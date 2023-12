Un cambrioleur révèle les 5 bons gestes pour protéger sa maison

Interrogé par les experts en outils Toolstation et relayé par le Daily Mail, l’ancien cambrioleur de métier Michael Fraser est devenu un expert en sécurité pour les maisons. Dans ce cadre, il a récemment révélé les 5 bons gestes que vous devez absolument appliquer pour éviter les risques d’intrusion dans votre logement.

Déchirer ses documents administratifs

Premier conseil de cet ex-cambrioleur : ne jamais laisser ses documents administratifs dans la poubelle tels quels. Les cambrioleurs peuvent fouiller vos poubelles pour y trouver des documents avec des informations sensibles.

Ils pourraient par exemple usurper votre identité ou trouver des informations sur vos activités, vos horaires, se faire passer pour un professionnel dont vous aviez besoin (par exemple un agent EDF, etc). Mais, même les documents ou même les colis où il y a seulement votre nom peuvent être sensibles.

« Les ménages doivent veiller à déchiqueter ou découper tous les documents qu’ils jettent », explique donc Michael.

Veiller à bien verrouiller et à obscurcir les portes et les fenêtres

L’un des meilleurs conseils selon Michael, c’est de bien vérifier vos portes et fenêtres avant de partir ou d’aller vous coucher.

Il faut bien les fermer, ne pas laisser la clé sur la porte, même à l’intérieur et bien penser à fermer les fenêtres (en mettant le loquet), si possible les volets et surtout fermer les portes à clé (si possible avec un double verrouillage), sans oublier les portes arrière, portillons, porte de garage, cabanon, baies vitrées, etc. Bref : tous les accès possibles, même les plus petits.

« La plupart des gens ne considèrent que l’apparence de la façade de la maison aux yeux des cambrioleurs, mais oublient l’arrière de la maison. Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes à l’arrière sont obscurcies et que tous les objets de valeur sont éloignés de la ligne de vision », explique Michael.

« Les cambrioleurs inspecteront également les serrures des portes. Les serrures à cylindre séduisent davantage les cambrioleurs car elles ne tiennent pas très bien. Je recommanderai d’acheter un verrou beaucoup plus solide et robuste qui rendra les cambrioleurs moins confiants lorsqu’ils tenteront de s’introduire par effraction », lit-on.

Évitez les chatières et les panneaux « attention au chien »

Les passages faciles pour les cambrioleurs sont les plus recherchés. Petit portillon mal fermé, porte de garage mal fermée, chatière, porte de derrière… Tous les accès sont à risque d’infraction. Oui, un cambrioleur peut passer par une chatière s’il est mince ou qu’il redécoupe la chatière.

Il ne faut donc pas sous-estimer cela. D’ailleurs, contrairement à ce que vous pensez, le panneau « Attention au chien » attire davantage les cambrioleurs, cela ne les dissuade pas vraiment.

« Lorsque les cambrioleurs voient ce panneau, ils pensent immédiatement que la maison peut avoir une chatière pour animaux de compagnie et un point d’entrée affaibli« , explique l’ancien cambrioleur.

Ne pas placer les calendriers et objets de valeur devant les fenêtres

Pour Michael, il est très important de ne pas laisser ses objets de valeur à portée de vue, mais aussi ses horaires, son agenda, son calendrier.

« Même si un calendrier physique peut paraître inoffensif, s’il est visible depuis la fenêtre, les cambrioleurs peuvent l’utiliser pour déterminer les jours et les heures où la maison sera laissée sans surveillance. Je recommanderai toujours de fermer le calendrier en partant, ou au moins de le mettre hors de vue », explique-t-il.

Et pareil pour les objets de valeur, rangez-les avant de partir ou d’aller vous coucher ou bien fermez les volets pour ne pas les laisser à portée de vue.

Ne jamais dire les dates où vous voyagez

La discrétion est de mise pour éviter les cambriolages. Ainsi, même auprès de personnes que vous connaissez, évitez de dire quand vous voyagez, de dire le jour du départ et le jour de retour.

« Si vous vous rendez à l’aéroport en taxi, ordonnez-lui d’arriver en bas de la rue (donc pas devant chez vous directement) et ne fournissez aucune information sur la destination vers laquelle vous voyagez à l’étranger », explique Michael.

« Avec une telle présence sur les réseaux sociaux aujourd’hui, il est très facile pour les cambrioleurs de localiser les gens, alors essayez de ne publier de photos de vacances qu’une fois le voyage terminé », ajoute-t-il.

VOIR AUSSI : Renforcer la sécurité domestique : zoom sur le système moderne de maison connectée

Autres moyens de se prémunir contre les cambriolages

Ajouter un système de vidéosurveillance dans sa maison.

dans sa maison. Investir dans une alarme anti-intrusion dans son logement.

dans son logement. Ne jamais laisser une clé à l’extérieur de la maison , par exemple sous une pierre.

, par exemple sous une pierre. Sympathisez avec vos voisins , échangez vos numéros. Ils pourraient vous prévenir si un intrus tente d’entrer chez vous.

, échangez vos numéros. Ils pourraient vous prévenir si un intrus tente d’entrer chez vous. Fermez bien vos portillons, portes de garages, portails .

. Ne pas laisser des objets de valeur, des outils dans le jardin ou dans un cabanon non fermé à clé.

ou dans un cabanon non fermé à clé. Évitez de laisser vos véhicules à la vue de tous . Rentrez-les au garage ou investissez dans de grands brises-vue.

. Rentrez-les au garage ou investissez dans de grands brises-vue. Donnez votre adresse le moins possible. Par exemple, évitez de faire venir des inconnus chez vous, comme des acheteurs ou vendeurs de LeBonCoin, etc.

Source : Le Daily Mail.

Notez cet article