Vidéosurveillance pour particulier : ce que vous devez savoir avant de l’installer

Chaque année, entre 200 000 et 500 000 cambriolages ont lieu en France, que ce soit dans une résidence principale ou secondaire. Un chiffre qui effraie les particuliers, souvent désireux de protéger leur habitation contre les cambrioleurs et intrus. Pour sécuriser son appartement ou sa maison, quand vous partez en vacances ou tout au long de l’année, il y a plusieurs méthodes possibles. Vous pouvez par exemple installer une alarme à votre porte. Mais, vous pouvez aussi faire installer une caméra de vidéosurveillance faite pour particulier.

Mais, attention, les caméras de surveillance chez soi sont soumises à des règles précises. Par ailleurs, le choix du matériel est également crucial en fonction de vos exigences. On vous explique comment faire pour installer une caméra de vidéosurveillance en suivant la réglementation et en assurant une sécurité optimale pour votre logement.

Législation : puis-je mettre une caméra de vidéosurveillance chez moi si je suis un particulier ?

Pour commencer, sachez que l’installation de caméras chez soi est très encadrée par la loi. Vous ne pouvez pas mettre une caméra de vidéosurveillance pour particulier sans connaître les règles. Pour cause, en cas de non-respect de la réglementation, vous vous exposez à une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Surtout en ce qui concerne une règle primordiale : le respect de la vie-privée.

En effet, une caméra de vidéosurveillance ne peut pas être installée chez un particulier si celle-ci filme des personnes qui se trouvent sur la voie publique, dans la rue par exemple, ou sur votre palier (pour le facteur par exemple).

D’après l’article 9 du code civil sur la protection de la vie privée et l’article 226-1 du code pénal sur l’enregistrement d’une personne à son insu dans un lieu privé, vous n’avez pas le droit de filmer des personnes sans leur consentement.

Garante de ce droit, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) protège ainsi les passants, les professionnels ou encore les voisins. Il est donc interdit de filmer la voie publique.

De ce fait, vous avez le droit d’installer une caméra de vidéosurveillance seulement à l’intérieur de votre logement. La caméra ne doit en aucun cas filmer l’extérieur de votre appartement ou de votre maison.

Évidemment, vous pouvez filmer votre jardin, mais seulement si la rue, la maison de voisins ne sont pas visibles sur l’enregistrement.

Également, sachez que vous n’avez absolument pas le droit de filmer en permanence le personnel qui travaille dans votre maison. Par exemple, une femme de ménage, la nounou. Cela est inscrit dans le code du travail. Le fait de filmer le personnel doit figurer dans leur contrat de travail.

Bien se renseigner auprès de sa commune ou de sa copropriété

Pour installer une caméra de vidéosurveillance chez soi, en tant que particulier, il faut aussi se renseigner sur la législation en vigueur sur votre commune. En effet, il se peut que la réglementation change en fonction de la ville où vous habitez. Un petit coup de fil à la mairie est donc recommandé avant l’installation d’une caméra de vidéosurveillance chez vous.

Notez que vous n’avez, dans tous les cas, pas besoin de demander l’autorisation pour installer ce type de sécurité chez vous.

Que vous soyez propriétaire du logement ou locataire, vous n’avez aucune démarche à faire pour demander l’autorisation pour installer une caméra, du moment qu’elle est à l’intérieur et qu’elle ne filme pas la voie publique toujours.

Attention, s’il existe une clause qui interdit ce type de surveillance dans les textes de copropriété, vous pourriez ne pas pouvoir installer de caméra chez vous. Veillez donc aussi à vous renseigner auprès de la copropriété en amont, si vous habitez dans ce type de logement.

Petite subtilité à connaître : si votre caméra est capable d‘identifier les personnes filmées ou que celle-ci enregistre les événements filmés sur un disque dur, vous devez déclarer cette vidéosurveillance auprès de la CNIL. Cela est obligatoire.

Pour installer une caméra de surveillance extérieure, c’est possible quand même, seulement si vous n’avez pas le choix. Dans ce cas, il faudra demander une autorisation à la préfecture.

Bien choisir son matériel de vidéosurveillance pour particulier en fonction de vos besoins

Maintenant que vous connaissez la réglementation pour installer une caméra de vidéosurveillance pour particulier, il vous faudra choisir votre matériel. Avec une multitude de choix sur le marché, il peut être compliqué de bien choisir son système de sécurité. Comment choisir sa caméra de vidéosurveillance quand on est particulier ?

Tout dépend de vos besoins, de votre budget également. Avez-vous besoin d’une caméra infrarouge pour filmer aussi la nuit ? Voulez-vous un système de surveillance avec caméra et alarme ? Un capteur de mouvement ? Peut-être avez-vous besoin d’une caméra qui filme et enregistre les scènes en temps réel ? Préférez-vous des caméras analogiques ou des caméras IP ? Est-ce que vous voulez un câble qui relie la caméra à un écran ? Une caméra connectée en WIFI avec une image disponible sur votre smartphone ? Quelle qualité d’image souhaitez-vous ?

Vous l’avez compris, il existe de tout sur le marché de la caméra de vidéosurveillance pour particulier. En premier lieu, nous vous conseillons donc de faire le point sur votre recherche. Tout est possible avec les caméras de vidéosurveillance. Il faut juste garder à l’esprit que plus vous voulez d’options, plus le prix sera élevé. Nous vous conseillons de choisir un bon kit de vidéosurveillance avec ubitech.fr, surtout si vous avez un petit budget. Les prix sont abordables et il existe de nombreux kits faciles à utiliser. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins.

Comment bien placer une caméra de surveillance dans son logement ?

Une autre chose à prendre en compte : l’endroit où vous placez votre caméra de vidéo surveillance. En effet, pour rentabiliser votre achat et filmer correctement votre intérieur, l’emplacement de la caméra est primordial. Voici quelques astuces pour bien placer sa caméra :

D’un point de vue législation : la caméra se place donc à l’intérieur ou dans le jardin , mais la voie publique ne doit pas être visible. Par exemple, si vous avez une terrasse avec une baie-vitrée, ce peut être intéressant de placer la caméra en hauteur en pointant vers la baie-vitrée . Les cambrioleurs peuvent passer par là et vous ne filmez pas la voie publique en faisant cela.

, mais la ne doit pas être visible. Par exemple, si vous avez une terrasse avec une baie-vitrée, ce peut être intéressant de placer la caméra en hauteur en pointant vers la . Les cambrioleurs peuvent passer par là et vous ne filmez pas la voie publique en faisant cela. En intérieur, l’idée est de placer la caméra de sorte qu’elle puisse filmer les ouvertures, les entrées. Par exemple, en la plaçant pointée vers la porte d’entrée. Vous pouvez aussi pointer la caméra vers les fenêtres, mais sans la placer en face si la fenêtre donne sur la voie publique ou sur les voisins. Dans ce cas, il vaut mieux placer la caméra sur le côté en gardant la fenêtre dans le champ de vision de la caméra. Petit tips : une caméra à LED infrarouge peut être utile en cas de caméras placés vers les fenêtres, surtout si elle éclaire mal ou qu’il y a un contre-jour.

Vous savez maintenant ce qu’il y a à savoir avant d’installer une caméra de vidéosurveillance. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels pour choisir le bon matériel en fonction de vos nécessités.