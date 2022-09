Google Search interroge désormais Reddit et Quora en réponse à des questions ouvertes

Début avril, l’ingénieur logiciel Dmitri Kyle Brereton a publié un article de blog – « Google Search Is Dying » – qui a touché une corde sensible. Maintenant parmi les fils de discussion les plus votés de tous les temps sur le forum Hacker News de Y Combinator, l’article affirme que de nombreux utilisateurs sont devenus si mécontents des résultats de recherche Google qu’ils ajoutent maintenant « Reddit » à la fin de leurs requêtes – réaffectant la recherche Google comme un gonflé- moteur de recherche pour Reddit et ses communautés.

Brereton a attribué la tendance à la volonté des sites d’optimiser les pages pour la recherche Google et au traitement préférentiel de Google pour ses propres propriétés, comme Google Flights. Mais il a affirmé que Google Search a toujours été médiocre pour répondre à des questions plus ouvertes dont les réponses ont tendance à être diverses, comme quel ordinateur portable est le meilleur sur le marché. Afin de remédier à cette deuxième lacune, Google présente aujourd’hui une fonctionnalité appelée « Discussions et forums » qui intégrera les résultats de recherche des forums de discussion, notamment Reddit, Quora et Edmunds.com en réponse aux « recherches susceptibles de bénéficier de… diverses Expériences personnelles. »

« Les forums peuvent être un endroit utile pour trouver des conseils de première main et apprendre des personnes qui ont de l’expérience avec quelque chose qui vous intéresse », ont écrit Itamar Snir, chef de produit Google News, et Lauren Clark, chef de produit Google Search, dans un article de blog. « Vous nous avez dit que vous souhaitiez voir plus de ce contenu dans la recherche, nous avons donc exploré de nouvelles façons de le rendre plus facile à trouver.

Disponible pour les utilisateurs anglais sur les plates-formes mobiles aux États-Unis, « Discussions et forums » affichera le contenu des forums et des discussions en ligne sur le Web conformément aux autres résultats de recherche Google. Par exemple, une recherche sur « les meilleures voitures pour une famille qui s’agrandit » donnera des liens Web standard en plus de liens vers des messages de forum qui incluent des conseils de personnes, comme leurs expériences avec des mini-fourgonnettes transportant plusieurs enfants.

Il n’est pas clair quelles requêtes spécifiques déclencheront « Discussion et forums » au-delà de celles généralement formulées de manière ouverte. Mais Google dit qu’il surveillera l’utilisation de la fonctionnalité au fil du temps et pourrait la modifier à l’avenir en réponse aux commentaires.

« [Discussions and forums] vous aidera à vous apporter encore plus de points de vue, afin que vous puissiez avoir un contexte et des choix supplémentaires lorsque vous effectuez une recherche », ont poursuivi Snir et Clark. « Ces… nouvelles fonctionnalités apporteront plus de perspectives à votre recherche, vous aidant à faire des choix éclairés et à en savoir plus sur ce qui se passe dans le monde. »

Selon la façon dont vous le voyez, « Discussions et forums » – qui ne peut pas être désactivé – est soit un aveu de défaite de la part de Google, soit une progression naturelle pour la recherche Google. En officialisant une pratique qui se généralise, comme le prétend Brereton, Google reconnaît tacitement que les résultats de recherche sur le Web – le produit sur lequel il a bâti son empire publicitaire – ne répondent pas adéquatement aux questions des utilisateurs. D’un autre côté, certains au sein de Google perçoivent toute utilisation de son moteur de recherche par rapport à des alternatives, comme la recherche intégrée de Reddit, comme une victoire.

Je suis dans ce dernier camp. En supposant que « Discussions et forums » fonctionnent comme annoncé, Google devrait récolter les bénéfices de la rétention – à savoir plus de données sur les utilisateurs et les recherches qu’ils effectuent – tout en offrant des résultats meilleurs, voire différents. La toxicité sur les forums dont il provient pourrait poser un problème sur toute la ligne. Mais clairement, Google pense que cela en vaut la peine.