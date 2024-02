Il existe des multitudes d’astuces pour faire des économies lorsqu’on fait ses courses. Et parmi elles, il y a le fait de ne plus acheter certains produits industriels ou jetables et de les remplacer par une alternative lavable ou faite maison. C’est le cas de cette recette de lessive au savon de Marseille 100 % naturelle !

Le savon de Marseille, un produit idéal pour l’entretien courant

Parmi les 10 produits à durée limitée que vous pouvez remplacer par une alternative plus écologique et moins chère, il y a les produits faits avec du savon de Marseille ou du savon noir. Écolo, plus naturel et moins cher, faire ses propres produits d’entretien est une manière de gagner quelques euros et de savoir exactement ce que vous utilisez et, dans le cas d’une lessive, ce que vous mettez dans vos vêtements.

Le savon de Marseille est un véritable allié dans la vie de tous les jours. Non seulement vous pouvez vous laver les mains avec, vous laver les corps, laver vos animaux de compagnie… Mais aussi, il est possible de faire sa vaisselle avec ou encore de fabriquer sa propre lessive avec du savon de Marseille.

Et encore, ce ne sont pas les seules utilisations de ce produit miracle trop sous-estimé. Dégraissant, détachant, idéal pour nettoyer toutes les surfaces et notamment les plus fragiles, nous l’avons adopté et avec lui, vous n’avez presque plus besoin d’acheter d’autres produits ménagers.

Conseil : utiliser du VRAI savon de Marseille, comment le reconnaître ?

Alors, attention, que ce soit pour faire sa lessive ou autre chose, nous conseillons de prendre du vrai savon de Marseille. Le vrai est naturel, tandis que les faux qui se vendent sous cette appellation (elle est non-protégée malheureusement) sont souvent coupés à d’autres produits.

Comment reconnaître un vrai savon de Marseille ? C’est facile. Au grand maximum, un vrai savon de Marseille contient 7 ingrédients, pas plus. En général, il y a une majorité d’huiles végétales comme de l’huile d’olive.

Pour être un vrai savon de Marseille, il doit y avoir au minimum 72 % d’huiles végétales dans le produit. Et cette information doit être écrite clairement sur le savon ou sur son emballage. Le produit est aussi sans conservateurs ni colorants. Et il existe aussi un logo pour distinguer un vrai savon d’un faux.

La recette de la lessive maison au savon de Marseille

Et du coup, comment fait-on sa lessive maison avec du savon de Marseille ? Tandis qu’il peut être utilisé sous sa forme liquide ou sa forme sèche sans être coupé comme liquide vaisselle, la lessive aura besoin d’être coupée à l’eau.

Pour faire cette lessive qui sent bon la Provence, c’est très simple, voici notre recette :

Utilisez un ancien bidon de lessive ou un autre contenant en plastique ou en verre.

Dans ce contenant, mettez des copeaux du savon au fond OU versez un fond de savon sous forme liquide.

Ajoutez de l’eau chaude et remplissez le contenant aux 3/4. L’eau chaude permettra de faire fondre les copeaux.

Secouez bien et remettez un peu d’eau chaude pour remplir le bidon / contenant. Secouez à nouveau.

Et voilà, votre lessive est prête à être utilisée. En général, un verre de cette lessive suffit pour une machine simple. Vous pouvez aussi y ajouter des huiles essentielles pour encore plus parfumer le linge, un adoucisseur ou encore un détachant en supplément.

