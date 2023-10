Louer du matériel audiovisuel professionnel : ce que vous devez savoir

Certains évènements nécessitent la mise en place d’un dispositif audiovisuel particulier. Des fournisseurs spécialisés dans le matériel de vidéo et de sonorisation pour les professionnels proposent désormais, en plus de la vente d’équipements neufs et d’occasion, de louer du matériel audiovisuel pro. Dans cet article, nous allons vous expliquer à qui ce type de prestation est destiné et pour quels types d’évènements et évoquer les avantages de la location plutôt que l’achat.

À qui les équipements audiovisuels en location sont-ils destinés ?

Les entreprises spécialisées dans l’audiovisuel ou dans l’évènementiel, les associations, les collectivités locales, les propriétaires de salles de concert, de lieux festifs ou encore les particuliers ont intérêt à faire de la location de matériel audiovisuel. Pour cela, des fournisseurs spécialisés disposent d’un stock important d’équipements pour l’organisation de tournages, pour l’aménagement de studios d’enregistrement, pour l’organisation de concerts, de festivals, d’évènements professionnels, de compétitions sportives ou encore d’évènements privés.

Quel type de matériel audiovisuel peut-on trouver ?

En matière de vidéo, on trouve des caméras, des équipements pour les régies et les studios ainsi que les périphériques, les vidéoprojecteurs ou encore les écrans. En matière de sonorisation, on trouve des micros, des enregistreurs audios, des consoles analogiques ou numériques ainsi que des enceintes et des câbles. En matière d’éclairage, les fournisseurs proposent des projecteurs classiques, des projecteurs d’ambiance, des poursuites ainsi que tous les accessoires comme les pieds et les attaches.

Dans les équipements audiovisuels professionnels à la location, on trouve aussi des structures pour l’éclairage et la sonorisation, des équipements pour le direct (studios TV, de streaming, de duplex).

Enfin, pour les projets plus innovants, on peut également louer des bornes interactives, des vidéos 360°, des équipements de réalité augmentée, des murs de réseaux sociaux géants ou encore des drones, des robots et des hologrammes.

Quels sont les avantages de louer du matériel audiovisuel professionnel ?

Si les professionnels de l’audiovisuel, les médias d’information et les propriétaires de salles de spectacle de concert ou de séminaire ont plutôt intérêt à acheter du matériel professionnel neuf ou d’occasion pour répondre à un besoin permanent, d’autres activités expriment des besoins occasionnels.

Certaines entreprises du secteur audiovisuel n’ont pas les moyens d’investir dans du matériel (souvent en début d’activité), et trouvent une solution plus intéressante dans la location.

C’est le cas des collectivités territoriales ou des associations qui organisent des évènements à des occasions spéciales (pour les fêtes de fin d’année, pour la fête de la musique, pour une compétition sportive ou encore à l’occasion d’un festival culturel). Dans ces différentes situations, il est beaucoup plus intéressant de louer du matériel audiovisuel professionnel que de l’acheter.

Certains organisateurs d’évènements professionnels qui souhaitent des équipements supplémentaires à ceux qui sont déjà fournis par les centres d’affaires ou les salles de séminaires peuvent aussi louer ce matériel. C’est le cas pour les salons professionnels qui vont louer des structures métalliques, les éclairages et les enceintes en fonction du nombre de stands présents. C’est le cas d’un organisateur de séminaire qui souhaite réaliser un évènement innovant avec des technologies en réalité augmentée, avec des écrans géants ou avec des systèmes de conférences en duplex.

Pour les évènements privés de particuliers comme les mariages par exemple, la location de matériel est une bonne solution pour les familles comme pour les wedding planners.