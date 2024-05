Vous voulez trouver l’adresse postale d’une personne ou bien son adresse email ? Voici plusieurs techniques qui peuvent vous aider si vous avez le nom de la personne et/ou son numéro de téléphone.

NB : nous vous rappelons que chercher l’adresse de quelqu’un peut être utile, par exemple pour envoyer un courrier ou un cadeau en toute discrétion, mais il demeure important de respecter la vie privée de chacun. Ainsi, la meilleure manière d’avoir l’adresse de quelqu’un, c’est de directement lui demander. S’inviter chez une personne sans autorisation n’est pas forcément agréable, gardez-le à l’esprit.

Utiliser les Pages blanches et les annuaires inversés

Les Pages blanches est le plus connu, mais il existe de nombreux sites qui utilisent le système de l’annuaire inversé. Pour trouver l’adresse d’une personne, ce peut être très utile.

Par exemple, sur les Pages blanches, vous pouvez taper le nom de la personne et approximativement le lieu où elle vit (par exemple la région) pour potentiellement trouver son adresse si elle est enregistrée.

Et vous pouvez faire pareil avec le numéro de téléphone si vous n’avez que le numéro. C’est aussi très utile pour connaître l’identité d’une personne qui vous appelle avec un numéro inconnu.

Trouver l’adresse de quelqu’un sur les réseaux sociaux

Il est également possible de trouver l’adresse d’une personne sur les réseaux sociaux. Mais, c’est beaucoup plus difficile. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, sur Skype, ou encore sur le service d’email Google, mais aussi sur un blog appartenant à la personne, l’adresse peut être indiquée.

Vous trouverez certainement, au minimum, une ville proche de laquelle cette personne habite, le département ou la région habitée. Normalement, vous pourrez aussi trouver son email si besoin, voire son numéro de téléphone. Ces informations seront plus faciles à trouver sur LinkedIn.

Sur les autres réseaux, si vous arrivez à trouver la personne en question mais que vous ne trouvez pas ces informations, vous pouvez aller essayer de chercher dans ses amis ou abonnés pour tenter de trouver des personnes de sa famille, des amis, qui, potentiellement, auront été identifiés sur des images avec un nom de ville, ville dans laquelle vit potentiellement la personne.

Pensez donc bien à regarder en premier la description / bio de la personne pour trouver les informations. Par la suite, regardez les photos pour voir s’il y a un nom de ville ou autre chose comme l’email ou le numéro de téléphone. Vous pouvez, finalement, faire ces mêmes recherches sur les profils de personnes identifiées sur des sur son profil, qui ont laissé des commentaires, des abonnés de la personne ou des amis sur Facebook.

Si la personne a un blog, l’idéal serait aussi de vérifier son contenu, notamment en bas de la page principale ou dans le menu de navigation. Souvent, sur un blog, il y a une section « contact » avec le numéro ou l’email ou même l’adresse de la personne qui tient le blog.

Utiliser Google et notamment les pages d’entreprise

Dans tous les cas, nous conseillons de taper directement le nom de la personne sur Google. Par exemple, si la personne s’appelle Xavier Dupont, marquez son nom dans la barre de recherche Google.

Si vous savez que Xavier Dupont habite approximativement en Dordogne, marquez donc « Xavier Dupont Dordogne ». Et si vous savez où travaille la personne, notamment grâce à son LinkedIn ou son Facebook (l’entreprise où elle travaille y est souvent indiquée), marquez donc « Xavier Dupont » + le nom de l’entreprise.

Dans tous les cas, nous conseillons en premier lieu de regarder sur Google image. Si vous savez à quoi la personne ressemble, vous pourrez peut-être trouver des photos d’elle, menant à d’autres sites, des sites qui peuvent vous donner des indications sur ses coordonnées.

Regardez aussi sur les pages Google directement et pensez bien à vérifier que les pages parlent bien de la personne que vous recherchez et non d’une personne qui a le même nom. Les pages qui parlent de cette personne peuvent contenir son adresse.

C’est encore plus le cas pour les annuaires professionnels, les pages d’entreprise avec le Siret, l’adresse de l’entreprise, etc. Si la personne recherchée a une entreprise, vous avez de grandes chances de trouver son adresse.

D’ailleurs, si la personne a une entreprise, vous pouvez éventuellement trouver son adresse en tapant son nom ou celui de son entreprise sur Google Maps.

Trouver une adresse grâce à la mairie

C’est très rare que la mairie ou le service des impôts vous donnent cette information. Néanmoins, vous pouvez tester et appeler l’un de ces services pour obtenir l’adresse de quelqu’un.

Par contre, il faudra appeler un service administratif de la commune où habite la personne. Du coup, cette technique n’est utile que si vous connaissez déjà la ville où vit la personne recherchée.

Faire appel à un professionnel

Vous pouvez aussi faire appel à un détective privé pour trouver l’adresse de quelqu’un. Ce service sera payant, mais vous êtes presque assuré que vous trouverez l’adresse recherchée. Pour en trouver un, vous avez juste à taper « détective privé » sur Google.

Vous pouvez en avoir proche de chez vous, mais bien souvent, pour ce genre de recherche, le détective pourra travailler à distance. Il est donc possible de faire appel à un détective qui soit éloigné (par exemple sur Paris si vous habitez en province).

