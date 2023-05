CapCut : pourquoi l’utiliser pour vos montages vidéos ?

Depuis plusieurs semaines, nous entendons parler partout d’un logiciel d’édition vidéo nommé CapCut. Et pour cause, le programme de montage vidéos, totalement optimisé pour la création de vidéos TikTok, est gratuit et propose un large panel d’outils à son catalogue. Zoom sur l’application et ses avantages.

CapCut : à quoi sert ce logiciel d’édition vidéo gratuit ?

CapCut est un logiciel de montage vidéo, un éditeur vidéo totalement gratuit et sans publicités. Certaines options sont payantes, après un essai. Très appréciée par les créateurs de contenus, notamment pour le montage facile des vidéos YouTube et TikTok, l’application propose de nombreux services qui ont déjà conquis des millions d’utilisateurs.

Parmi les avantages de cette application, notamment pour les créateurs de vidéos sur les plateformes de streaming vidéo, il y a par exemple :

La possibilité d’utiliser des modèles de vidéos déjà optimisés pour les différents supports, notamment TikTok.

déjà optimisés pour les différents supports, notamment TikTok. La présence d’une synthèse vocale pour vos vidéos pour retranscrire n’importe quel texte en voix très naturelle.

pour vos vidéos pour retranscrire n’importe quel texte en voix très naturelle. La suppression intuitive de l’arrière-plan sur vos vidéos.

sur vos vidéos. Une possibilité de flouter des lieux, des visages, des éléments choisis par vos soins en vidéo.

des lieux, des visages, des éléments choisis par vos soins en vidéo. La redimension pratique de la vidéo, totalement personnalisable.

Autres intérêts d’utiliser CapCut, surtout pour faire des vidéos TikTok

Il y a aussi la possibilité de travailler sur des projets vidéos en équipe . Comme sur Canva, on peut partager son travail et créer un groupe sur le logiciel.

. Comme sur Canva, on peut partager son travail et créer un groupe sur le logiciel. L’application propose aussi de nombreuses ressources libres : des logos commerciaux, des musiques à utiliser dans vos vidéos, des stickers, des textes déjà prédéfinis.

libres : des logos commerciaux, des musiques à utiliser dans vos vidéos, des stickers, des textes déjà prédéfinis. Il y a aussi, bien évidemment, de nombreux filtres et effets disponibles, de quoi donner toutes les ambiances possibles à vos créations vidéos.

disponibles, de quoi donner toutes les ambiances possibles à vos créations vidéos. L’ajout de sous-titres automatiques dans vos vidéos.

dans vos vidéos. La possibilité de créer des publicités pour tous les réseaux sociaux grâce à des modèles.

pour tous les réseaux sociaux grâce à des modèles. La création de transitions pour TikTok. Une grande partie des tiktokeurs utilisent maintenant CapCut pour faire les meilleures transitions.

Est-ce que CapCut est disponibles sur PC et sur mobile ?

CapCut est actuellement disponibles gratuitement sur beaucoup de supports. Vous pouvez télécharger l’application mobile sur votre téléphone, par exemple. CapCut est disponibles sur Android, mais aussi sur iOS. Vous avez aussi une version PC à CapCut : vous pouvez soit télécharger le logiciel sur Windows, soit l’utiliser sur navigateur en ligne.