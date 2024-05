Test d’intelligence : Trouvez la solution à cette équation

Il ne faut pas forcément être un As en mathématiques pour être intelligent. Mais, généralement, lorsqu’on parle de quotient intellectuel (QI), on parle surtout de votre capacité à trouver une solution rapidement. Et justement, nous avons un petit test pour vous.

Trouvez la solution à ce test mathématique

Si vous acceptez la mission, nous vous proposons de tester votre sens de la logique et votre intelligence. Regardez l’image ci-dessus. L’idée est de trouver la réponse à cette équation le plus rapidement possible. Vous devez faire le calcul de tête, sans utiliser de papier ou de calculatrice. Le calcul à faire est : 7 + 7 ÷ 7 + 7 × 7 – 7 = ?.

Trouvez ce qu’il se cache derrière le (?). Pour faire partie des plus intelligents, vous devez trouver la bonne solution en seulement 30 secondes de calcul mental. Si possible, chronométrez-vous et partagez vos résultats dans les commentaires 🙂 .

Le résultat à cette énigme de maths

Alors, vous avez trouvé la bonne réponse ? Pas de panique, on va vous donner la solution. Déjà, le calcul devait se décomposer ainsi : 7 + (7 ÷ 7) + (7 × 7) – 7. Effectivement, si vous vous rappelez vos cours de maths, on calcule en premier les divisions et les multiplications avant de faire les additions et soustractions de gauche à droite.

Ainsi, le calcul se décompose ainsi : 7 + 1 + 49 – 7. Le 1 est le résultat de 7 ÷ 7 et le 49 et le résultat de 7 x 7. Et maintenant, faites simplement le calcul de gauche à droite, cela donne ce résultat : 50. La solution à cette énigme est donc 50.

Source : Énigme mathématique : parviendrez-vous à résoudre ce test de QI sans calculatrice ?

