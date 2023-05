Les cèpes sont des champignons qui pullulent à une certaine période de l’année et les ramasser devient souvent une évidence. Pour cause, ces derniers coûtent chers, mais sont égalemnt très bons à manger. Ces gros champignons sont devenus le petit plaisir de beaucoup de personnes. Mais, de nombreux ceuilleurs ne savent pas où et quand ramasser les cèpes. Laissez-vous éclairer vos lenternes.

Quelle est la bonne saison pour ramasser des cèpes ?

Quand pouvez-vous partir à la chasse aux cèpes ? La saison où vous avez le plus de chances de ramasser des cèpes en abondance, c’est lorsque le temps est varorable, tout comme les températures. Ainsi, on estime qu’il y en a davantage du mois de mai au mois d’octobre. Il y en a également lors des alternances entre pluie et soleil. En sachant que le moment le plus propice est de septembre à octobre.

Pour cause, ce champignon aime l’humidité, mais aussi les doux rayons du soleil qui touchent le sol, en passant entre les feuilles des arbres. A savoir que les cèpes ne poussent pas au même moment ni au même endroit en général. Nous conseillons d’aller ramasser les cèpes juste après la pluie, parce que justement, c’est à ce moment que les champignons sortent.

VOIR AUSSI : Quels sont les animaux les plus venimeux ? Top 10 !

Où peut-on trouver et ramasser des cèpes ?

Les cèpes peuvent se trouver à différents endroits. Mais généralement, ils vont se loger dans un endroit exposé, mais sans contact direct avec le soleil, et où l’humidité peut se condenser. Ainsi, nous les ramassons davantage en forêts tempérées, notamment sous les arbres ou proche de bois fraichement tombés au sol.

Vous pouvez aussi en trouver aux bordures des forêts, notamment au niveau des sapins, des pins, des chênes. Certaines variétés, comme le cèpe des pins, aiment justement la fraicheur d’en dessous des arbres. Nous retrouvons d’ailleurs ce dernier en altitude, dans les montagnes, là où l’air est plus frais.

VOIR AUSSI : Le caméléon peut-il réellement changer de couleur ? Tout le monde se trompe !

Que faire avec ces champignons ?

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire après avoir ramassé des cèpes. Par exemple :

Vous pouvez les manger , en sauce, en omelette ou encore rotis !

, en sauce, en omelette ou encore rotis ! Les vendre , ces champignons coûtent chers. Notez que poru vendre le fruit de votre récolte, vous devez déclarer cette activité en devenant auto-entrepreneur.

, ces champignons coûtent chers. Notez que poru vendre le fruit de votre récolte, vous devez déclarer cette activité en devenant auto-entrepreneur. Les congeler ou les mettre en bocaux pour les manger à toutes les saisons.