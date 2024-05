Test d’observation : trouvez le trèfle à quatre feuilles dans cette image !

L’autre jour, vous aviez bien aimé ce petit jeu où vous deviez chercher plusieurs chats cachés en seulement 9 secondes. Nous sommes donc de retour avec un autre test de l’observation : vous devez trouver le trèfle à quatre feuilles dans cette image pleine de trèfles à trois feuilles.

Test de vue : tentez de trouver le trèfle à quatre feuilles en seulement 15 secondes

Pour tester votre capacité d’observation, mais aussi votre vue, il peut être drôle de faire ce genre de petit jeu de recherche. Le principe est simple : voici une image remplie d’une série de trèfles trois feuilles. Vous devez tout simplement chercher le trèfle à quatre feuilles. Rien à voir avec de la chance, vous devez faire confiance à votre sens de l’observation.

Et pour plus de fun, mais ce n’est pas obligatoire, vous pouvez vous chronométrer avec votre téléphone. Pour faire partie des plus rapides, vous devez trouver en moins de 15 secondes. N’hésitez pas à jouer avec vos amis ou même avec vos enfants, l’histoire de voir qui trouve en premier. Allez, prêt, feu, cherchez !

Solution : découvrez la réponse à cette énigme

Vous avez réussi à trouver la réponse ? Sans plus attendre, découvrez où était le trèfle à quatre feuilles caché dans cette image. Le trèfle était vers le bas de l’image à gauche, on vous montre en image :

Vous aviez trouvé la solution ? Dites-le-nous dans les commentaires et n’hésitez pas à partager votre temps avec nos autres lecteurs. Et si vous aimez ce genre de test, nous en avons un autre pour vous : comptez le bon nombre de triangles dans cette image.

