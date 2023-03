Combien rapporte 1 million de vues sur TikTok ?

Gagner sa vie en faisant des vidéos sur TikTok, c’est un peu le rêve de tout le monde. On fait ça à la maison, pas besoin de compter ses heures et on est payés pour son contenu. On fait ce qu’on aime et ça, c’est un peu le must pour quitter l’univers du salariat ou pour faire un complément de revenu. Mais, à partir de quand peut-on gagner de l’argent sur TikTok ? Et d’ailleurs, ça rapporte combien exactement de faire un million de vues sur TikTok ? On a enfin la réponse !

1 million de vues sur TikTok, ça rapporte combien d’argent ?

C’est assez simple en réalité. Faire un million de vues sur TikTok peut vous rapporter gros si vous faites plusieurs vidéos populaires selon les codes adéquats pour avoir plus de vues. Certains influenceurs sur TikTok sont même millionnaires grâce à leur popularité sur le réseau social. Et ce, grâce notamment aux nombres de vues, aux j’aime, à leur nombre d’abonnés, mais aussi aux partenariats rémunérés avec des marques.

Du coup, il faut combien de vues (juste les vues) pour gagner un revenu avec TikTok ?

TikTok rémunère entre 2 et 4 centimes pour 1000 vues.

Et ça, c’est pour les petits tiktokeurs. C’est davantage si vous êtes très populaire. Donc, pour 1 million de vues de vues sur TikTok, vous pouvez gagner entre 20 et 40 euros. Si vous produisez une dizaine de vidéos à un million de vues sur TikTok, vous pourriez donc gagner 400 euros par mois en complément de revenu.

A partir de quand peut-on gagner de l’argent avec TikTok ?

Sachez que vous gagnez aussi de l’argent en faisant grandir votre nombre d’abonnés. Pourquoi ? Parce que TikTok donne davantage d’argent et de visibilité aux personnes qui ont plus d’abonnés. Pour commencer à générer de l’argent avec, 1000 abonnés est un bon départ. D’autant qu’à partir de 1000 abonnés, vous aurez accès aux Cadeaux Live, pour obtenir de l’argent lors de vos lives TikTok.

Pour plus d’argent, 10 000 abonnés sont nécessaires pour avoir également accès au Fonds des Créateurs. Si vous avez encore plus d’abonnés que ça, vous êtes encore mieux parti pour gagner de l’argent avec TikTok, voire générer un revenu complet. N’oubliez pas que pour avoir de l’argent avec TikTok, il faut surtout faire des vidéos et contenus attractifs qui feront grandir votre notoriété.