Lorsque vous êtes parent, vous êtes constamment à la recherche de moyens d’aider votre bébé à grandir et à se développer de manière saine. Les jouets tiennent un rôle essentiel dans le développement de votre enfant, en stimulant ses sens, sa motricité et sa cognition. Dans cet article, nous explorerons une variété de jouets adaptés à l’âge de votre bébé.

Proposez des jouets d’éveil pour les nouveau-nés

Les nouveau-nés ont besoin de jouets simples qui captent leur attention et stimulent leurs sens. Dans cet intérêt, vous pouvez choisir parmi les objets suivants :

Les mobiles suspendus au-dessus de leur lit ;

les hochets en tissu doux ;

Les jouets qui font du bruit : les grelots, les hochets ;

Les animaux en tissu ;

Les jouets flottants (à utiliser lors des bains) ;

Les tapis d’éveil ;

Les ballons texturés à l’instar d’un ballon Montessori ;

Les objets mentionnés dans cette liste aideront votre petit trésor à développer la coordination œil-main ainsi que son ouïe.

Les jouets à adopter pour la période de 3 à 6 mois

Au fur et à mesure que votre bébé grandit, ses compétences motrices se développent. Ceux qui encouragent le mouvement, tel que les tapis d’éveil, les jouets à attraper et les anneaux de dentition sont idéaux pour cette période. Les objets qui produisent des sons intéressants ou qui ont des textures variées peuvent également captiver l’attention de votre bébé. Il s’avère désormais important de choisir des jeux interactifs. Choisissez ceux qui font travailler la logique de votre enfant : « Si tu appuies sur le bouton rouge, le jouet va s’allumer et bouger », par exemple.

Les jouets vers lesquels se tourner de 6 à 12 mois

À mesure que votre bébé se rapproche de son premier anniversaire, il commence à explorer le monde en se déplaçant davantage. Les articles favorisant le développement de la motricité globale sont les suivants :

Les chariots de marches ;

Les cubes à empiler ;

Les jouets de tri des formes et des couleurs ;

Ces derniers permettent à votre bébé d’appuyer sur des boutons ou de manipuler des pièces, comme les jouets musicaux ou les puzzles simples. Ils favorisent considérablement le développement de sa coordination main-œil.

Les jouets pour la période de 12 à 18 mois

Les enfants de cet âge développent leur créativité et imitent encore plus les actions des adultes. Les objets qui encouragent le jeu d’imitation, comme les poupées, les voitures miniatures et les téléphones-jouets, sont très appréciés à cet âge. Les jeux de construction simples, tels que les blocs encastrables et les formes à trier, permettent également à votre bébé de développer sa coordination et sa résolution de problèmes.

Les articles à intégrer entre 18 à 24 mois

Lorsque votre petit bout de chou se rapproche de l’âge de deux ans, il commence à développer sa pensée imaginative. Ceux encourageant le jeu de rôle, tel que les cuisines miniatures et les accessoires de déguisement, stimulent l’imagination de votre enfant. Les puzzles plus complexes, les jeux de mémoire simples et ceux qui favorisent le développement du langage, comme les livres d’images interactifs, sont également très bénéfiques à cet âge.

Il va sans dire que les jouets prennent une place importante dans le développement de votre bébé. Ils stimulent ses compétences motrices, cognitives et sensorielles. En choisissant des jouets adaptés à l’âge de votre enfant, vous pouvez l’aider à explorer le monde qui l’entoure et à développer ses capacités de manière ludique. Il est important de toujours surveiller votre bébé pendant qu’il s’amuse et de vous assurer que les jouets sont sûrs et adaptés à son niveau de développement. En offrant une variété d’outils appropriés à chaque étape, vous favoriserez le développement sain et heureux de votre bébé.

Quels sont les jouets qui n’ont aucun impact significatif sur le développement de bébé ?

Avoir un bébé représente toujours un investissement. Entre les couches, le lait, les visites chez le pédiatre et les meubles que vous avez achetés, essayez d’économiser sur ce que vous pouvez. Votre portemonnaie vous remerciera. Vous pouvez ainsi faire le tri sur les objets que vous devez acheter et sur ceux qui n’apporteront pas grand-chose à la croissance de votre enfant. Il s’avère en effet important de privilégier ceux qui offrent des avantages de développement significatifs. Bien que chaque enfant soit unique et puisse avoir des préférences différentes, il existe certains jouets qui peuvent avoir peu d’impact sur leur développement. Voici quelques exemples de jouets qui peuvent être considérés comme ayant un impact limité.

Les jouets passifs sans stimulation

Les jouets qui manquent d’interactivité et qui ne stimulent pas les sens ou la curiosité du bébé peuvent avoir un impact limité sur son développement. Par exemple, les peluches non interactives ou les articles qui ne proposent aucune activité sensorielle spécifique peuvent ne pas offrir suffisamment de stimulation pour favoriser le développement cognitif et moteur.

Les outils excessivement complexes

Les jouets qui sont trop complexes pour l’âge et les capacités de développement du bébé peuvent être frustrants et décourageants. Par exemple, un puzzle trop compliqué ou un jeu de construction avec des pièces trop petites peut rendre la tâche difficile. Cela peut conduire à une perte d’intérêt et de motivation chez le bébé.

Les jouets purement basés sur la technologie

Voici les « jouets » qui rentrent dans cette catégorie : les tablettes ou les téléphones pour bébés. Certes, ils peuvent se révéler divertissants pendant de courtes périodes. Ils peuvent cependant limiter les expériences sensorielles et l’exploration physique que les bébés ont besoin de développer. Il est préférable de limiter l’utilisation de tels jouets et de privilégier ceux qui encouragent l’interaction physique et le jeu actif.

Les objets sans variation

Les jouets qui manquent de variation et de possibilités d’exploration peuvent également avoir un impact limité sur le développement du bébé. C’est pour cette raison que ceux qui offrent différentes textures, formes, couleurs et sons peuvent aider à stimuler les compétences cognitives et motrices. Les objets trop unidimensionnels peuvent rapidement devenir monotones pour les bébés.

Il est donc crucial de choisir des jouets qui offrent une interaction et une stimulation appropriées à l’âge et aux capacités de développement de votre bébé. Optez pour des jouets interactifs, stimulants et adaptés à ses besoins spécifiques. La variété, la simplicité et la capacité des jouets à encourager l’exploration et l’apprentissage actif sont des aspects essentiels à prendre en compte lors de l’achat de jouets pour votre bébé.