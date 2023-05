TikTok : avantages et inconvénients de l’application

TikTok est un réseau social et une plateforme de vidéos courtes devenue virale en seulement quelques années. Avec Instagram, il est l’un des réseaux les plus utilisés par les jeunes dans le monde. Avec ses contenus vidéos au défilement infini, entre humour, bons plans, astuces et émotions, TikTok a ses avantages et ses inconvénients, qu’on soit utilisateur ou créateur sur la plateforme. Pourquoi devriez-vous utiliser TikTok ou, au contraire, l’éviter ? On fait le point ensemble.

Avantages de l’application TikTok

TikTok a donc de nombreux avantages. Ce n’est pas pour rien que la plateforme compte presque 2 millions d’utilisateurs actifs sur la planète. Avec des milliards de vues chaque jour, la plateforme est quasiment aussi populaire que YouTube maintenant. Et voici pourquoi.

Une multitude d’inspirations et des découvertes

TikTok a des avantages indéniables, surtout pour ce qui est de trouver l’inspiration. Des astuces pour le quotidien, des bons plans pour gagner de l’argent, des inspirations d’aménagement pour sa maison, des idées de contenus à poster sur les réseaux, des idées de tenues… En bref, sur TikTok vous avez beaucoup de contenu et donc une variété assez impressionnante de vidéos inspirantes, tant au niveau esthétique (inspirations déco, mode…) qu’au niveau pratique (astuces, recettes…).

Le plus intéressant, c’est justement l’onglet « pour toi » qui vous montre donc du contenu de tiktokeurs dont vous n’êtes pas forcément abonné. C’est donc parfait pour faire des découvertes de comptes inspirants et pour apprendre de nouvelles choses (à condition de s’intéresser aux contenus que vous regardez sans scroller à l’infini).

C’est l’algorithme qui se charge de vous suggérer en quelques secondes de nouveaux contenus susceptibles de vous intéresser, en analysant votre temps de visionnage sur certaines vidéos par exemple.

Un très bon outil qui concurrence même Google

TikTok est devenu le moteur de recherche préféré des jeunes. Actuellement, TikTok cible davantage les jeunes allant de 13 ans à 35 ans. Son format court et sa facilité d’utilisation, son intuitivité de recherche ou encore sa rapidité pour trouver une information séduisent ce public. Et aujourd’hui, beaucoup utilisent même TikTok comme si c’était Google. Explications :

Sur Google, nous retrouvons plein d’articles, des avis à propos de restaurants, d’établissements, de produits, etc. C’est une gigantesque base de donnée qui nous permet de chercher des informations, mais aussi de consulter des avis et reviews, trouver des bons plans. En gros, le contenu publié sur Google peut influencer vos choix et vous faire faire des achats.

Sur TikTok, c’est le même principe, mais en vidéo avec, en plus, une dimension très communautaire. Souvent, on a plus tendance à acheter un produit lorsque celui-ci est recommandé par un influenceur ou une personne qui donne un avis réel en vidéo face cam, après avoir testé l’objet.

TikTok permet cette impression de proximité entre les utilisateurs, cette impression que l’avis est authentique. Donc, il n’est plus rare que les utilisateurs cherchent des avis ou des produits directement en consultant les vidéos et avis TikTok publiés sur la plateforme.

Avec, en plus, le système de boutique sur TikTok avec achats directs, il est également possible d’acheter sur l’application, de manière très rapide. En tant que créateur, c’est aussi une porte ouverte pour lancer un business, un e-commerce ou pour commencer l’affiliation.

Une manière de se faire connaître facilement aussi

TikTok fait bien plus de vues par publications qu’une photo Instagram. C’est un fait que tous les utilisateurs Instagram connaissent avec les reels, répliques des TikToks. Le format reels fait plus de vues, donc plus de likes, donc plus de notoriété. Il est donc plus simple, en définitive, de se faire connaître sur TikTok, d’y devenir influenceur ou encore de faire la promotion de sa marque.

Pour une entreprise ou un indépendant, par exemple, TikTok est un outil marketing à ne surtout pas mettre de côté. Il peut vous permettre, avec les bonnes pratiques en création de vidéo, de faire grandir votre audience et, donc, vos ventes.

La possibilité de se faire payer pour poster des vidéos

Il existe plein de manières de gagner de l’argent grâce à TikTok. Monétiser ses vidéos, faire des placements de produit, gagner des récompenses avec les lives… Bref, TikTok a de nombreux avantages et, parmi eux, il y a la monétisation des vidéos. Comme sur YouTube, vous pouvez donc gagner de l’argent grâce à ce réseau et même en faire votre métier. Et ça, c’est un sacré avantage !

