fashion et d’une surproduction de vêtements et accessoires en tous genres.

En plus, ce mode d’achat nous pousse à souvent commander sur le site, à ne plus porter nos vieux vêtements qui datent en fait d’il y a seulement six mois. Au même prix, vous avez évidemment la seconde main, mais c’est moins vendeur pour beaucoup de consommateurs, surtout très jeunes. Ainsi, ces consommateurs continuent d’acheter chez Shein. À la manière de TikTok, de McDo, Shein pousse à consommer vite, consommer beaucoup et consommer pas cher et du jetable. Et pour consommer, il faut produire.

Shein, avec ses pratiques sociales et environnementales mortifères, est à l'opposé des valeurs que promeut la Ville de Lyon : une activité commerciale respectueuse de l'humain et de la planète, privilégiant la fabrication locale et les produits de qualité et durables https://t.co/bs3CeFGlpc — Camille Augey (@CamilleAugey) March 4, 2023

Shein est accusée d’exploitation humaine de ses employés

Pour produire toujours plus vite et en masse, les entreprises comme Shein sont accusées d’exploiter leurs travailleurs. Elles sont aussi accusées d’un manque de transparence dans les conditions de travail, justement. Certains décrivent des conditions déplorables, des personnes qui travaillent plus de 18 heures par jour, 7 jours sur 7, dans des conditions sanitaires terribles, en faisant des tâches répétitives sans pause, sous la chaleur.

Le peuple Ouïgours forcés au travail

Accusée de ne pas respecter les droits sociaux, Shein exploiterait par exemple des enfants et la communauté des Ouïgours. Ces derniers recevraient surtout des salaires de misère, du moins par rapport à ce que rapporte l’entreprise en vendant aux occidentaux. Certains parlent d’environ 4 000 yuan par mois, soit environ 550 euros.

Employés dans les usines de Guangzhou, les travailleurs n’auraient pas non plus droit à un contrat de travail, pourtant obligatoire et protecteur pour eux. Cette main-d’œuvre ouïghoure, et pas que, seraient des ressortissants qui seraient obligés de travailler pour Shein, selon de très nombreux médias. Une politique qui participerait également au génocide du peuple dans la région du Xinjiang.

SHEIN, vous connaissez?



Cette marque chinoise est en train de tout rafler sur le créneau de la « fast fashion ».



Mais derrière les t-shirts à 2€ ou les robes à 9€ se cache un insupportable système d’exploitation🧶⤵️ pic.twitter.com/z322ftbqFJ — Raphael Glucksmann (@rglucks1) October 23, 2022

« C’est pas grave, au moins ils ont un travail »

Peut-on excuser Shein et les autres marques de fast fashion d’exploiter des gens en se disant qu « finalement ces travailleurs travaillent grâce à Shein, ils gagnent de l’argent » ? D’un côté, oui, pour ce qui est des travailleurs qui ont effectivement décidé de travailler chez eux. On ne peut pas dire cela pour le peuple ouïgour par exemple car il a été forcé de travailler avec l’entreprise. Il s’agit de ressortissants.

Pour les employés qui ont choisi de travailler avec eux en toute connaissance de cause, oui, on peut se dire que si on boycotte Shein, ces gens n’auront plus de travail. Mais, il faut bien comprendre deux choses : premièrement, tant qu’il y aura des consommateurs, ce business ne s’arrêtera jamais. Deuxièmement, ce n’est pas pour autant qu’il faut laisser faire.

Le droit de l’homme est important. Et peu importe le peuple ou l’usine, les travailleurs doivent avoir le droit à des conditions de travail descentes. Si les travailleurs sont bien avec ce travail, heureusement pour eux. Mais, ils méritent mieux dans tous les cas, quoi qu’ils en pensent.

Les vêtements auraient des composants toxiques et pollueraient énormément

Les marques de fast fashion polluent. Ce n’est clairement pas écolo d’acheter chez eux. Pourquoi ? Déjà parce que l’industrie textile de ce genre de marques, comme l’industrie alimentaire de nourritures pas chères, font que les usines tournent à plein régime pour surproduire, la surproduction entraine de la pollution.

Mais aussi, l’envoie des commandes, la livraison en masse, etc… Cela aussi. Sans parler des animaux et de la végétation qui sont mis à rude épreuve pour la production des matières qui constituent les vêtements.

15 % des vêtements vendus par Shein contiennent des polluants toxiques, d’après Reporterre. Shein serait aussi responsable de 22 % des émissions CO2 des adolescentes françaises, d’après Teenage Lab by Pixpay.

On boycotte Shein pour… vol aussi !

En effet, la marque Shein est actuellement accusée dans de multiples affaires de vol. L’entreprise aurait volé des designs de petits créateurs pour gagner de l’argent dessus. De nombreuses créatrices ont déjà retrouvé leurs illustrations reprises par Shein sans leur consentement.

Documentation : vidéos, articles et études sur le boycotte de Shein et les autres

