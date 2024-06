L’intelligence n’est pas vraiment quelque chose qu’on peut définir. Néanmoins, la communauté scientifique s’accorde à dire qu’on peut la mesurer chez l’humain grâce au quotient intellectuel. Et d’après cette illusion relayée par Le Journal des Femmes, il serait possible de s’affranchir des traditionnels tests de QI et de découvrir son niveau d’intelligence grâce à cette image.

Test : découvrez votre intelligence grâce à cette illusion

L’autre jour, vous aviez bien aimé ce test où vous deviez trouver le bon nombre de triangles dans une image. Ce n’était pas facile. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir si vous faites partie des personnes les plus intelligentes, uniquement en regardant une illusion d’optique.

L’image ci-dessous est une illusion faite à base de noir et de blanc. Si vous regardez ne serait-ce qu’une seconde cette image, vous pouvez voir une couleur qui apparait légèrement en partant de son centre. Faites le test, vous verrez. Et selon la couleur que vous voyez, cela donnerait des indications sur votre intelligence.

Vous voyez du bleu

Si vous voyez du bleu en premier, cela voudrait dire que vous êtes majoritairement quelqu’un de fiable, un bon élément en équipe et que vous êtes quelqu’un de foncièrement honnête, qui déteste le mensonge.

Votre clarté mentale est impressionnante, vous arrivez à garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Vous n’avez pas un QI des plus élevés néanmoins, mais vous êtes dans la moyenne. Votre intelligence est davantage sociale, très souvent mise à l’écart dans les tests traditionnels de QI.

Vous voyez du rouge

Si vous avez vu du rouge en tout premier, cela veut dire que vous êtes quelqu’un de très intelligent naturellement, notamment du côté de la logique. Vous avez une intelligence logique et mathématique, c’est-à-dire que vous réfléchissez vite, vous prenez des décisions rapidement et vous avez une intuition remarquable.

Toutes les informations sur un sujet semblent comme triées à l’avance dans votre esprit. Vous faites, sans nul doute, partie des personnes qui ont un QI élevé. D’ailleurs, vous ne devriez pas avoir de problème à résoudre ce casse-tête mathématique.

Vous voyez du jaune

Si vous voyez du jaune en tout premier, cela signifie que vous êtes une personne qui a un esprit et une manière de réfléchir atypique. Vous n’êtes pas loin d’être ce qu’on appelle « un zèbre », une personne qui pense différemment et qui dénote de la majorité. C’est la couleur la moins commune, d’après nos confrères, « vous avez une fréquence cérébrale entre 120 et 150 Hertz », lit-on, cela signifie que vous avez un sens du détail aiguisé. Votre QI est difficile à évaluer, mais il est généralement très élevé dans ce cas.

Vous avez vu du vert

Si vous avez vu du vert, cela veut dire que vous êtes une personne extrêmement ouverte d’esprit. Vous êtes quelqu’un de curieux de nature, qui aime découvrir des choses, apprendre et partager. Vous êtes quelqu’un qui sait s’adapter à toutes les situations sans problème, un vrai caméléon. Là aussi, le QI est difficile à évaluer, mais généralement il est dans la moyenne haute, en raison d’une grande intelligence créative, notamment visuelle-spatiale et musicale-rythmique.

Source : https://www.journaldesfemmes.fr/loisirs/voyages/3153638-test-optique/