Inconvénients à l’utilisation de TikTok

Au contraire, il y a quelques désavantages à l’application TikTok, notamment au niveau de la confidentialité et de la sécurité des plus jeunes.

Un algorithme un peu à la traine

L’algorithme de TikTok ne fait pas partie des avantages. Alors, même s’il permet de faire des découvertes et d’avoir de l’inspiration en fonction de votre activité sur chaque vidéo, l’algorithme peut parfois être à double tranchant.

Si vous restez un peu trop longtemps sur une vidéo, seulement par curiosité, mais que c’est quelque chose que vous ne voulez plus vraiment voir, l’algorithme ne peut pas faire la différence. Vous allez donc avoir de nombreuses suggestions de vidéos similaires, sans pour autant le vouloir.

TikTok : vous perdez du temps !

TikTok, ça sonne un peu comme une horloge qui tourne, le cliquetis d’une aiguille sur le cadran. Et c’est bien normal. Si vous regardez le temps d’écran de certains jeunes sur TikTok, vous serez surpris de voir que l’application vous pompe littéralement tout votre temps libre. Cela vient du fait que les contenus défilent à l’infini, d’un simple mouvement du doigt. Les vidéos sont courtes et on a toujours la curiosité de regarder les prochaines. « Une de plus« , « aller encore une demi-heure »… Finalement, vous y resterez trois heures d’affilée sans vous en rendre compte.

Vos informations personnelles peu protégées

Depuis des années, plusieurs médias relaient l’information comme quoi TikTok collecteraient de nombreuses informations personnelles à votre sujet, et ce, même si vous n’avez pas de compte. C’est également ce que reprochait le président Donald Trump qui avait entrepris d’interdire l’application sur le sol américain. D’après lui, l’application chinoise « espionne » les utilisateurs.

Et d’après une enquête de Consumer Reports, « si vous allez sur le site principal de l’Église méthodiste unie, TikTok en entendra parler. Vous souhaitez rejoindre Weight Watchers ? TikTok le découvrira aussi. Le département de la sécurité économique de l’Arizona informe TikTok lorsque vous consultez des pages concernant la violence domestique ou l’aide alimentaire ».

Une rémunération moindre pour les créateurs

La monétisation des vidéos sur TikTok fait partie des avantages, c’est vrai. Mais, il faut quand même savoir que pour commencer à vivre de votre argent gagné sur TikTok, il vous faudra faire beaucoup de vues car TikTok ne paie pas très bien. Il faudra devenir une référence, une vraie célébrité sur la plateforme. En effet, vous ne gagnez en fait que quelques centimes pour 1000 vues sur TikTok.

Une très mauvaise modération de contenus

Jeunes filles qui dansent de manière dénudée, contenus pédop*rnographiques, commentaires déplacés et insultants, scènes violentes, scènes sex*elles, présence d’enfants de moins de 13 ans sur la plateforme alors que c’est interdit… Voilà quelques exemples de dérives qu’entraine le manque de modération sur TikTok. Certains contenus très choquants et contraires aux règles de la plateforme arrivent à passer entre les mailles du filet. Un vrai danger pour les plus jeunes, mais aussi une porte ouverte à la délinquance et au harcèlement en ligne.

TikTok : Un phénomène d’irréalité et une perte d’empathie

Enfin, parmi les inconvénients de TikTok, il y a ce changement de comportement qu’entraine, sur le long terme, cette application. Addiction aux écrans, accoutumance au scrollage… Il n’a pas que ça comme dangers. En fait, plusieurs utilisateurs de TikTok s’en rendent compte au fur et à mesure, mais, comme sur tous les réseaux, TikTok n’est pas la réalité. Mais, avec les filtres, les montages, les manipulations auditives et visuelles, l’application offre de multiples moyens de rendre des images plus attrayantes, plus belles.

Les utilisateurs ne montrent que ce qu’ils veulent montrer. Mais à scroller à l’infini d’un contenu parfait à un contenu parfait, on commence à croire que c’est la réalité, que finalement on est, nous, pas assez bien, pas comme les autres. En plus de cette illusion entretenue par les réseaux comme TikTok, où tout semble beau, où tout le monde bouge, alors que vous êtes sous votre couette à regarder des Tiktoks, il y a un phénomène de perte d’empathie qui s’opère avec TikTok.

Pourquoi ? Parce que vous passez du rire aux larmes en quelques secondes, parce que vous devenez capable de pleurer en voyant un animal se faire maltraiter, puis rire aux éclats au tiktok suivant. Un danger qui fait que nous sommes de moins en moins conscients des choses malheureusement.