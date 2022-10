Google met à jour sa balise ‘Ad’ en ‘Sponsored’ pour la recherche mobile

Au fil des ans, Google a rendu plus difficile la séparation des annonces des résultats de recherche organiques en un coup d’œil. Dans son itération actuelle, lorsque les utilisateurs effectuent une recherche, la seule distinction entre les deux est « Ad » écrit en gras – et il est facile de le manquer.

Le géant de la recherche y apporte aujourd’hui un petit changement en remplaçant le libellé « Annonce » par le libellé « Sponsorisé » en gras à côté des publicités apparaissant dans les résultats de recherche. La société déplace également le libellé au-dessus de l’URL du site sur une ligne distincte, au lieu de l’afficher à côté de l’URL.

Actuellement, Google déploie lentement cette mise à jour sur mobile et a déclaré qu’il commencerait à tester ces modifications sur le bureau sans spécifier de date.

« Ce nouveau label et sa position de premier plan continuent de répondre à nos normes élevées de distinction des résultats de recherche et s’appuient sur nos efforts existants pour clarifier les informations sur le contenu payant », a déclaré Google dans un communiqué.

Mais ces changements pourraient encore ne pas être suffisants pour que les utilisateurs séparent clairement les annonces et les résultats de recherche organiques. Si vous lisez cette histoire et regardez les changements côte à côte, vous remarquerez une différence entre « Ad » et « Sponsored ». Mais dans l’utilisation quotidienne, lorsque vous parcourez des milliers de résultats de recherche, vous n’avez peut-être pas ces modifications à l’esprit.

Ginny Marvin, responsable de la liaison produit Google Ads, a tweeté l’historique visuel de l’étiquetage publicitaire de l’entreprise à plusieurs reprises au fil des ans. Bien que le tweet ci-dessous ne capture les changements que jusqu’en 2019, il est facile de voir comment Google a lentement brouillé les frontières entre les annonces et les résultats de recherche.

Lorsque Google a déployé la nouvelle étiquette « Ad » en gras en 2020, de nombreuses personnes ont souligné des schémas sombres dans ce changement de conception qui ont incité les utilisateurs à loucher pour séparer le contenu payant. Mais il a fallu deux ans à l’entreprise pour effectuer le moindre changement.

L’activité publicitaire est la principale source de revenus pour Google : l’entreprise a généré 56,3 milliards de dollars de revenus publicitaires au deuxième trimestre 2022. Il est donc important que le géant de la recherche continue à produire de l’argent de cet entonnoir de différentes manières. Compte tenu de la position occupée par Google dans l’espace publicitaire, de nombreux organismes de surveillance cherchent à sonder les activités publicitaires de l’entreprise à travers une lentille antitrust.

Y compris les noms de sites Web

En plus de modifier les libellés des annonces, Google affichera également les noms de sites dans les résultats de recherche. Jusqu’à présent, vous ne pouviez voir que les URL dans les résultats de recherche, ce qui compliquait l’identification de certains sites. De plus, il rend les favicons du site Web plus visibles afin que les utilisateurs puissent facilement reconnaître les logos de site familiers. La société a déclaré qu’elle étendrait également ces modifications aux publicités afin d’accroître la transparence pour les utilisateurs.

Mise à jour du 14 octobre à 20 h IST : après la publication de l’article, un porte-parole de Google a envoyé une déclaration soulignant que les modifications apportées à la conception de l’annonce ont été apportées après l’avoir testée avec des utilisateurs pendant plus d’un an.

« Les modifications apportées à l’apparence des annonces de recherche et à l’étiquetage des annonces sont le résultat de tests utilisateur rigoureux sur de nombreuses dimensions et méthodologies différentes, y compris la compréhension et la réponse de l’utilisateur, la qualité et l’efficacité des annonceurs et l’impact global de l’expérience de recherche. Nous effectuons ces tests depuis plus d’un an pour nous assurer que les utilisateurs peuvent identifier la source de leurs annonces sur le Réseau de Recherche et d’où elles proviennent, et que le contenu payant est clairement étiqueté et se distingue des résultats de recherche à mesure que la recherche Google continue d’évoluer, » dit le communiqué.