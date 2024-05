Test d’observation : trouvez le poisson caché dans cette image

Vous aviez bien aimé ce petit test où il fallait trouver le bon nombre de triangles dans une figure géométrique. Nous sommes donc de retour avec une autre énigme. Votre but, si vous l’acceptez, est de trouver le poisson caché dans cette image le plus rapidement possible.

Trouverez-vous le poisson caché dans cette image

Pour savoir si vous faites partie des gens les plus intelligents, il faut tester votre sens de l’observation. En plus de faire travailler votre cerveau, les tests du genre « où est Charlie ? » sont très utiles pour entretenir sa capacité d’observation et sa vue. Et justement, nous avons un petit jeu pour vous.

N’hésitez pas à mettre au défi votre famille et même vos enfants pour savoir qui trouvera en premier. L’idée est simple, voici une image, vous devez trouver un poisson caché. En général, les gens les plus intelligents trouvent la bonne réponse en 10 secondes, n’hésitez donc pas à vous chronométrer pour plus de fun.

Solution : quelle était la bonne réponse à ce test ?

Alors, vous avez trouvé ? Sans plus attendre, voici où était le poisson. Le poisson caché était entre les arbres en haut de l’image. Voici la solution :

Vous avez aimé ce petit jeu ? Si oui, n'hésitez pas à partager vos résultats dans les commentaires

