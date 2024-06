Les réseaux sociaux sont devenus de véritables outils marketing pour les entreprises et les influenceurs. Publier du contenu régulièrement sur ces plateformes est donc essentiel pour maximiser votre portée et votre engagement. Facebook et Instagram, tous deux appartenant à Meta, offrent des fonctionnalités intégrées qui vous permettent de publier en même temps sur ces deux réseaux sociaux. Si vous voulez de la cohérence et un même timing de publication sur Facebook et Instagram, cet article est pour vous.

Étape 1 : lier votre compte Facebook et Instagram

C’est la première chose à faire pour pouvoir publier sur Facebook et Instagram en même temps. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous :

Installez l’application Instagram sur votre smartphone.

Une fois installée, lancez Instagram et connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà fait.

Accédez à votre profil en appuyant sur la photo de profil dans le coin inférieur droit de l’écran.

Appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres .

. Appuyez sur Espace Comptes .

. Dans la section Profils , appuyez sur Ajoutez des comptes .

, appuyez sur . Entrez vos identifiants et votre mot de passe pour continuer.

Sélectionnez Facebook .

. Si vous n’êtes pas déjà connecté à Facebook sur votre appareil, connectez-vous avec vos identifiants Facebook.

Une fois connecté, appuyez sur la page Facebook que vous souhaitez lier à votre compte Instagram.

Et voilà ! Une fois que vous avez lié les comptes, vous devriez voir votre compte Facebook apparaître sous la section Profils dans les paramètres d’Instagram. Vous pouvez maintenant partager des publications directement sur Facebook et Instagram en même temps.

Publier en même temps sur les deux réseaux avec Meta Business Suite

Meta Business Suite, anciennement connu sous le nom de Facebook Business Suite, est une plateforme tout-en-un développée par Meta pour aider les entreprises à gérer leur présence sur Facebook et Instagram. Elle permet de centraliser les activités de gestion de contenu, de communication avec les clients et d’analyse des performances en un seul endroit. Meta Business Suite est également accessible via une application mobile ou en vous rendant sur son site web.

Ci-dessous, comment l’utiliser :

Assurez-vous que vos comptes Facebook et Instagram sont liés.

Rendez-vous sur Play Store (Android) ou App Store (iOS) et téléchargez l’application Meta Business Suite sur votre appareil.

sur votre appareil. Si vous êtes sur un ordinateur, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site business.facebook.com .

. Connectez-vous avec votre compte Facebook. Une fois connecté, vous devriez voir vos profils Facebook et Instagram dans l’interface de Meta Business Suite.

Maintenant, il est temps de créer une publication :

Cliquez sur Créer une publication .

. Dans la section Publier dans , assurez-vous que les cases Facebook et Instagram soient bien cochées.

, assurez-vous que les cases Facebook et Instagram soient bien cochées. Rendez-vous dans la section Contenu multimédia et cliquez sur Ajouter une photo ou Ajouter une vidéo.

Attention : vous pouvez publier seulement 10 photos sur Instagram . Ne dépassez pas cette limite !

. Ne dépassez pas cette limite ! Ajoutez une légende par rapport à la photo ou à la vidéo que vous avez importée ci-dessus dans la section Détails de la publication. Si vous voulez avoir deux différentes légendes sur chaque plateforme, activez la case Personnaliser la publication pour Facebook et Instagram.

Une fois que vous avez fini d’importer le contenu média et d’écrire la légende, vous pouvez publier immédiatement ou programmer la publication.

Comment publier en même temps sur Facebook depuis Instagram

Avec le rachat d’Instagram par Meta, partager votre contenu sur Facebook et Instagram en même temps est devenu plus facile que jamais. Donc, si vous êtes un utilisateur actif d’Instagram et que vous souhaitez partager vos publications sur Facebook, voici comment faire, sans passer par Meta Business Suite :

Commencez par lier vos comptes Instagram et Facebook avec la méthode décrite ci-dessus.

Une fois vos comptes liés, vous pouvez facilement publier d’Instagram vers Facebook. Pour cela, ouvrez l’application Instagram et appuyez sur le bouton « + » pour créer une nouvelle publication.

Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.

Dans la fenêtre de retouche, appliquez les filtres et pensez à bien recadrer la photo à publier.

Ajoutez une légende à votre publication.

Sur l’écran de partage, appuyez sur l’option Partager également sur et cochez Facebook .

et cochez . Une fois toutes vos modifications terminées, appuyez sur Partager pour publier votre contenu sur Instagram et Facebook en même temps.

En plus des publications normales, vous pouvez également partager vos stories Instagram sur Facebook en suivant les mêmes étapes ci-dessus. Bien sûr, vous pouvez ajuster les paramètres de confidentialité de chaque publication sur Facebook si nécessaire. Cela vous permet de contrôler qui voit vos publications.

Enfin, vous pouvez activer le partage automatique de vos publications Instagram sur Facebook. Pour cela, faites juste basculer le curseur à côté de l’option « Toujours partager » sur Activé.

Comment publier sur Instagram depuis Facebook

Vous êtes plus à l’aise sur Facebook que sur Insta ? Vous pouvez bien sûr partager et publier vos publications en même temps en créant du contenu via Facebook. Mais d’abord, comme on l’a évoqué plus tôt, il faut lier vos deux comptes. Une fois vos comptes liés, vous pouvez utiliser votre page Facebook pour publier sur Instagram via l’option de publication croisée.

Ci-dessous comment procéder :

Connectez-vous à votre compte Facebook.

Accédez à votre profil et créez une nouvelle publication.

Appuyez sur le logo Instagram en dessous de votre photo de profil et activez l’interrupteur à bascule.

Notez que cette option apparaîtra si vos comptes sont correctement liés et si le type de contenu est compatible avec Insta. Dans le cas contraire, l’icône restera grisée et non cliquable.

Une fois que vous avez fini d’écrire votre publication et importé les photos, cliquez sur Publier.

Et voilà, vous avez réussi à partager votre contenu sur les deux plateformes en même temps !

Conclusion

Lier vos comptes Instagram et Facebook et publier sur les deux plateformes simultanément est un excellent moyen d’optimiser votre présence en ligne. Vous pouvez ainsi toucher un public plus large avec le moins d’effort possible. Pensez simplement à bien adapter votre contenu pour correspondre aux exigences spécifiques de chaque plateforme. Maintenant que vous savez tout, à vous de jouer !

