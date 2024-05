Instagram, l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, est un lieu où de nombreux créateurs rivalisent pour se démarquer. Pour les jeunes talents, se frayer un chemin vers la reconnaissance peut être une tâche ardue. Dans un effort pour soutenir ces créateurs émergents, la plateforme a récemment annoncé des ajustements significatifs à son algorithme.

Les ajustements de l’algorithme

Les récents ajustements de l’algorithme d’Instagram visent à offrir une meilleure visibilité aux créateurs de contenu émergents. Désormais, la plateforme mettra en avant les « reels » des créateurs auprès d’un public plus large, susceptible d’apprécier leurs contenus. Si ces publications suscitent un bon engagement, Instagram continuera à promouvoir ces créateurs auprès d’autres utilisateurs.

Cette approche rappelle celle de TikTok, qui a connu un succès phénoménal en mettant en avant les nouveaux talents. De plus, Instagram cherche à favoriser les contenus originaux en introduisant une étiquette pour les reposts. Cette mention permettra aux utilisateurs de retrouver facilement la publication originale.

Les comptes qui se contentent de reposter du contenu pourraient voir leur visibilité diminuer, avec un seuil fixé à 10 reposts par mois. Au-delà de ce seuil, ces comptes pourraient être exclus des recommandations d’Instagram pendant une période déterminée.

L’importance de se démarquer sur Instagram

La notoriété peut certainement aider à obtenir une visibilité sur Instagram. Cela dit, de nombreux créateurs de contenu ont réussi à percer grâce aux algorithmes de la plateforme.

Au fil du temps, ces algorithmes ont été critiqués pour favoriser les grands comptes au détriment des nouveaux arrivants. Consciente de ces préoccupations, Instagram a décidé de prendre ses mesures pour équilibrer les choses. N’hésitez pas à utiliser toutes les astuces instagram que vous connaissez pour faire grandir votre compte.

Instagram : une plateforme incontournable à l’échelle mondiale

Instagram demeure un pilier des réseaux sociaux internationaux, mais sa position dominante a été contestée par l’émergence de TikTok. C’est surtout pendant la période de confinement que ce phénomène s’est observé.

Sur cette plateforme, une pléthore de célébrités et d’anonymes partagent divers contenus comme des photos aux vidéos en direct. Avec ses millions d’utilisateurs, Instagram fournit une vitrine tentante pour les marques et les personnalités publiques.

Cristiano Ronaldo, avec ses 628 millions d’abonnés, occupe le sommet du classement des comptes les plus suivis. Il est suivi de près par Selena Gomez avec, 428 millions d’abonnés. Même les personnalités les plus en vue comme Selena Gomez reconnaissent les pièges de la sur-exposition sur les réseaux sociaux.

Instagram montre son engagement envers une communauté plus diversifiée et inclusive en ajustant son algorithme pour soutenir les créateurs de contenu émergents. Ces changements donnent aux jeunes talents une meilleure chance de se faire remarquer et de prospérer sur Instagram.

Alors que les réseaux sociaux continuent d’évoluer, les plateformes comme Instagram doivent rester attentives aux besoins de leur communauté. Le réseau social fait donc bien de mettre en place des mesures pour soutenir la créativité et l’innovation. De votre côté, faites de votre mieux pour rendre votre profil instagram visible et attrayant.

