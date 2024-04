Ces 5 parties du corps sont les plus sales !

Avoir des bactéries sur notre corps ou dans notre corps est totalement normal. Invisible à l’œil nu, la microflore humaine est généralement composée de plus de 500 espèces différentes de bactéries.

En moyenne, un humain adulte compte environ 50 millions de bactéries par cm² de peau. Oui, c’est énorme. Mais, c’est totalement naturel. Toutefois, il ne faut pas laisser trop de bactéries se développer sur le corps en évitant la douche.

Se nettoyer le corps avec du savon et de l’eau est très important pour éviter de potentielles infections, rougeurs, démangeaisons, allergies. En moyenne, se laver tous les deux jours tout le corps entier est suffisant et se laver tous les jours les parties intimes est idéal. D’autant plus si vous transpirez beaucoup, d’ailleurs.

Mais, généralement, il y a des parties du corps qu’on lave beaucoup moins que les autres. Souvent, c’est parce qu’on n’y pense pas. Sauf que ces zones sont les plus sales, du coup. En guise de sensibilisation, voici donc les 5 zones peu lavées que vous devriez en réalité laver à chaque douche !

Le nombril

La première zone concernée est le nombril. Selon la médecin généraliste Jen Caudle, qui a partagé les 5 zones peu nettoyées dans une vidéo TikTok, peu de gens se lave le nombril. Pourtant, cette petite cavité est extrêmement sensible aux bactéries et les bactéries s’y concentre bien plus que sur d’autres endroits.

« C’est vrai, beaucoup de gens ne lavent pas du tout leur nombril. Les gars, ça devient dégoûtant. S’il vous plaît, lavez votre nombril », explique la médecin.

Et effectivement, sachez que si vous ne nettoyez pas notre nombril de temps en temps, vous pourriez développer des infections, souvent bénignes. Cela se caractérise par des démangeaisons, des zones irritées. On observe également une mauvaise odeur au niveau du nombril, avec un petit liquide à l’intérieur. C’est le signe d’un nombril pas nettoyé.

Selon l’experte, l’idéal est de laver son nombril avec de l’eau, un peu de savon et un linge. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un coton-tige, c’est très efficace aussi. « Je conseille le coton-tige. Je ne le recommande pas pour beaucoup de choses, mais je le suggère », ajoute l’experte.

Derrière les oreilles

De manière générale, les gens se lavent peu souvent les oreilles, à l’intérieur. En utilisant le petit doigt ou le coton-tige, ce n’est pas non plus idéal. On estime que nettoyer l’intérieur des oreilles doit être fait toutes les semaines pour retirer le cérumen en trop, si possible avec un produit spécial, mais pas avec un coton-tige qui peut causer des lésions.

Mais, le pire, c’est derrière les oreilles. C’est une zone très sale du corps, peu lavée. Notamment, « derrière les oreilles, le haut de l’oreille, et aussi le lobe », selon la docteure. Ces zones doivent être également nettoyées à chaque fois que vous prenez la douche. Si possible, lavez ces zones avec du savon et de l’eau au moment de la douche du corps ou, à minima, lors du nettoyage des cheveux.

Sous les ongles

Se couper les ongles est déjà un très bon geste, si possible chaque semaine, pour éviter l’accumulation de crasses sous les ongles. Même si, souvent, le coupe-ongle a tendance à casser les ongles et à les abimer. Il vaut mieux utiliser une lime à ongles pour tailler !

Mais, en dehors de la coupe, sachez qu’il est également très important de se laver sous les ongles. De la même manière que se laver les mains, nids à bactéries qui servent à toucher à tout à l’intérieur et à l’extérieur de chez soi, se laver sous les ongles est important car vous accumulez beaucoup de bactéries à cet endroit.

Sans pour autant faire du jardinage et avoir de la terre sous les ongles, tout ce que vous touchez peut augmenter la population sous les ongles et donc les risques d’infections.

« C’est là que beaucoup de saletés sont piégées, nos ongles. Nous n’y pensons pas souvent », explique la médecin. Pour nettoyer vos ongles, faites-le si possible tous les jours au moment du lavage de main. Insistez sous les ongles au moment de laver vos mains avec du savon et de l’eau.

Les orteils

Il est vrai que beaucoup de gens oublient de nettoyer en frottant avec du savon sous la douche leurs jambes et leurs pieds. Ce sont des zones que vous devez laver en frottant à toutes les douches. Et c’est d’autant plus vrai pour les pieds, les orteils et entre les orteils, y compris sous les pieds. Ce sont des zones bactériennes très fragiles et il faudrait penser à les nettoyer le plus souvent.

Les jambes

Comme dit plus haut, les gens nettoient très peu leurs jambes. Beaucoup plus les bras, en général. Mais, que ce soit les jambes ou les bras, vous devez les nettoyer en frottant avec du savon à toutes les douches. Il est important de passer sur toutes les zones.

« Je veux que vous vous laviez les jambes. Je ne parle pas de laisser le savon couler sur vos jambes sous la douche, je parle de vous laver, lavez-vous les jambes s’il vous plait. Allez entre les orteils. Assurez-vous de les laver. Vous voulez faire en sorte de prévenir les infections de toutes sortes. Donc, assurez-vous de laver délibérément vos orteils, et le reste de votre corps d’ailleurs », explique le médecin.

