Faut-il changer sa serviette de bain au quotidien ? Une fois par semaine ? Peut-on parler la même toute sa vie ? Faisons le point sur la question.

À quelle fréquence changer et laver sa serviette de bain ?

Les microbes sont présents partout sur notre corps. Des bactéries sont constamment présentes sur notre peau, mais elles se multiplient très vite si vous ne vous lavez pas assez. Et, il n’y a pas que ces 5 parties du corps les plus sales, tout le corps est concerné, y compris vos cheveux.

Autrement dit, pour nettoyer son corps et éviter la prolifération de trop de bactéries, vous devez vous laver à une fréquence acceptable.

À quelle fréquence faut-il prendre sa douche ?

La plupart des experts estiment que pour éviter les désagréments comme de mauvaises odeurs corporelles, trop de transpiration, ou encore trop de peau morte, de sébum, des rougeurs, des démangeaisons et des problèmes de peau, il faudrait :

Se laver les corps au minimum tous les deux jours.

Les parties intimes et zones qui transpirent tous les jours.

Se laver les mains plusieurs fois par jour, avant et après les repas notamment.

Et se laver les cheveux environ tous les 4 jours.

Évidemment, c’est une moyenne, cela dépend de vous. Ceux qui transpirent davantage, comme les sportifs, auront tendance à se laver plus, par exemple. Ça, c’était juste pour le corps, mais on peut aller plus loin :

Se nettoyer les oreilles (et derrière les oreilles) au moins une fois par semaine.

Se laver les dents 2 ou 3 fois par jour.

Se laver le visage au moins une fois par jour.

Ne pas oublier les zones souvent négligées comme le nombril, derrière les oreilles, sous la poitrine, des orteils…

Quand changer sa serviette de bain et à quelle fréquence laver son textile de douche ?

Et lorsque vous vous lavez, vous utilisez du textile de salle de bain pour vous sécher. La plupart des gens utilisent une serviette pour le corps, une autre serviette pour les cheveux, un gant pour les parties intimes (toilette de chat) ou encore une serviette qui sert uniquement à se sécher le visage ou bien les mains après le lavage des mains. Pour chacun de ces textiles, la plupart des experts recommandent ces fréquences :

Pour le gant pour nettoyer les parties intimes ou le visage

Il faudrait mettre son gant à laver tous les jours et donc le changer tous les jours. Vous pouvez changer le gant de lavage et de toilette dès qu’il est usé, habituellement tous les deux ans.

Pour le tapis de douche

Il faudrait mettre son tapis de bain à laver au minimum toutes les deux semaines. C’est un nid à bactérie, mais uniquement au contact des pieds. Vous pouvez changer le tapis de la salle de bain dès qu’il est usé, habituellement tous les deux ans.

Pour la serviette pour sécher les mains ou le visage

Il faudrait mettre sa serviette pour sécher ses mains ou son visage à laver toutes les semaines. Un peu plus si vous avez souvent des invités qui se sèchent les mains avec cette même serviette. Vous pouvez changer la serviette de séchage dès qu’elle est usée, habituellement tous les cinq ans.

Pour la serviette de bain pour sécher le corps : quand la mettre à laver ?

Il faudrait mettre sa serviette de bain à laver après quatre utilisations, en moyenne. Vous pouvez changer les serviettes de bain dès qu’elles sont usées, habituellement tous les trois ans.

Pour sa serviette pour sécher les cheveux

Il faudrait mettre à laver sa serviette de bain pour cheveux après quatre shampoings, en moyenne. Vous pouvez changer les serviettes de bain dès qu’elles sont usées, habituellement tous les trois ans.

Comment bien nettoyer son linge pour la douche (serviettes, gants, tapis…) ?

Vous pouvez laver à la machine à laver, sauf indication contraire sur l’étiquette, à une température de 40 °C ou 60 °C. Le séchage à l’air libre est à privilégier. Cela vaut pour tous les textiles de douche. Une exception pour le tapis de bain qu’il vaut mieux nettoyer à la main.

Voilà, vous savez tout sur les questions d'hygiène concernant le linge de douche et de bain et les textiles de la salle de bain et de la salle d'eau. Et vous savez quand laver sa serviette de bain.

