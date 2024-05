Test d’observation : où se trouve la vipère dans cette image ?

Vous aviez bien aimé notre petit test visuel où il fallait trouver 6 animaux cachés en 30 secondes. Nous sommes donc de retour avec un autre défi d’observation. Cette fois, vous devez trouver un serpent caché dans une photo.

Trouvez le serpent caché dans cette photo !

Ce genre de petit jeu d’observation est idéal pour entraîner son cerveau, mais aussi pour tester ses facultés d’observateur. L’idée est simple, vous devez trouver un élément caché dans une image en un temps record.

Et justement, regardez l’image ci-dessous (non, pas maintenant ! Attendez la fin de la consigne 🙂 ). Vous devez trouver un serpent, et plus précisément une vipère cachée dans cette photo de sol de forêt.

Si vous voulez ajouter un peu de difficulté, mais ce n’est pas obligatoire, vous pouvez vous chronométrer avec votre téléphone et même jouer avec vos proches pour voir qui trouve en premier. En général, les plus observateurs trouveront le serpent caché en seulement 5 secondes. Vous relevez le défi ? Allez, prêt, feu, cherchez !

Solution : quelle était la réponse à ce test ?

Alors, vous avez trouvé le serpent ? Sans plus attendre, voici la solution à cette petite énigme visuelle proposée par The Sun. La vipère était parmi les feuilles au sol, on voit une grosse partie de son corps en bas à gauche de l’image. Voici le résultat en photo :

N’hésitez pas à partager votre temps en commentaires si vous avez chronométré. Et si vous aimez ce type de jeu, nous vous proposons de jouer aussi à ce jeu des différences, vous devez trouver plusieurs erreurs entre deux images.

